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Политика турецкой оппозиции сформирована в Вашингтоне, заявил историк - РИА Новости, 17.03.2023
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12:27 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/turtsiya-1858553479.html
Политика турецкой оппозиции сформирована в Вашингтоне, заявил историк
Политика турецкой оппозиции сформирована в Вашингтоне, заявил историк - РИА Новости, 17.03.2023
Политика турецкой оппозиции сформирована в Вашингтоне, заявил историк
"Стол шести", выдвинувший единого кандидата от оппозиции на выборах президента Турции, является "оппозицией Байдена", турецкий народ прекрасно это понимает,... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T12:27
2023-03-17T12:27
в мире
турция
сша
россия
кемаль кылычдароглу
джо байден
нато
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АНКАРА, 17 мар - РИА Новости. "Стол шести", выдвинувший единого кандидата от оппозиции на выборах президента Турции, является "оппозицией Байдена", турецкий народ прекрасно это понимает, поэтому ориентированные на США силы не смогут рассчитывать на электоральный успех, заявил РИА Новости историк Мехмет Перинчек. Коалиция шести оппозиционных партий Турции, так называемый "стол шести", ранее определил лидера Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу единым кандидатом от оппозиции на выборах президента Турции. Советник последнего Унал Чевикёз ранее заявил, что в случае победы оппозиция "напомнит России о том, что (Турция) является членом НАТО". "В своей предвыборной речи президент США Джо Байден дал понять, что его администрация осознала одну вещь: путем переворотов им не удастся свергнуть Эрдогана, необходима поддержка оппозиции. Нынешний "стол шести" является "оппозицией Байдена". Политика "стола шести" сформирована в Вашингтоне", - сказал собеседник агентства. Перинчек напомнил, что Кылычдароглу начал свою предвыборную кампанию поездкой в США, заявив там о необходимости полной поддержки Украины. "Проблемы Турции станут "гангреной" если нынешняя оппозиция придет к власти. Для решения сегодняшних проблем Турции необходимо сотрудничество с евразийскими странами, в частности с Россией. Уже начинается формироваться многополярный мир. Турецкий народ прекрасно это понимает, это показывают опросы. Большинство турок видят США врагом, выступают за сотрудничество с РФ и Китаем. Те, кто стоят рядом с США, не смогут добиться успеха на выборах", - считает эксперт. По его мнению, напоминание Турцией России о том, что она является членом НАТО, чревато тяжелыми последствиями для Анкары. Высшая избирательная комиссия Турции ранее единогласно проголосовала за утверждение 14 мая в качестве даты президентских и парламентских выборов. Второй тур президентских выборов, если он понадобится, назначен на 28 мая. Оппонентом действующего президента Тайипа Эрдогана – единого кандидата от "Республиканского альянса" является кандидат оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Результаты предвыборных опросов пока не выявляют фаворита предстоящих выборов, но эксперты отмечают, что нынешний электоральный процесс станет самым сложным для правящей партии в силу сокрушительных землетрясений, унесших жизни более чем 48 тысяч человек, и сложной экономической ситуации.
https://ria.ru/20230317/turtsiya-1858494372.html
https://ria.ru/20230307/turtsiya-1856299885.html
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в мире, турция, сша, россия, кемаль кылычдароглу, джо байден, нато
В мире, Турция, США, Россия, Кемаль Кылычдароглу, Джо Байден, НАТО
Политика турецкой оппозиции сформирована в Вашингтоне, заявил историк

Историк Перинчек назвал оппозиционный турецкий "Стол шести" оппозицией Байдена

© РИА Новости / Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Алена Палажченко
Вид Анкары. Архивное фото
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АНКАРА, 17 мар - РИА Новости. "Стол шести", выдвинувший единого кандидата от оппозиции на выборах президента Турции, является "оппозицией Байдена", турецкий народ прекрасно это понимает, поэтому ориентированные на США силы не смогут рассчитывать на электоральный успех, заявил РИА Новости историк Мехмет Перинчек.
Коалиция шести оппозиционных партий Турции, так называемый "стол шести", ранее определил лидера Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу единым кандидатом от оппозиции на выборах президента Турции. Советник последнего Унал Чевикёз ранее заявил, что в случае победы оппозиция "напомнит России о том, что (Турция) является членом НАТО".
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
Оппозиция в Турции заявила, что напомнит России о своем членстве в НАТО
Вчера, 09:50
"В своей предвыборной речи президент США Джо Байден дал понять, что его администрация осознала одну вещь: путем переворотов им не удастся свергнуть Эрдогана, необходима поддержка оппозиции. Нынешний "стол шести" является "оппозицией Байдена". Политика "стола шести" сформирована в Вашингтоне", - сказал собеседник агентства.
Перинчек напомнил, что Кылычдароглу начал свою предвыборную кампанию поездкой в США, заявив там о необходимости полной поддержки Украины. "Проблемы Турции станут "гангреной" если нынешняя оппозиция придет к власти. Для решения сегодняшних проблем Турции необходимо сотрудничество с евразийскими странами, в частности с Россией. Уже начинается формироваться многополярный мир. Турецкий народ прекрасно это понимает, это показывают опросы. Большинство турок видят США врагом, выступают за сотрудничество с РФ и Китаем. Те, кто стоят рядом с США, не смогут добиться успеха на выборах", - считает эксперт.
По его мнению, напоминание Турцией России о том, что она является членом НАТО, чревато тяжелыми последствиями для Анкары.
Высшая избирательная комиссия Турции ранее единогласно проголосовала за утверждение 14 мая в качестве даты президентских и парламентских выборов. Второй тур президентских выборов, если он понадобится, назначен на 28 мая. Оппонентом действующего президента Тайипа Эрдогана – единого кандидата от "Республиканского альянса" является кандидат оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу.
Результаты предвыборных опросов пока не выявляют фаворита предстоящих выборов, но эксперты отмечают, что нынешний электоральный процесс станет самым сложным для правящей партии в силу сокрушительных землетрясений, унесших жизни более чем 48 тысяч человек, и сложной экономической ситуации.
Анкара - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
СМИ рассказали подробности примирительной встречи лидеров оппозиции Турции
7 марта, 10:56
 
В миреТурцияСШАРоссияКемаль КылычдароглуДжо БайденНАТО
 
 
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