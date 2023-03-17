https://ria.ru/20230317/turtsiya-1858494372.html

Оппозиция в Турции заявила, что напомнит России о своем членстве в НАТО

Оппозиция в Турции заявила, что напомнит России о своем членстве в НАТО - РИА Новости, 17.03.2023

Оппозиция в Турции заявила, что напомнит России о своем членстве в НАТО

В случае победы оппозиции на выборах в Турции, Анкара "напомнит России о том, что является членом НАТО", заявил советник единого кандидата от оппозиции на... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T09:50

2023-03-17T09:50

2023-03-17T11:24

в мире

турция

россия

украина

кемаль кылычдароглу

нато

народный альянс

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АНКАРА, 17 мар — РИА Новости. В случае победы оппозиции на выборах в Турции, Анкара "напомнит России о том, что является членом НАТО", заявил советник единого кандидата от оппозиции на всеобщих выборах в Турции Кемаля Кылычдароглу — Унал Чевикёз изданию Politico, его слова приводит турецкая газета Yeni Şafak. При этом он отметил, что Анкара продолжит выступать в качестве посредника между Москвой и Киевом.Политик также добавил, что оппозиция не будет препятствовать вступлению Швеции и Финляндии в НАТО. Высшая избирательная комиссия Турции ранее единогласно проголосовала за утверждение 14 мая в качестве даты президентских и парламентских выборов. Второй тур президентских выборов, если он понадобится, назначен на 28 мая. Оппонент действующего президента Тайипа Эрдогана — единый кандидат оппозиционного "Народного альянса", лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу. Результаты предвыборных опросов пока не выявляют фаворита предстоящих выборов, но эксперты отмечают, что нынешний электоральный процесс станет самым сложным для правящей партии из-за сокрушительных землетрясений, унесших жизни более чем 48 тысяч человек, и сложной экономической ситуации.

https://ria.ru/20230307/turtsiya-1856299885.html

https://ria.ru/20230303/oppozitsiya-1855771239.html

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россия

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, россия, украина, кемаль кылычдароглу, нато, народный альянс