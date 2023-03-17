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Оппозиция в Турции заявила, что напомнит России о своем членстве в НАТО - РИА Новости, 17.03.2023
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09:50 17.03.2023 (обновлено: 11:24 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/turtsiya-1858494372.html
Оппозиция в Турции заявила, что напомнит России о своем членстве в НАТО
Оппозиция в Турции заявила, что напомнит России о своем членстве в НАТО - РИА Новости, 17.03.2023
Оппозиция в Турции заявила, что напомнит России о своем членстве в НАТО
В случае победы оппозиции на выборах в Турции, Анкара "напомнит России о том, что является членом НАТО", заявил советник единого кандидата от оппозиции на... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T09:50
2023-03-17T11:24
в мире
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украина
кемаль кылычдароглу
нато
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АНКАРА, 17 мар — РИА Новости. В случае победы оппозиции на выборах в Турции, Анкара "напомнит России о том, что является членом НАТО", заявил советник единого кандидата от оппозиции на всеобщих выборах в Турции Кемаля Кылычдароглу — Унал Чевикёз изданию Politico, его слова приводит турецкая газета Yeni Şafak. При этом он отметил, что Анкара продолжит выступать в качестве посредника между Москвой и Киевом.Политик также добавил, что оппозиция не будет препятствовать вступлению Швеции и Финляндии в НАТО. Высшая избирательная комиссия Турции ранее единогласно проголосовала за утверждение 14 мая в качестве даты президентских и парламентских выборов. Второй тур президентских выборов, если он понадобится, назначен на 28 мая. Оппонент действующего президента Тайипа Эрдогана — единый кандидат оппозиционного "Народного альянса", лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу. Результаты предвыборных опросов пока не выявляют фаворита предстоящих выборов, но эксперты отмечают, что нынешний электоральный процесс станет самым сложным для правящей партии из-за сокрушительных землетрясений, унесших жизни более чем 48 тысяч человек, и сложной экономической ситуации.
https://ria.ru/20230307/turtsiya-1856299885.html
https://ria.ru/20230303/oppozitsiya-1855771239.html
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в мире, турция, россия, украина, кемаль кылычдароглу, нато, народный альянс
В мире, Турция, Россия, Украина, Кемаль Кылычдароглу, НАТО, Народный альянс
Оппозиция в Турции заявила, что напомнит России о своем членстве в НАТО

Оппозиция в Турции заявила, что напомнит России о своем членстве в НАТО, если победит

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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АНКАРА, 17 мар — РИА Новости. В случае победы оппозиции на выборах в Турции, Анкара "напомнит России о том, что является членом НАТО", заявил советник единого кандидата от оппозиции на всеобщих выборах в Турции Кемаля Кылычдароглу — Унал Чевикёз изданию Politico, его слова приводит турецкая газета Yeni Şafak.
«

"В переговорах с Россией мы, безусловно, будем стремиться к равноправным отношениям. Но мы также будем напоминать России, что Турция является членом НАТО", — сказал Чевикёз.

При этом он отметил, что Анкара продолжит выступать в качестве посредника между Москвой и Киевом.
Политик также добавил, что оппозиция не будет препятствовать вступлению Швеции и Финляндии в НАТО.
Анкара - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
СМИ рассказали подробности примирительной встречи лидеров оппозиции Турции
7 марта, 10:56
Высшая избирательная комиссия Турции ранее единогласно проголосовала за утверждение 14 мая в качестве даты президентских и парламентских выборов. Второй тур президентских выборов, если он понадобится, назначен на 28 мая. Оппонент действующего президента Тайипа Эрдогана — единый кандидат оппозиционного "Народного альянса", лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу.
Результаты предвыборных опросов пока не выявляют фаворита предстоящих выборов, но эксперты отмечают, что нынешний электоральный процесс станет самым сложным для правящей партии из-за сокрушительных землетрясений, унесших жизни более чем 48 тысяч человек, и сложной экономической ситуации.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
Источник: "Хорошая партия" не приняла решение о выходе из оппозиции Турции
3 марта, 22:13
 
В миреТурцияРоссияУкраинаКемаль КылычдароглуНАТОНародный альянс
 
 
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