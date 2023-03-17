https://ria.ru/20230317/tsyganovy-1858525499.html

Вика и Вадим Цыгановы раскрыли детали общения с солдатами СВО

Вика и Вадим Цыгановы раскрыли детали общения с солдатами СВО - РИА Новости, 17.03.2023

Вика и Вадим Цыгановы раскрыли детали общения с солдатами СВО

Певица Вика Цыганова и ее супруг поэт-песенник Вадим рассказали в передаче "Жизнь и судьба", что спецоперация изменила ее участников. РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T12:11

2023-03-17T12:11

2023-03-17T12:11

шоубиз

вика цыганова

знаменитости

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Певица Вика Цыганова и ее супруг поэт-песенник Вадим рассказали в передаче "Жизнь и судьба", что спецоперация изменила ее участников. Супруг певицы Вадим Цыганов также поделился историей солдата, который потерял в бою ногу, но после "вернулся на передовую". После начала спецоперации пара поддержала ее. Супруги посвятили ряд песен СВО и начали помогать российским военнослужащим. В декабре исполнительница призналась, что продала дом и отправила вырученные деньги солдатам.

https://ria.ru/20230222/zvezdy-1853247093.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

вика цыганова, знаменитости