Вика и Вадим Цыгановы раскрыли детали общения с солдатами СВО
Певица Вика Цыганова и ее муж поэт-песенник Вадим раскрыли детали общения с солдатами СВО
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПевица, актриса, дизайнер Вика Цыганова
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Певица Вика Цыганова и ее супруг поэт-песенник Вадим рассказали в передаче "Жизнь и судьба", что спецоперация изменила ее участников.
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"Ребята на фронте совсем другие. В первые дни они были в шоке. Они каждый день нам звонят. Пытаемся помогать друг другу. Отправляем помощь камазами", – отметила артистка.
Супруг певицы Вадим Цыганов также поделился историей солдата, который потерял в бою ногу, но после "вернулся на передовую".
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"Он поставил протез и вернулся на передовую, лишившись ноги. Мы помогаем его спецподразделению", – добавил автор песен.
После начала спецоперации пара поддержала ее. Супруги посвятили ряд песен СВО и начали помогать российским военнослужащим.
В декабре исполнительница призналась, что продала дом и отправила вырученные деньги солдатам.