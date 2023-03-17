https://ria.ru/20230317/trevoga-1858726839.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.03.2023

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве и области, а также ряде регионов на севере и востоке Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T22:36

2023-03-17T22:36

2023-03-17T22:54

специальная военная операция на украине

киев

украина

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и области, а также ряде регионов на севере и востоке Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, тревога звучит в столичном регионе, Киеве, а также в Черниговской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины. Кроме того, сообщается о сигнале тревоге на подконтрольной Киеву части Запорожской области и ДНР.Местные СМИ сообщают об угрозе удара дронов.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киев

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

киев, украина