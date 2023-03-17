https://ria.ru/20230317/trevoga-1858507506.html
В семи регионах Украины объявили воздушную тревогу
В семи регионах Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.03.2023
В семи регионах Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в семи областях на юге, востоке и севере Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T10:35
2023-03-17T10:35
2023-03-17T10:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в семи областях на юге, востоке и севере Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Ранее в пятницу воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.Через несколько минут сигнал тревога распространился на Черниговскую, Сумскую, Кировоградскую, Николаевскую области Украины, а также подконтрольные Киеву части Херсонской и Запорожской областей.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://ria.ru/20230317/ukraina-1858490558.html
украина
днепропетровская область
харьковская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, днепропетровская область, харьковская область, полтавская область, николаевская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Харьковская область, Полтавская область, Николаевская область
В семи регионах Украины объявили воздушную тревогу
В семи областях на юге, востоке и севере Украины объявили воздушную тревогу