https://ria.ru/20230317/trevoga-1858507506.html

В семи регионах Украины объявили воздушную тревогу

В семи регионах Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.03.2023

В семи регионах Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в семи областях на юге, востоке и севере Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T10:35

2023-03-17T10:35

2023-03-17T10:40

специальная военная операция на украине

в мире

украина

днепропетровская область

харьковская область

полтавская область

николаевская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853502115_0:308:3071:2035_1920x0_80_0_0_c29fa597de7867f8a983bb722b31162a.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в семи областях на юге, востоке и севере Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Ранее в пятницу воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.Через несколько минут сигнал тревога распространился на Черниговскую, Сумскую, Кировоградскую, Николаевскую области Украины, а также подконтрольные Киеву части Херсонской и Запорожской областей.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

https://ria.ru/20230317/ukraina-1858490558.html

украина

днепропетровская область

харьковская область

полтавская область

николаевская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, днепропетровская область, харьковская область, полтавская область, николаевская область