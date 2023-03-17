https://ria.ru/20230317/trevoga-1858487889.html

Социологи измерили уровень тревожного настроения россиян

Социологи измерили уровень тревожного настроения россиян - РИА Новости, 17.03.2023

Социологи измерили уровень тревожного настроения россиян

Уровень тревожного настроения россиян за прошедшую неделю составил 49%, спокойствие ощущают 45% граждан, следует из результатов исследования фонда "Общественное РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T09:17

2023-03-17T09:17

2023-03-17T09:17

общество

россия

фонд "общественное мнение"

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Уровень тревожного настроения россиян за прошедшую неделю составил 49%, спокойствие ощущают 45% граждан, следует из результатов исследования фонда "Общественное мнение". Согласно опросу, 49% россиян сообщили, что сегодня среди их родных и знакомых преобладает тревожное настроение, при этом 45% респондентов ответили, что преобладает спокойное настроение. Опрос "ФОМнибус" проводился 10-12 марта в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1,5 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20230317/povestki-1858482685.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, россия, фонд "общественное мнение"