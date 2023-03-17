Рейтинг@Mail.ru
Социологи измерили уровень тревожного настроения россиян - РИА Новости, 17.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:17 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/trevoga-1858487889.html
Социологи измерили уровень тревожного настроения россиян
Социологи измерили уровень тревожного настроения россиян - РИА Новости, 17.03.2023
Социологи измерили уровень тревожного настроения россиян
Уровень тревожного настроения россиян за прошедшую неделю составил 49%, спокойствие ощущают 45% граждан, следует из результатов исследования фонда "Общественное РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T09:17
2023-03-17T09:17
общество
россия
фонд "общественное мнение"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779260372_1166:27:3396:1281_1920x0_80_0_0_65491eeb38ff4cc7d030eb8d93c15ccd.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Уровень тревожного настроения россиян за прошедшую неделю составил 49%, спокойствие ощущают 45% граждан, следует из результатов исследования фонда "Общественное мнение". Согласно опросу, 49% россиян сообщили, что сегодня среди их родных и знакомых преобладает тревожное настроение, при этом 45% респондентов ответили, что преобладает спокойное настроение. Опрос "ФОМнибус" проводился 10-12 марта в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1,5 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20230317/povestki-1858482685.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779260372_1341:0:3396:1541_1920x0_80_0_0_e07c0b0088d2073fcdb8a0bc3366646b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, фонд "общественное мнение"
Общество, Россия, Фонд "Общественное мнение"
Социологи измерили уровень тревожного настроения россиян

ФОМ: уровень тревожного настроения россиян составил 49 процентов за прошедшую неделю

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМоскворецкая набережная в Москве
Москворецкая набережная в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Москворецкая набережная в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Уровень тревожного настроения россиян за прошедшую неделю составил 49%, спокойствие ощущают 45% граждан, следует из результатов исследования фонда "Общественное мнение".
Согласно опросу, 49% россиян сообщили, что сегодня среди их родных и знакомых преобладает тревожное настроение, при этом 45% респондентов ответили, что преобладает спокойное настроение.
Опрос "ФОМнибус" проводился 10-12 марта в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1,5 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
Сотрудница военного комиссариата держит в руках повестки и военные билеты - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
Власти Марий Эл рассказали, зачем в регионе вручают повестки
08:33
 
ОбществоРоссияФонд "Общественное мнение"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала