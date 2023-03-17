https://ria.ru/20230317/trevoga-1858487889.html
Социологи измерили уровень тревожного настроения россиян
Социологи измерили уровень тревожного настроения россиян - РИА Новости, 17.03.2023
Социологи измерили уровень тревожного настроения россиян
Уровень тревожного настроения россиян за прошедшую неделю составил 49%, спокойствие ощущают 45% граждан, следует из результатов исследования фонда "Общественное РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T09:17
2023-03-17T09:17
2023-03-17T09:17
общество
россия
фонд "общественное мнение"
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Уровень тревожного настроения россиян за прошедшую неделю составил 49%, спокойствие ощущают 45% граждан, следует из результатов исследования фонда "Общественное мнение". Согласно опросу, 49% россиян сообщили, что сегодня среди их родных и знакомых преобладает тревожное настроение, при этом 45% респондентов ответили, что преобладает спокойное настроение. Опрос "ФОМнибус" проводился 10-12 марта в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1,5 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20230317/povestki-1858482685.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, фонд "общественное мнение"
Общество, Россия, Фонд "Общественное мнение"
Социологи измерили уровень тревожного настроения россиян
ФОМ: уровень тревожного настроения россиян составил 49 процентов за прошедшую неделю