https://ria.ru/20230317/tovarooborot-1858514790.html
Посол Китая оценил рост товарооборота с Россией
Посол Китая оценил рост товарооборота с Россией - РИА Новости, 17.03.2023
Посол Китая оценил рост товарооборота с Россией
Взаимная торговля между РФ и КНР за 2 месяца 2023 года выросла на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, импорт из России увеличился почти... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T10:51
2023-03-17T10:51
2023-03-17T11:05
экономика
россия
китай
чжан ханьхуэй
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Взаимная торговля между РФ и КНР за 2 месяца 2023 года выросла на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, импорт из России увеличился почти на треть, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. "За два месяца текущего года в двусторонней торговле сохраняется уверенная тенденция к росту, ее объем достиг 33,69 млрд долларов, что на 25,9% больше, чем годом ранее. В том числе экспорт китайской продукции в Россию составил 15,04 млрд долларов, что на 19,8% больше, чем в прошлом году, а объем импорта из России достиг 18,65 млрд долларов, что на 31,3% больше, чем годом ранее", - сказал посол. "Мы всегда готовы вместе с Россией использовать возможности огромного китайского рынка, открытости Китая, углубления международного сотрудничества. Мы уверены, что под стратегическим руководством лидеров двух стран, благодаря совместным усилиям наших правительств, региональных властей и деловых кругов, двустороннее деловое сотрудничество поднимется на новую ступень. Мы уверены, что поставленная главами двух государств цель довести двусторонний товарооборот до 200 млрд долларов будет вскоре достигнута", - добавил посол.Читайте полный текст интервью >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, китай, чжан ханьхуэй
Экономика, Россия, Китай, Чжан Ханьхуэй
Посол Китая оценил рост товарооборота с Россией
Посол Чжан Ханьхуэй: товарооборот России и КНР за два месяца 2023 года вырос на четверть
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Взаимная торговля между РФ и КНР за 2 месяца 2023 года выросла на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, импорт из России увеличился почти на треть, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.
"За два месяца текущего года в двусторонней торговле сохраняется уверенная тенденция к росту, ее объем достиг 33,69 млрд долларов, что на 25,9% больше, чем годом ранее. В том числе экспорт китайской продукции в Россию составил 15,04 млрд долларов, что на 19,8% больше, чем в прошлом году, а объем импорта из России достиг 18,65 млрд долларов, что на 31,3% больше, чем годом ранее", - сказал посол.
"Мы всегда готовы вместе с Россией использовать возможности огромного китайского рынка, открытости Китая, углубления международного сотрудничества. Мы уверены, что под стратегическим руководством лидеров двух стран, благодаря совместным усилиям наших правительств, региональных властей и деловых кругов, двустороннее деловое сотрудничество поднимется на новую ступень. Мы уверены, что поставленная главами двух государств цель довести двусторонний товарооборот до 200 млрд долларов будет вскоре достигнута", - добавил посол.
Си Цзиньпин на следующей неделе посетит Россию с государственным визитом