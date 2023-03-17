https://ria.ru/20230317/tovarooborot-1858514790.html

Посол Китая оценил рост товарооборота с Россией

Посол Китая оценил рост товарооборота с Россией - РИА Новости, 17.03.2023

Посол Китая оценил рост товарооборота с Россией

Взаимная торговля между РФ и КНР за 2 месяца 2023 года выросла на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, импорт из России увеличился почти... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T10:51

2023-03-17T10:51

2023-03-17T11:05

экономика

россия

китай

чжан ханьхуэй

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Взаимная торговля между РФ и КНР за 2 месяца 2023 года выросла на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, импорт из России увеличился почти на треть, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. "За два месяца текущего года в двусторонней торговле сохраняется уверенная тенденция к росту, ее объем достиг 33,69 млрд долларов, что на 25,9% больше, чем годом ранее. В том числе экспорт китайской продукции в Россию составил 15,04 млрд долларов, что на 19,8% больше, чем в прошлом году, а объем импорта из России достиг 18,65 млрд долларов, что на 31,3% больше, чем годом ранее", - сказал посол. "Мы всегда готовы вместе с Россией использовать возможности огромного китайского рынка, открытости Китая, углубления международного сотрудничества. Мы уверены, что под стратегическим руководством лидеров двух стран, благодаря совместным усилиям наших правительств, региональных властей и деловых кругов, двустороннее деловое сотрудничество поднимется на новую ступень. Мы уверены, что поставленная главами двух государств цель довести двусторонний товарооборот до 200 млрд долларов будет вскоре достигнута", - добавил посол.Читайте полный текст интервью >>

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россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, китай, чжан ханьхуэй