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Российские силовики пресекли теракт в Запорожской области - РИА Новости, 17.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:06 17.03.2023 (обновлено: 07:54 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/terakt-1858472081.html
Российские силовики пресекли теракт в Запорожской области
Российские силовики пресекли теракт в Запорожской области - РИА Новости, 17.03.2023
Российские силовики пресекли теракт в Запорожской области
Российские силовики пресекли теракт против мирных жителей в Запорожской области — задержаны три пособника украинских войск, вскрыты два схрона с оружием и... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T05:06
2023-03-17T07:54
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
запорожская область
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Российские силовики пресекли теракт против мирных жителей в Запорожской области — задержаны три пособника украинских войск, вскрыты два схрона с оружием и боеприпасами, сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Днепр" Роман Кодрян.Задержано три пособника киевского режима, обнаружено два схрона с оружием и боеприпасами. Все взрывоопасные предметы уничтожили на полигоне.С середины февраля власти Запорожской области фиксируют возведение укрепрайонов и концентрацию украинских войск у своих границ. Размер группировки достиг уже 40 тысяч человек. Как пояснял Рогов, Киев хочет выйти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор в Крым.По его словам, наступление ВСУ может начаться, когда появится листва, то есть в марте-апреле, но в регионе готовы отразить атаку.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России сейчас находится более 70 процентов Запорожской области, украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.
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запорожская область
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вооруженные силы украины, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Запорожская область
Российские силовики пресекли теракт в Запорожской области

Российские силовики пресекли теракт против мирных жителей в Запорожской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоенная полиция
Военная полиция - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Российские силовики пресекли теракт против мирных жителей в Запорожской области — задержаны три пособника украинских войск, вскрыты два схрона с оружием и боеприпасами, сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Днепр" Роман Кодрян.
«

"Подразделения военной полиции во взаимодействии с силовыми структурами других ведомств был предотвращен очередной акт терроризма в отношении мирного населения на освобожденных в ходе специальной военной операции территориях Запорожской области", - сказал он.

Задержано три пособника киевского режима, обнаружено два схрона с оружием и боеприпасами. Все взрывоопасные предметы уничтожили на полигоне.
С середины февраля власти Запорожской области фиксируют возведение укрепрайонов и концентрацию украинских войск у своих границ. Размер группировки достиг уже 40 тысяч человек. Как пояснял Рогов, Киев хочет выйти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор в Крым.
По его словам, наступление ВСУ может начаться, когда появится листва, то есть в марте-апреле, но в регионе готовы отразить атаку.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России сейчас находится более 70 процентов Запорожской области, украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныЗапорожская область
 
 
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