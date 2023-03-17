Российские силовики пресекли теракт в Запорожской области
Российские силовики пресекли теракт против мирных жителей в Запорожской области
Военная полиция. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Российские силовики пресекли теракт против мирных жителей в Запорожской области — задержаны три пособника украинских войск, вскрыты два схрона с оружием и боеприпасами, сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Днепр" Роман Кодрян.
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"Подразделения военной полиции во взаимодействии с силовыми структурами других ведомств был предотвращен очередной акт терроризма в отношении мирного населения на освобожденных в ходе специальной военной операции территориях Запорожской области", - сказал он.
Задержано три пособника киевского режима, обнаружено два схрона с оружием и боеприпасами. Все взрывоопасные предметы уничтожили на полигоне.
С середины февраля власти Запорожской области фиксируют возведение укрепрайонов и концентрацию украинских войск у своих границ. Размер группировки достиг уже 40 тысяч человек. Как пояснял Рогов, Киев хочет выйти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор в Крым.
По его словам, наступление ВСУ может начаться, когда появится листва, то есть в марте-апреле, но в регионе готовы отразить атаку.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России сейчас находится более 70 процентов Запорожской области, украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.