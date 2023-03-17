https://ria.ru/20230317/tavrida-1858673318.html

Развожаев доложил Путину о последней стадии строительства трассы "Таврида"

Развожаев доложил Путину о последней стадии строительства трассы "Таврида" - РИА Новости, 17.03.2023

Развожаев доложил Путину о последней стадии строительства трассы "Таврида"

В настоящий момент идет строительство последнего восьмого этапа строительства трассы "Таврида", работы будут завершены в этом году, сообщил президенту РФ... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T17:47

2023-03-17T17:47

2023-03-17T17:47

севастополь

россия

михаил развожаев

владимир путин

экономика

республика крым

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. В настоящий момент идет строительство последнего восьмого этапа строительства трассы "Таврида", работы будут завершены в этом году, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Севастополя Михаил Развожаев. "Вы отметили трассу "Таврида". Сейчас завершается восьмой этап, последний, который с ялтинским кольцом. Работы уже на финальной стадии. В этом году уже будут завершены", - сказал Развожаев на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

https://ria.ru/20230314/avtotrassa-1857885020.html

севастополь

россия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

севастополь, россия, михаил развожаев, владимир путин, экономика, республика крым