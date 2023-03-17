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Развожаев доложил Путину о последней стадии строительства трассы "Таврида" - РИА Новости, 17.03.2023
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17:47 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/tavrida-1858673318.html
Развожаев доложил Путину о последней стадии строительства трассы "Таврида"
Развожаев доложил Путину о последней стадии строительства трассы "Таврида" - РИА Новости, 17.03.2023
Развожаев доложил Путину о последней стадии строительства трассы "Таврида"
В настоящий момент идет строительство последнего восьмого этапа строительства трассы "Таврида", работы будут завершены в этом году, сообщил президенту РФ... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T17:47
2023-03-17T17:47
севастополь
россия
михаил развожаев
владимир путин
экономика
республика крым
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. В настоящий момент идет строительство последнего восьмого этапа строительства трассы "Таврида", работы будут завершены в этом году, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Севастополя Михаил Развожаев. "Вы отметили трассу "Таврида". Сейчас завершается восьмой этап, последний, который с ялтинским кольцом. Работы уже на финальной стадии. В этом году уже будут завершены", - сказал Развожаев на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.
https://ria.ru/20230314/avtotrassa-1857885020.html
севастополь
россия
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севастополь, россия, михаил развожаев, владимир путин, экономика, республика крым
Севастополь, Россия, Михаил Развожаев, Владимир Путин, Экономика, Республика Крым
Развожаев доложил Путину о последней стадии строительства трассы "Таврида"

Развожаев доложил, что строительство трассы "Таврида" будет закончено в 2023 году

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкУчасток трассы "Таврида" в Крыму
Участок трассы Таврида в Крыму - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Участок трассы "Таврида" в Крыму. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. В настоящий момент идет строительство последнего восьмого этапа строительства трассы "Таврида", работы будут завершены в этом году, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Вы отметили трассу "Таврида". Сейчас завершается восьмой этап, последний, который с ялтинским кольцом. Работы уже на финальной стадии. В этом году уже будут завершены", - сказал Развожаев на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.
Строительство автомобильной дороги - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Сальдо заявил о начале строительства автомагистрали "Таврида-2"
14 марта, 20:23
 
СевастопольРоссияМихаил РазвожаевВладимир ПутинЭкономикаРеспублика Крым
 
 
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