https://ria.ru/20230317/tanki-1858472720.html
Опубликовано видео тренировок экипажей Т-90М по уничтожению танков НАТО
Опубликовано видео тренировок экипажей Т-90М по уничтожению танков НАТО - РИА Новости, 17.03.2023
Опубликовано видео тренировок экипажей Т-90М по уничтожению танков НАТО
Экипажи российских танков Т-90М интенсивно тренируются уничтожать на Украине натовские танки — американские M1 Abrams, немецкие Leopard 2 и британские... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T05:12
2023-03-17T05:12
2023-03-17T08:18
украина
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вооруженные силы украины
т-90м
нато
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Экипажи российских танков Т-90М интенсивно тренируются уничтожать на Украине натовские танки — американские M1 Abrams, немецкие Leopard 2 и британские Challenger 2, следует из опубликованного видео Минобороны России."В ходе подготовки экипажи танков Т-90М "Прорыв" изучают наиболее слабые и уязвимые места новейших танков западного производства, поставляемых для нужд ВСУ странами НАТО, а также оттачивают мастерство в огневой подготовке и управлении боевой машиной", — рассказали в военном ведомстве. На кадрах запечатлен эпизод теоретических занятий, во время которого опытные инструкторы доводят до танкистов слабые места западных машин. Готовят экипажи в импровизированном классе на одном из тыловых полигонов спецоперации. Также в ролике Минобороны показали практические занятия танкистов на полигоне. Инструкторы обучают танкистов тактическим приемам и особенностям ведения боя против западных танков, тренируют операторов-наводчиков и командиров давать целеуказания и поражать мишени на дистанции до четырех километров. В свою очередь механики-водители оттачивают управление Т-90М на естественных препятствиях.В конце января Берлин после давления со стороны партнеров по НАТО заявил, что передаст киевскому режиму Leopard 2 и разрешит поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. На первом этапе планируется предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США также анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса — 31 единицы — современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что эти поставки займут много месяцев.Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230316/leopard-1858412491.html
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РИА Новости
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украина, россия, вооруженные силы украины, т-90м, нато
Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Т-90М, НАТО
Опубликовано видео тренировок экипажей Т-90М по уничтожению танков НАТО
Минобороны: экипажи Т-90М интенсивно тренируются уничтожать на Украине натовские танки
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Экипажи российских танков Т-90М интенсивно тренируются уничтожать на Украине натовские танки — американские M1 Abrams, немецкие Leopard 2 и британские Challenger 2, следует из опубликованного видео Минобороны России.
"В ходе подготовки экипажи танков Т-90М "Прорыв" изучают наиболее слабые и уязвимые места новейших танков западного производства, поставляемых для нужд ВСУ
странами НАТО
, а также оттачивают мастерство в огневой подготовке и управлении боевой машиной", — рассказали в военном ведомстве.
На кадрах запечатлен эпизод теоретических занятий, во время которого опытные инструкторы доводят до танкистов слабые места западных машин. Готовят экипажи в импровизированном классе на одном из тыловых полигонов спецоперации.
Также в ролике Минобороны показали практические занятия танкистов на полигоне.
Инструкторы обучают танкистов тактическим приемам и особенностям ведения боя против западных танков, тренируют операторов-наводчиков и командиров давать целеуказания и поражать мишени на дистанции до четырех километров. В свою очередь механики-водители оттачивают управление Т-90М на естественных препятствиях.
В конце января Берлин после давления со стороны партнеров по НАТО
заявил, что передаст киевскому режиму Leopard 2 и разрешит поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. На первом этапе планируется предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США также анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса — 31 единицы — современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что эти поставки займут много месяцев.
Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии
и других стран.
Украина получит от Канады снаряды и танки Leopard 2