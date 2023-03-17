https://ria.ru/20230317/tanki-1858472720.html

Опубликовано видео тренировок экипажей Т-90М по уничтожению танков НАТО

Опубликовано видео тренировок экипажей Т-90М по уничтожению танков НАТО - РИА Новости, 17.03.2023

Опубликовано видео тренировок экипажей Т-90М по уничтожению танков НАТО

Экипажи российских танков Т-90М интенсивно тренируются уничтожать на Украине натовские танки — американские M1 Abrams, немецкие Leopard 2 и британские... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T05:12

2023-03-17T05:12

2023-03-17T08:18

украина

россия

вооруженные силы украины

т-90м

нато

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Экипажи российских танков Т-90М интенсивно тренируются уничтожать на Украине натовские танки — американские M1 Abrams, немецкие Leopard 2 и британские Challenger 2, следует из опубликованного видео Минобороны России."В ходе подготовки экипажи танков Т-90М "Прорыв" изучают наиболее слабые и уязвимые места новейших танков западного производства, поставляемых для нужд ВСУ странами НАТО, а также оттачивают мастерство в огневой подготовке и управлении боевой машиной", — рассказали в военном ведомстве. На кадрах запечатлен эпизод теоретических занятий, во время которого опытные инструкторы доводят до танкистов слабые места западных машин. Готовят экипажи в импровизированном классе на одном из тыловых полигонов спецоперации. Также в ролике Минобороны показали практические занятия танкистов на полигоне. Инструкторы обучают танкистов тактическим приемам и особенностям ведения боя против западных танков, тренируют операторов-наводчиков и командиров давать целеуказания и поражать мишени на дистанции до четырех километров. В свою очередь механики-водители оттачивают управление Т-90М на естественных препятствиях.В конце января Берлин после давления со стороны партнеров по НАТО заявил, что передаст киевскому режиму Leopard 2 и разрешит поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. На первом этапе планируется предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США также анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса — 31 единицы — современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что эти поставки займут много месяцев.Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20230316/leopard-1858412491.html

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украина, россия, вооруженные силы украины, т-90м, нато