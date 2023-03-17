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Бастрыкин призвал готовить международный суд над киевскими преступниками - РИА Новости, 17.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:54 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/sud-1858610030.html
Бастрыкин призвал готовить международный суд над киевскими преступниками
Бастрыкин призвал готовить международный суд над киевскими преступниками - РИА Новости, 17.03.2023
Бастрыкин призвал готовить международный суд над киевскими преступниками
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал начать готовить международный судебный орган для привлечения украинских военных... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T14:54
2023-03-17T14:54
специальная военная операция на украине
безопасность
следственный комитет россии (ск рф)
россия
украина
александр бастрыкин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал начать готовить международный судебный орган для привлечения украинских военных преступников к ответственности. "Не секрет, что западные страны готовят международные судебные органы для привлечения к ответственности России. Мы должны вместе с Минюстом, а может, и во главе с Минюстом, начать аналогичную работу. Четко понять статус тех судов, которые могут быть созданы в ответ для привлечения военных преступников на Украине к международной уголовной ответственности. Понять, какие страны, если это будет международный трибунал, войдут в состав", - сказал он, выступая на заседании коллегии Минюста. Бастрыкин отметил и необходимость продумать регламент гипотетического судебного органа: "Чтобы мы были готовы к ответу. У вас свой трибунал, ЕСПЧ, например, а у нас свой трибунал, основанный на нормах международного права". Ранее председатель СК РФ уже заявлял о необходимости формирования международного трибунала по расследованию преступлений киевского режима. Он отмечал, что в его состав могли бы войти представители СНГ, БРИКС и ШОС. Ранее стало известно, что Международный уголовный суд (МУС) в Гааге в ближайшее время намерен возбудить два дела о "военных преступлениях" России на Украине. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на официальные лица, пожелавшие сохранить анонимность. В списке обвинений значатся "нанесение ударов по гражданской инфраструктуре" и "похищение украинских детей и их направление в российские лагеря с целью перевоспитания". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия не признает этот суд и его юрисдикцию. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230209/london-1850750650.html
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безопасность, следственный комитет россии (ск рф), россия, украина, александр бастрыкин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Украина, Александр Бастрыкин, Ситуация в ДНР и ЛНР
Бастрыкин призвал готовить международный суд над киевскими преступниками

Глава СК Бастрыкин призвал начать готовить международный суд над киевскими преступниками

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель СК России Александр Бастрыкин
Председатель СК России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель СК России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал начать готовить международный судебный орган для привлечения украинских военных преступников к ответственности.
"Не секрет, что западные страны готовят международные судебные органы для привлечения к ответственности России. Мы должны вместе с Минюстом, а может, и во главе с Минюстом, начать аналогичную работу. Четко понять статус тех судов, которые могут быть созданы в ответ для привлечения военных преступников на Украине к международной уголовной ответственности. Понять, какие страны, если это будет международный трибунал, войдут в состав", - сказал он, выступая на заседании коллегии Минюста.
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Бастрыкин отметил и необходимость продумать регламент гипотетического судебного органа: "Чтобы мы были готовы к ответу. У вас свой трибунал, ЕСПЧ, например, а у нас свой трибунал, основанный на нормах международного права".
Ранее председатель СК РФ уже заявлял о необходимости формирования международного трибунала по расследованию преступлений киевского режима. Он отмечал, что в его состав могли бы войти представители СНГ, БРИКС и ШОС.
Ранее стало известно, что Международный уголовный суд (МУС) в Гааге в ближайшее время намерен возбудить два дела о "военных преступлениях" России на Украине. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на официальные лица, пожелавшие сохранить анонимность. В списке обвинений значатся "нанесение ударов по гражданской инфраструктуре" и "похищение украинских детей и их направление в российские лагеря с целью перевоспитания". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия не признает этот суд и его юрисдикцию.
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По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСледственный комитет России (СК РФ)РоссияУкраинаАлександр БастрыкинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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