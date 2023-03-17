https://ria.ru/20230317/sud-1858610030.html

Бастрыкин призвал готовить международный суд над киевскими преступниками

Бастрыкин призвал готовить международный суд над киевскими преступниками - РИА Новости, 17.03.2023

Бастрыкин призвал готовить международный суд над киевскими преступниками

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал начать готовить международный судебный орган для привлечения украинских военных... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T14:54

2023-03-17T14:54

2023-03-17T14:54

специальная военная операция на украине

безопасность

следственный комитет россии (ск рф)

россия

украина

александр бастрыкин

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал начать готовить международный судебный орган для привлечения украинских военных преступников к ответственности. "Не секрет, что западные страны готовят международные судебные органы для привлечения к ответственности России. Мы должны вместе с Минюстом, а может, и во главе с Минюстом, начать аналогичную работу. Четко понять статус тех судов, которые могут быть созданы в ответ для привлечения военных преступников на Украине к международной уголовной ответственности. Понять, какие страны, если это будет международный трибунал, войдут в состав", - сказал он, выступая на заседании коллегии Минюста. Бастрыкин отметил и необходимость продумать регламент гипотетического судебного органа: "Чтобы мы были готовы к ответу. У вас свой трибунал, ЕСПЧ, например, а у нас свой трибунал, основанный на нормах международного права". Ранее председатель СК РФ уже заявлял о необходимости формирования международного трибунала по расследованию преступлений киевского режима. Он отмечал, что в его состав могли бы войти представители СНГ, БРИКС и ШОС. Ранее стало известно, что Международный уголовный суд (МУС) в Гааге в ближайшее время намерен возбудить два дела о "военных преступлениях" России на Украине. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на официальные лица, пожелавшие сохранить анонимность. В списке обвинений значатся "нанесение ударов по гражданской инфраструктуре" и "похищение украинских детей и их направление в российские лагеря с целью перевоспитания". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия не признает этот суд и его юрисдикцию. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230209/london-1850750650.html

https://ria.ru/20230203/prestupleniya-1849636993.html

https://ria.ru/20230125/zelenskiy-1847186242.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, следственный комитет россии (ск рф), россия, украина, александр бастрыкин, ситуация в днр и лнр