https://ria.ru/20230317/stavka-1858575664.html

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых - РИА Новости, 17.03.2023

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых

Центробанк сохранил ключевую ставку неизменной четвертый раз подряд, говорится в релизе регулятора. РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T13:33

2023-03-17T13:33

2023-03-17T14:45

центральный банк рф (цб рф)

россия

экономика

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Центробанк сохранил ключевую ставку неизменной четвертый раз подряд, говорится в релизе регулятора.Центральный банк снизил ставку до этого показателя в минувшем сентябре.Опрошенные РИА Новости аналитики ожидали сохранения ключевой ставки неизменной. Собеседники агентства объяснили свой прогноз замедлением инфляции и инфляционных ожиданий в России, а также неясностью в мировой экономике на фоне турбулентности на глобальных финансовых рынках.В октябре прошлого года регулятор прервал цикл снижения ключевой ставки, впервые с марта оставив ее неизменной. Банк России не стал менять ее в декабре и феврале.На первом заседании в 2023-м Центробанк ужесточил сигнал по ключевой ставке. Регулятор указал, что рассмотрит вариант повышения этого показателя при усилении проинфляционных рисков.

https://ria.ru/20230119/rubl-1846069027.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

центральный банк рф (цб рф), россия, экономика