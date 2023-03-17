https://ria.ru/20230317/stavka-1858575664.html
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых - РИА Новости, 17.03.2023
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых
Центробанк сохранил ключевую ставку неизменной четвертый раз подряд, говорится в релизе регулятора. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T13:33
2023-03-17T13:33
2023-03-17T14:45
центральный банк рф (цб рф)
россия
экономика
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Центробанк сохранил ключевую ставку неизменной четвертый раз подряд, говорится в релизе регулятора.Центральный банк снизил ставку до этого показателя в минувшем сентябре.Опрошенные РИА Новости аналитики ожидали сохранения ключевой ставки неизменной. Собеседники агентства объяснили свой прогноз замедлением инфляции и инфляционных ожиданий в России, а также неясностью в мировой экономике на фоне турбулентности на глобальных финансовых рынках.В октябре прошлого года регулятор прервал цикл снижения ключевой ставки, впервые с марта оставив ее неизменной. Банк России не стал менять ее в декабре и феврале.На первом заседании в 2023-м Центробанк ужесточил сигнал по ключевой ставке. Регулятор указал, что рассмотрит вариант повышения этого показателя при усилении проинфляционных рисков.
https://ria.ru/20230119/rubl-1846069027.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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центральный банк рф (цб рф), россия, экономика
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Экономика
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых четвертый раз подряд