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Критических проблем с эксплуатацией SSJ нет, заявили в "Ростехе" - РИА Новости, 17.03.2023
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10:17 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/ssj-1858502544.html
Критических проблем с эксплуатацией SSJ нет, заявили в "Ростехе"
Критических проблем с эксплуатацией SSJ нет, заявили в "Ростехе" - РИА Новости, 17.03.2023
Критических проблем с эксплуатацией SSJ нет, заявили в "Ростехе"
Критических проблем с эксплуатацией российских самолетов Sukhoi Superjet 100 нет: готовность парка к полетам поддерживается на высоком уровне, при этом идет... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T10:17
2023-03-17T10:17
экономика
россия
ростех
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
рбк (медиагруппа)
sukhoi superjet
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Критических проблем с эксплуатацией российских самолетов Sukhoi Superjet 100 нет: готовность парка к полетам поддерживается на высоком уровне, при этом идет импортозамещение востребованных компонентов, включая свечи зажигания, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха" и в Минпромторге. Как написало ранее в пятницу издание РБК, операторы региональных самолетов SSJ100 столкнулись с дефицитом свечей зажигания для российско-французских двигателей SaM146. По данным агентства, сложившаяся ситуация ведет к риску остановки части парка Superjet в течение ближайшего времени и постепенному полному прекращению полетов всего парка воздушных судов. "Идет импортозамещение по всей востребованной номенклатуре, включая свечи зажигания. На текущий момент критических проблем с эксплуатацией парка "Суперджетов" нет, его готовность поддерживается на высоком уровне, самолеты демонстрируют высокие показатели налета - до 370 часов в месяц", - сообщили в "Ростехе", отвечая на вопрос о проблемах со свечами зажигания. "По некоторым позициям работа уже завершена, по некоторым - в разгаре, результаты по свечам ожидаются уже в этом году. Делается все, чтобы россияне могли летать и "Суперджеты" - а сегодня это основная "рабочая лошадка" региональных авиалиний - оставались в строю, несмотря на санкции", - добавили в госкорпорации. В свою очередь в Минпромторге РФ РИА Новости также сообщили о ведущейся работе по импортозамещению востребованной для SSJ100 номенклатуры. "Российский аналог свечей находится в производстве. Предприятия промышленности принимают все необходимые меры для обеспечения ими эксплуатантов", - уточнили в министерстве.
https://ria.ru/20230315/aviakompanii-1857992611.html
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экономика, россия, ростех, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), рбк (медиагруппа), sukhoi superjet
Экономика, Россия, Ростех, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), РБК (медиагруппа), Sukhoi Superjet
Критических проблем с эксплуатацией SSJ нет, заявили в "Ростехе"

"Ростех": критических проблем с эксплуатацией SSJ нет, идет импортозамещение компонентов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкSuperjet-100
Superjet-100 - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Superjet-100. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Критических проблем с эксплуатацией российских самолетов Sukhoi Superjet 100 нет: готовность парка к полетам поддерживается на высоком уровне, при этом идет импортозамещение востребованных компонентов, включая свечи зажигания, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха" и в Минпромторге.
Как написало ранее в пятницу издание РБК, операторы региональных самолетов SSJ100 столкнулись с дефицитом свечей зажигания для российско-французских двигателей SaM146. По данным агентства, сложившаяся ситуация ведет к риску остановки части парка Superjet в течение ближайшего времени и постепенному полному прекращению полетов всего парка воздушных судов.
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"Идет импортозамещение по всей востребованной номенклатуре, включая свечи зажигания. На текущий момент критических проблем с эксплуатацией парка "Суперджетов" нет, его готовность поддерживается на высоком уровне, самолеты демонстрируют высокие показатели налета - до 370 часов в месяц", - сообщили в "Ростехе", отвечая на вопрос о проблемах со свечами зажигания.
"По некоторым позициям работа уже завершена, по некоторым - в разгаре, результаты по свечам ожидаются уже в этом году. Делается все, чтобы россияне могли летать и "Суперджеты" - а сегодня это основная "рабочая лошадка" региональных авиалиний - оставались в строю, несмотря на санкции", - добавили в госкорпорации.
В свою очередь в Минпромторге РФ РИА Новости также сообщили о ведущейся работе по импортозамещению востребованной для SSJ100 номенклатуры. "Российский аналог свечей находится в производстве. Предприятия промышленности принимают все необходимые меры для обеспечения ими эксплуатантов", - уточнили в министерстве.
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ЭкономикаРоссияРостехМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)РБК (медиагруппа)Sukhoi Superjet
 
 
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