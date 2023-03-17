https://ria.ru/20230317/ssj-1858502544.html

Критических проблем с эксплуатацией SSJ нет, заявили в "Ростехе"

Критических проблем с эксплуатацией SSJ нет, заявили в "Ростехе" - РИА Новости, 17.03.2023

Критических проблем с эксплуатацией SSJ нет, заявили в "Ростехе"

Критических проблем с эксплуатацией российских самолетов Sukhoi Superjet 100 нет: готовность парка к полетам поддерживается на высоком уровне, при этом идет... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T10:17

2023-03-17T10:17

2023-03-17T10:17

экономика

россия

ростех

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

рбк (медиагруппа)

sukhoi superjet

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Критических проблем с эксплуатацией российских самолетов Sukhoi Superjet 100 нет: готовность парка к полетам поддерживается на высоком уровне, при этом идет импортозамещение востребованных компонентов, включая свечи зажигания, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха" и в Минпромторге. Как написало ранее в пятницу издание РБК, операторы региональных самолетов SSJ100 столкнулись с дефицитом свечей зажигания для российско-французских двигателей SaM146. По данным агентства, сложившаяся ситуация ведет к риску остановки части парка Superjet в течение ближайшего времени и постепенному полному прекращению полетов всего парка воздушных судов. "Идет импортозамещение по всей востребованной номенклатуре, включая свечи зажигания. На текущий момент критических проблем с эксплуатацией парка "Суперджетов" нет, его готовность поддерживается на высоком уровне, самолеты демонстрируют высокие показатели налета - до 370 часов в месяц", - сообщили в "Ростехе", отвечая на вопрос о проблемах со свечами зажигания. "По некоторым позициям работа уже завершена, по некоторым - в разгаре, результаты по свечам ожидаются уже в этом году. Делается все, чтобы россияне могли летать и "Суперджеты" - а сегодня это основная "рабочая лошадка" региональных авиалиний - оставались в строю, несмотря на санкции", - добавили в госкорпорации. В свою очередь в Минпромторге РФ РИА Новости также сообщили о ведущейся работе по импортозамещению востребованной для SSJ100 номенклатуры. "Российский аналог свечей находится в производстве. Предприятия промышленности принимают все необходимые меры для обеспечения ими эксплуатантов", - уточнили в министерстве.

https://ria.ru/20230315/aviakompanii-1857992611.html

https://ria.ru/20230220/postavki-1853256111.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, ростех, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), рбк (медиагруппа), sukhoi superjet