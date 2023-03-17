Рейтинг@Mail.ru
Захарова предупредила США о риске прямой военной конфронтации с Россией - РИА Новости, 17.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:58 17.03.2023 (обновлено: 21:17 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/ssha-1858715828.html
Захарова предупредила США о риске прямой военной конфронтации с Россией
Захарова предупредила США о риске прямой военной конфронтации с Россией - РИА Новости, 17.03.2023
Захарова предупредила США о риске прямой военной конфронтации с Россией
США следует задуматься о последствиях своих все более агрессивных действий, чреватых прямой военной конфронтацией с Россией, заявила официальный представитель... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T20:58
2023-03-17T21:17
россия
сша
в мире
мария захарова
ллойд остин
министерство обороны сша
нато
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1799051523_305:645:2800:2048_1920x0_80_0_0_d24d62223e2ae1dafd51790025ca68c9.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. США следует задуматься о последствиях своих все более агрессивных действий, чреватых прямой военной конфронтацией с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова главы Пентагона о расширении числа стран, готовых поставлять танки Leopard Украине."Вашингтону следует задуматься о последствиях своих все более агрессивных действий, чреватых прямой военной конфронтацией с Россией и повторением унизительного для США провала сродни вьетнамскому или афганскому", - отмечается на сайте МИД."Заявления министра обороны США Ллойда Остина, сделанные в ходе заседания 15 марта в формате видеоконференции т.н. контактной группы "обороны Украины", вновь демонстрируют одержимую нацеленность Вашингтона на тотальную гибридную войну с Россией "до последнего украинца", - говорится в комментарии МИД.Захарова отметила, что было с помпой объявлено, что ради решающего "перелома на поле боя" в пользу Украины, будет передано вооружение для "более чем 9 бронетанковых бригад", включая свыше 150 танков Leopard."Хотели бы вновь напомнить в этой связи, что американское и западное оружие, а также наемники и военные специалисты США и НАТО были и остаются законными целями для ударов российских Вооруженных сил", - подчеркнула она.
https://ria.ru/20230317/ssha-1858469840.html
https://ria.ru/20230316/terroristy-1858211447.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1799051523_555:596:2492:2048_1920x0_80_0_0_663878643c6a676fbcc7a15684f794a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, в мире, мария захарова, ллойд остин, министерство обороны сша, нато, украина
Россия, США, В мире, Мария Захарова, Ллойд Остин, Министерство обороны США, НАТО, Украина
Захарова предупредила США о риске прямой военной конфронтации с Россией

Захарова посоветовала США задуматься о последствиях своих все более агрессивных действий

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. США следует задуматься о последствиях своих все более агрессивных действий, чреватых прямой военной конфронтацией с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова главы Пентагона о расширении числа стран, готовых поставлять танки Leopard Украине.
"Вашингтону следует задуматься о последствиях своих все более агрессивных действий, чреватых прямой военной конфронтацией с Россией и повторением унизительного для США провала сродни вьетнамскому или афганскому", - отмечается на сайте МИД.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
Во Франции заявили о плане США по весеннему "контрнаступлению" на Украине
Вчера, 03:22
"Заявления министра обороны США Ллойда Остина, сделанные в ходе заседания 15 марта в формате видеоконференции т.н. контактной группы "обороны Украины", вновь демонстрируют одержимую нацеленность Вашингтона на тотальную гибридную войну с Россией "до последнего украинца", - говорится в комментарии МИД.
Захарова отметила, что было с помпой объявлено, что ради решающего "перелома на поле боя" в пользу Украины, будет передано вооружение для "более чем 9 бронетанковых бригад", включая свыше 150 танков Leopard.
"Хотели бы вновь напомнить в этой связи, что американское и западное оружие, а также наемники и военные специалисты США и НАТО были и остаются законными целями для ударов российских Вооруженных сил", - подчеркнула она.
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
США могут перебросить исламских террористов на Украину, считает Асад
16 марта, 09:51
 
РоссияСШАВ миреМария ЗахароваЛлойд ОстинМинистерство обороны СШАНАТОУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала