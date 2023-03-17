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Захарова предупредила США о риске прямой военной конфронтации с Россией
Захарова предупредила США о риске прямой военной конфронтации с Россией - РИА Новости, 17.03.2023
Захарова предупредила США о риске прямой военной конфронтации с Россией
США следует задуматься о последствиях своих все более агрессивных действий, чреватых прямой военной конфронтацией с Россией, заявила официальный представитель... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T20:58
2023-03-17T20:58
2023-03-17T21:17
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. США следует задуматься о последствиях своих все более агрессивных действий, чреватых прямой военной конфронтацией с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова главы Пентагона о расширении числа стран, готовых поставлять танки Leopard Украине."Вашингтону следует задуматься о последствиях своих все более агрессивных действий, чреватых прямой военной конфронтацией с Россией и повторением унизительного для США провала сродни вьетнамскому или афганскому", - отмечается на сайте МИД."Заявления министра обороны США Ллойда Остина, сделанные в ходе заседания 15 марта в формате видеоконференции т.н. контактной группы "обороны Украины", вновь демонстрируют одержимую нацеленность Вашингтона на тотальную гибридную войну с Россией "до последнего украинца", - говорится в комментарии МИД.Захарова отметила, что было с помпой объявлено, что ради решающего "перелома на поле боя" в пользу Украины, будет передано вооружение для "более чем 9 бронетанковых бригад", включая свыше 150 танков Leopard."Хотели бы вновь напомнить в этой связи, что американское и западное оружие, а также наемники и военные специалисты США и НАТО были и остаются законными целями для ударов российских Вооруженных сил", - подчеркнула она.
https://ria.ru/20230317/ssha-1858469840.html
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россия, сша, в мире, мария захарова, ллойд остин, министерство обороны сша, нато, украина
Россия, США, В мире, Мария Захарова, Ллойд Остин, Министерство обороны США, НАТО, Украина
Захарова предупредила США о риске прямой военной конфронтации с Россией
Захарова посоветовала США задуматься о последствиях своих все более агрессивных действий