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"Стареющая империя": Америке вынесли приговор из-за развращенных элит
"Стареющая империя": Америке вынесли приговор из-за развращенных элит - РИА Новости, 17.03.2023
"Стареющая империя": Америке вынесли приговор из-за развращенных элит
США потеряли важную способность налаживать отношения с недружественными странами из-за нынешней внешней политики, заявил на страницах The Washington Post... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T17:14
2023-03-17T17:14
2023-03-17T18:50
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. США потеряли важную способность налаживать отношения с недружественными странами из-за нынешней внешней политики, заявил на страницах The Washington Post обозреватель Фарид Закария.По его мнению, раньше Вашингтон умел придерживаться подхода первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка к международным отношениям. Согласно его идее, выгодной позицией стоит считать ситуацию, в которой все соседние страны нуждаются в поддержке ключевого государства, но между собой имеют менее плотные отношения. Белый дом, как считает Закария, раньше понимал необходимость налаживания отношений со всеми крупными мировыми игроками для возможности манипулировать ими в своих целях. Но теперь этот навык оказался утерян."Сейчас есть целая куча стран, с которыми у США либо нет отношений, либо только ограниченные, враждебные контакты: Россия, Китай, Иран, Куба, Венесуэла, Сирия, Мьянма, Северная Корея. Вы можете выступать против любой из этих стран по отдельности; в совокупности тем не менее эффект заключается в создании жесткой внешней политики, в которой мы не хотим разговаривать ни с кем в комнате и не можем проявить гибкость", — посетовал Закария.Обозреватель уверен, что долгие годы существования однополярного мира развратили американский правящий класс, решивший, что ему можно позволять себе подобную жесткость.Также, по словам Закарии, администрация Обамы пыталась изменить сложившуюся во внешней политике ситуацию, однако не преуспела, а нынешняя команда президента Байдена заинтересована придерживаться менее гибкого курса ради собственной политической выгоды.
https://ria.ru/20230317/provokatsiya-1858579085.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, америка, вашингтон (штат)
В мире, США, Америка, Вашингтон (штат)
"Стареющая империя": Америке вынесли приговор из-за развращенных элит
WP: из-за плохой внешней политики Америка превратилась в стареющую империю без дипломатии
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости
. США потеряли важную способность налаживать отношения с недружественными странами из-за нынешней внешней политики, заявил на страницах The Washington Post
обозреватель Фарид Закария.
По его мнению, раньше Вашингтон умел придерживаться подхода первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка к международным отношениям. Согласно его идее, выгодной позицией стоит считать ситуацию, в которой все соседние страны нуждаются в поддержке ключевого государства, но между собой имеют менее плотные отношения. Белый дом, как считает Закария, раньше понимал необходимость налаживания отношений со всеми крупными мировыми игроками для возможности манипулировать ими в своих целях. Но теперь этот навык оказался утерян.
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"Сейчас есть целая куча стран, с которыми у США либо нет отношений, либо только ограниченные, враждебные контакты: Россия
, Китай, Иран, Куба, Венесуэла, Сирия, Мьянма, Северная Корея. Вы можете выступать против любой из этих стран по отдельности; в совокупности тем не менее эффект заключается в создании жесткой внешней политики, в которой мы не хотим разговаривать ни с кем в комнате и не можем проявить гибкость", — посетовал Закария.
Обозреватель уверен, что долгие годы существования однополярного мира развратили американский правящий класс, решивший, что ему можно позволять себе подобную жесткость.
«
"Все это вызывает инерцию стареющей империи. Сегодня нашей внешней политикой руководит обособленная элита, которая использует риторику, чтобы угодить местным избирателям, и, похоже, не в состоянии ощутить, что внешний мир меняется, причем быстро", — заключил он.
Также, по словам Закарии, администрация Обамы пыталась изменить сложившуюся во внешней политике ситуацию, однако не преуспела, а нынешняя команда президента Байдена заинтересована придерживаться менее гибкого курса ради собственной политической выгоды.
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