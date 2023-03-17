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В Китае раскрыли неприятную правду об американском беспилотнике - РИА Новости, 17.03.2023
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10:46 17.03.2023 (обновлено: 11:13 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/ssha-1858511355.html
В Китае раскрыли неприятную правду об американском беспилотнике
В Китае раскрыли неприятную правду об американском беспилотнике - РИА Новости, 17.03.2023
В Китае раскрыли неприятную правду об американском беспилотнике
Соединенные Штаты используют различные инциденты с участием своей военной техники, чтобы усложнить обстановку вокруг государств, которые Вашингтон считает... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T10:46
2023-03-17T11:13
в мире
вашингтон (штат)
черное море
сша
космос - риа наука
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты используют различные инциденты с участием своей военной техники, чтобы усложнить обстановку вокруг государств, которые Вашингтон считает своими противниками, считает автор китайского издания Global Times.По его словам, крушение американского беспилотника MQ-9 Reaper над Черным морем — пример подобной провокации."После окончания холодной войны подобные инциденты со столкновениями военных самолетов, случайными авиакатастрофами и даже сбитыми самолетами происходили много раз, некоторые из которых серьезно обостряли региональную напряженность, и большинство из них были связаны с вооруженными силами США. И целями часто были страны, которые Вашингтон публично считает мнимыми врагами. Это очень показательно", — считает журналист.По мнению издания, огромное мировое внимание к произошедшему с американским дроном подчеркивает незаинтересованность в обострении кризисных отношений между Москвой и Вашингтоном.По данным Минобороны России, утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 Reaper с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. Как пояснили в ведомстве, беспилотник двигался в сторону границы России в Крыму, из-за чего в воздух для идентификации нарушителя подняли истребители.Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в Министерстве обороны.
https://ria.ru/20230316/bespilotnik-1858433021.html
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в мире, вашингтон (штат), черное море, сша, космос - риа наука
В мире, Вашингтон (штат), Черное море, США, Космос - РИА Наука
В Китае раскрыли неприятную правду об американском беспилотнике

Global Times: США используют инциденты с военной техникой для провокаций против неугодных

© iStock.com / BlueBarronPhotoБеспилотник MQ-9 Reaper
Беспилотник MQ-9 Reaper - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© iStock.com / BlueBarronPhoto
Беспилотник MQ-9 Reaper. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты используют различные инциденты с участием своей военной техники, чтобы усложнить обстановку вокруг государств, которые Вашингтон считает своими противниками, считает автор китайского издания Global Times.
По его словам, крушение американского беспилотника MQ-9 Reaper над Черным морем — пример подобной провокации.
Беспилотник MQ-9 Reaper - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
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"После окончания холодной войны подобные инциденты со столкновениями военных самолетов, случайными авиакатастрофами и даже сбитыми самолетами происходили много раз, некоторые из которых серьезно обостряли региональную напряженность, и большинство из них были связаны с вооруженными силами США. И целями часто были страны, которые Вашингтон публично считает мнимыми врагами. Это очень показательно", — считает журналист.
По мнению издания, огромное мировое внимание к произошедшему с американским дроном подчеркивает незаинтересованность в обострении кризисных отношений между Москвой и Вашингтоном.
«

"По мере того как США проводят все больше и больше военных операций за рубежом, увеличивается и частота их провокаций. Между тем атмосфера отношений между крупными державами серьезно ухудшилась, а двусторонние ограничения и механизмы коммуникации серьезно пострадали", — посетовал автор статьи.

По данным Минобороны России, утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 Reaper с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. Как пояснили в ведомстве, беспилотник двигался в сторону границы России в Крыму, из-за чего в воздух для идентификации нарушителя подняли истребители.
Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в Министерстве обороны.
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