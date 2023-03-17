В Китае раскрыли неприятную правду об американском беспилотнике
Global Times: США используют инциденты с военной техникой для провокаций против неугодных
© iStock.com / BlueBarronPhotoБеспилотник MQ-9 Reaper
© iStock.com / BlueBarronPhoto
Беспилотник MQ-9 Reaper. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты используют различные инциденты с участием своей военной техники, чтобы усложнить обстановку вокруг государств, которые Вашингтон считает своими противниками, считает автор китайского издания Global Times.
По его словам, крушение американского беспилотника MQ-9 Reaper над Черным морем — пример подобной провокации.
"После окончания холодной войны подобные инциденты со столкновениями военных самолетов, случайными авиакатастрофами и даже сбитыми самолетами происходили много раз, некоторые из которых серьезно обостряли региональную напряженность, и большинство из них были связаны с вооруженными силами США. И целями часто были страны, которые Вашингтон публично считает мнимыми врагами. Это очень показательно", — считает журналист.
По мнению издания, огромное мировое внимание к произошедшему с американским дроном подчеркивает незаинтересованность в обострении кризисных отношений между Москвой и Вашингтоном.
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"По мере того как США проводят все больше и больше военных операций за рубежом, увеличивается и частота их провокаций. Между тем атмосфера отношений между крупными державами серьезно ухудшилась, а двусторонние ограничения и механизмы коммуникации серьезно пострадали", — посетовал автор статьи.
По данным Минобороны России, утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 Reaper с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. Как пояснили в ведомстве, беспилотник двигался в сторону границы России в Крыму, из-за чего в воздух для идентификации нарушителя подняли истребители.
Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в Министерстве обороны.