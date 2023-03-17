https://ria.ru/20230317/ssha-1858511355.html

В Китае раскрыли неприятную правду об американском беспилотнике

В Китае раскрыли неприятную правду об американском беспилотнике - РИА Новости, 17.03.2023

В Китае раскрыли неприятную правду об американском беспилотнике

Соединенные Штаты используют различные инциденты с участием своей военной техники, чтобы усложнить обстановку вокруг государств, которые Вашингтон считает... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T10:46

2023-03-17T10:46

2023-03-17T11:13

в мире

вашингтон (штат)

черное море

сша

космос - риа наука

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты используют различные инциденты с участием своей военной техники, чтобы усложнить обстановку вокруг государств, которые Вашингтон считает своими противниками, считает автор китайского издания Global Times.По его словам, крушение американского беспилотника MQ-9 Reaper над Черным морем — пример подобной провокации."После окончания холодной войны подобные инциденты со столкновениями военных самолетов, случайными авиакатастрофами и даже сбитыми самолетами происходили много раз, некоторые из которых серьезно обостряли региональную напряженность, и большинство из них были связаны с вооруженными силами США. И целями часто были страны, которые Вашингтон публично считает мнимыми врагами. Это очень показательно", — считает журналист.По мнению издания, огромное мировое внимание к произошедшему с американским дроном подчеркивает незаинтересованность в обострении кризисных отношений между Москвой и Вашингтоном.По данным Минобороны России, утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 Reaper с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. Как пояснили в ведомстве, беспилотник двигался в сторону границы России в Крыму, из-за чего в воздух для идентификации нарушителя подняли истребители.Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в Министерстве обороны.

https://ria.ru/20230316/bespilotnik-1858433021.html

https://ria.ru/20230317/ssha-1858488990.html

вашингтон (штат)

черное море

сша

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, вашингтон (штат), черное море, сша, космос - риа наука