https://ria.ru/20230317/ssha-1858488990.html

СМИ: конгрессмены в США призвали пресечь сотрудничество Китая и "Росатома"

СМИ: конгрессмены в США призвали пресечь сотрудничество Китая и "Росатома" - РИА Новости, 17.03.2023

СМИ: конгрессмены в США призвали пресечь сотрудничество Китая и "Росатома"

Конгрессмены-республиканца призвали Белый дом пресечь сотрудничество между российской госкорпорацией "Росатом" и Китаем, назвав его "прямой угрозой безопасности РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T09:20

2023-03-17T09:20

2023-03-17T09:20

россия

сша

китай

майкл маккол

джейк салливан

владимир путин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

нпо машиностроения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838424550_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_78300868cb3b8afa01085b38d8a6b61e.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Конгрессмены-республиканца призвали Белый дом пресечь сотрудничество между российской госкорпорацией "Росатом" и Китаем, назвав его "прямой угрозой безопасности США", пишет газета Financial Times со ссылкой на письмо, направленное законодателями советнику американского президента по национальной безопасности Джейку Салливану. Письмо было составлено председателями комитетов палаты представителей конгресса США по иностранным делам, по делам вооруженных сил и постоянного комитета по разведке и отправлено Салливану в четверг. В нем они выразили обеспокоенность тем, что "Росатом" поставляет уран для китайских реакторов на быстрых нейтронах. Топливная компания "Росатома" ТВЭЛ в 2022 году поставила в КНР ядерное топливо для китайского реактора на быстрых нейтронах CFR-600. Реактор CFR-600 – флагманский проект КНР в области "быстрой" атомной энергетики. Конгрессмены добавили, что Белый дом "должен использовать все имеющиеся у него средства, чтобы остановить опасное сотрудничество "Росатома" и КНР". В феврале США ввели санкции против производителя гиперзвуковых ракет "Циркон" "НПО машиностроения" и ряда компаний корпорации "Росатом" по выпуску композитных материалов. Среди имеющих отношение к "Росатому" компаний указаны АО "Препрег-СКМ", "Алабуга-Волокно", "Препрег-Дубна", "НИИграфит". Конгрессмены призвали Белый дом применить дополнительные санкции и меры экспортного контроля, чтобы ограничить деятельность "Росатома". Совет национальной безопасности США пока не ответил на запрос прокомментировать эту информацию. Как пишет издание, бывший сотрудник Совет национальной безопасности США Энтони Руджеро, заявил, что любые усилия по пресечению деятельности "Росатома" потребуют значительного сотрудничества с союзниками и партнерами США. "Простого решения нет. Это потребует глубокого изучения текущей деятельности "Росатома", работы с нашими союзниками над пониманием того, кто является альтернативными поставщиками", - приводит издание его слова. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны и сильнее бьют по Западу, чем по России. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230317/kitay-1858480065.html

https://ria.ru/20230315/ucheniya-1857945616.html

россия

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, китай, майкл маккол, джейк салливан, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", нпо машиностроения, твэл, в мире