Рейтинг@Mail.ru
СМИ: конгрессмены в США призвали пресечь сотрудничество Китая и "Росатома" - РИА Новости, 17.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:20 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/ssha-1858488990.html
СМИ: конгрессмены в США призвали пресечь сотрудничество Китая и "Росатома"
СМИ: конгрессмены в США призвали пресечь сотрудничество Китая и "Росатома" - РИА Новости, 17.03.2023
СМИ: конгрессмены в США призвали пресечь сотрудничество Китая и "Росатома"
Конгрессмены-республиканца призвали Белый дом пресечь сотрудничество между российской госкорпорацией "Росатом" и Китаем, назвав его "прямой угрозой безопасности РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T09:20
2023-03-17T09:20
россия
сша
китай
майкл маккол
джейк салливан
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
нпо машиностроения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838424550_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_78300868cb3b8afa01085b38d8a6b61e.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Конгрессмены-республиканца призвали Белый дом пресечь сотрудничество между российской госкорпорацией "Росатом" и Китаем, назвав его "прямой угрозой безопасности США", пишет газета Financial Times со ссылкой на письмо, направленное законодателями советнику американского президента по национальной безопасности Джейку Салливану. Письмо было составлено председателями комитетов палаты представителей конгресса США по иностранным делам, по делам вооруженных сил и постоянного комитета по разведке и отправлено Салливану в четверг. В нем они выразили обеспокоенность тем, что "Росатом" поставляет уран для китайских реакторов на быстрых нейтронах. Топливная компания "Росатома" ТВЭЛ в 2022 году поставила в КНР ядерное топливо для китайского реактора на быстрых нейтронах CFR-600. Реактор CFR-600 – флагманский проект КНР в области "быстрой" атомной энергетики. Конгрессмены добавили, что Белый дом "должен использовать все имеющиеся у него средства, чтобы остановить опасное сотрудничество "Росатома" и КНР". В феврале США ввели санкции против производителя гиперзвуковых ракет "Циркон" "НПО машиностроения" и ряда компаний корпорации "Росатом" по выпуску композитных материалов. Среди имеющих отношение к "Росатому" компаний указаны АО "Препрег-СКМ", "Алабуга-Волокно", "Препрег-Дубна", "НИИграфит". Конгрессмены призвали Белый дом применить дополнительные санкции и меры экспортного контроля, чтобы ограничить деятельность "Росатома". Совет национальной безопасности США пока не ответил на запрос прокомментировать эту информацию. Как пишет издание, бывший сотрудник Совет национальной безопасности США Энтони Руджеро, заявил, что любые усилия по пресечению деятельности "Росатома" потребуют значительного сотрудничества с союзниками и партнерами США. "Простого решения нет. Это потребует глубокого изучения текущей деятельности "Росатома", работы с нашими союзниками над пониманием того, кто является альтернативными поставщиками", - приводит издание его слова. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны и сильнее бьют по Западу, чем по России. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230317/kitay-1858480065.html
https://ria.ru/20230315/ucheniya-1857945616.html
россия
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838424550_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_613bb585467a79d2c062acc03cce577a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, китай, майкл маккол, джейк салливан, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", нпо машиностроения, твэл, в мире
Россия, США, Китай, Майкл Маккол, Джейк Салливан, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", НПО Машиностроения, ТВЭЛ, В мире
СМИ: конгрессмены в США призвали пресечь сотрудничество Китая и "Росатома"

FT: конгрессмены в США призвали Белый дом пресечь сотрудничество Китая и "Росатома"

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Конгрессмены-республиканца призвали Белый дом пресечь сотрудничество между российской госкорпорацией "Росатом" и Китаем, назвав его "прямой угрозой безопасности США", пишет газета Financial Times со ссылкой на письмо, направленное законодателями советнику американского президента по национальной безопасности Джейку Салливану.
Письмо было составлено председателями комитетов палаты представителей конгресса США по иностранным делам, по делам вооруженных сил и постоянного комитета по разведке и отправлено Салливану в четверг. В нем они выразили обеспокоенность тем, что "Росатом" поставляет уран для китайских реакторов на быстрых нейтронах.
Чжан Ханьхуэй - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
Китай будет стоять с Россией "спина к спине", заявил посол Чжан Ханьхуэй
08:11
Топливная компания "Росатома" ТВЭЛ в 2022 году поставила в КНР ядерное топливо для китайского реактора на быстрых нейтронах CFR-600. Реактор CFR-600 – флагманский проект КНР в области "быстрой" атомной энергетики.
«
"Мы призывам администрацию рассматривать это сотрудничество как то, чем оно является - прямую угрозу безопасности США и еще большее доказательство того, что Россия и Китай работают в тандеме против США", - утверждают в письме, выдержку из которого приводит Financial Times, председатели комитетов палаты представителей Майкл Маккол, Майк Роджерс и Майкл Тернер.
Конгрессмены добавили, что Белый дом "должен использовать все имеющиеся у него средства, чтобы остановить опасное сотрудничество "Росатома" и КНР".
В феврале США ввели санкции против производителя гиперзвуковых ракет "Циркон" "НПО машиностроения" и ряда компаний корпорации "Росатом" по выпуску композитных материалов. Среди имеющих отношение к "Росатому" компаний указаны АО "Препрег-СКМ", "Алабуга-Волокно", "Препрег-Дубна", "НИИграфит".
Конгрессмены призвали Белый дом применить дополнительные санкции и меры экспортного контроля, чтобы ограничить деятельность "Росатома". Совет национальной безопасности США пока не ответил на запрос прокомментировать эту информацию.
Как пишет издание, бывший сотрудник Совет национальной безопасности США Энтони Руджеро, заявил, что любые усилия по пресечению деятельности "Росатома" потребуют значительного сотрудничества с союзниками и партнерами США. "Простого решения нет. Это потребует глубокого изучения текущей деятельности "Росатома", работы с нашими союзниками над пониманием того, кто является альтернативными поставщиками", - приводит издание его слова.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны и сильнее бьют по Западу, чем по России. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Ракетный фрегат Хуаншань Военно-морских сил КНР - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
Россия, Китай и Иран проведут военно-морские учения в Оманском заливе
15 марта, 09:55
 
РоссияСШАКитайМайкл МакколДжейк СалливанВладимир ПутинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"НПО МашиностроенияТВЭЛВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала