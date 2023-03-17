https://ria.ru/20230317/ssha-1858465840.html

СМИ: США отправили на место крушения дрона в Черном море еще один БПЛА

СМИ: США отправили на место крушения дрона в Черном море еще один БПЛА - РИА Новости, 17.03.2023

СМИ: США отправили на место крушения дрона в Черном море еще один БПЛА

США после потери беспилотника в Черном море отправили на место крушения еще один БПЛА и проводят переоценку своих операций с дронами в этой районе, передает... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T01:30

2023-03-17T01:30

2023-03-17T08:45

министерство обороны сша

черное море

россия

сша

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ВАШИНГТОН, 17 мар — РИА Новости. США после потери беспилотника в Черном море отправили на место крушения еще один БПЛА и проводят переоценку своих операций с дронами в этой районе, передает телеканал CNN со ссылкой на неназванных должностных лиц.По утверждению источников, американские военные не намерены полностью прекращать полеты своих беспилотников в районе Черного моря, пока не завершат этот анализ. Вскоре после потери дрона США отправили в зону падения такой же БПЛА – MQ-9 Reaper, заявили собеседники телеканала. Его основная задача — осмотр места происшествия, а также наблюдение за российскими военными и их предполагаемыми попытками извлечь со дна обломки беспилотника.На фоне этого, как информирует телеканал, в Пентагоне намерены "проанализировать затраты и выгоды от выполнения подобных миссий, взвесив потенциальную ценность разведданных с данного маршрута с риском эскалации напряженности в отношениях с Россией". По сведениям источников, в Вашингтоне рассматривают возможность запустить над Черным морем в ближайшие дни еще один беспилотный летательный аппарат.По данным Минобороны России, утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 Reaper с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. Как пояснили в ведомстве, беспилотник двигался в сторону границы России в Крыму, из-за чего истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя.Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в Министерстве обороны.

https://ria.ru/20230316/bpla-1858273393.html

https://ria.ru/20230316/bespilotnik-1858444247.html

черное море

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сша

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министерство обороны сша, черное море, россия, сша