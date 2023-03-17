СМИ: США отправили на место крушения дрона в Черном море еще один БПЛА
CNN: США отправили на место крушения беспилотника MQ-9 в Черном море еще один БПЛА Reaper
Беспилотник MQ-9 Reaper. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 мар — РИА Новости. США после потери беспилотника в Черном море отправили на место крушения еще один БПЛА и проводят переоценку своих операций с дронами в этой районе, передает телеканал CNN со ссылкой на неназванных должностных лиц.
По утверждению источников, американские военные не намерены полностью прекращать полеты своих беспилотников в районе Черного моря, пока не завершат этот анализ. Вскоре после потери дрона США отправили в зону падения такой же БПЛА – MQ-9 Reaper, заявили собеседники телеканала. Его основная задача — осмотр места происшествия, а также наблюдение за российскими военными и их предполагаемыми попытками извлечь со дна обломки беспилотника.
На фоне этого, как информирует телеканал, в Пентагоне намерены "проанализировать затраты и выгоды от выполнения подобных миссий, взвесив потенциальную ценность разведданных с данного маршрута с риском эскалации напряженности в отношениях с Россией". По сведениям источников, в Вашингтоне рассматривают возможность запустить над Черным морем в ближайшие дни еще один беспилотный летательный аппарат.
По данным Минобороны России, утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 Reaper с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. Как пояснили в ведомстве, беспилотник двигался в сторону границы России в Крыму, из-за чего истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя.
Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в Министерстве обороны.