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СМИ: США отправили на место крушения дрона в Черном море еще один БПЛА - РИА Новости, 17.03.2023
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01:30 17.03.2023 (обновлено: 08:45 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/ssha-1858465840.html
СМИ: США отправили на место крушения дрона в Черном море еще один БПЛА
СМИ: США отправили на место крушения дрона в Черном море еще один БПЛА - РИА Новости, 17.03.2023
СМИ: США отправили на место крушения дрона в Черном море еще один БПЛА
США после потери беспилотника в Черном море отправили на место крушения еще один БПЛА и проводят переоценку своих операций с дронами в этой районе, передает... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T01:30
2023-03-17T08:45
министерство обороны сша
черное море
россия
сша
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ВАШИНГТОН, 17 мар — РИА Новости. США после потери беспилотника в Черном море отправили на место крушения еще один БПЛА и проводят переоценку своих операций с дронами в этой районе, передает телеканал CNN со ссылкой на неназванных должностных лиц.По утверждению источников, американские военные не намерены полностью прекращать полеты своих беспилотников в районе Черного моря, пока не завершат этот анализ. Вскоре после потери дрона США отправили в зону падения такой же БПЛА – MQ-9 Reaper, заявили собеседники телеканала. Его основная задача — осмотр места происшествия, а также наблюдение за российскими военными и их предполагаемыми попытками извлечь со дна обломки беспилотника.На фоне этого, как информирует телеканал, в Пентагоне намерены "проанализировать затраты и выгоды от выполнения подобных миссий, взвесив потенциальную ценность разведданных с данного маршрута с риском эскалации напряженности в отношениях с Россией". По сведениям источников, в Вашингтоне рассматривают возможность запустить над Черным морем в ближайшие дни еще один беспилотный летательный аппарат.По данным Минобороны России, утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 Reaper с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. Как пояснили в ведомстве, беспилотник двигался в сторону границы России в Крыму, из-за чего истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя.Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в Министерстве обороны.
https://ria.ru/20230316/bpla-1858273393.html
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министерство обороны сша, черное море, россия, сша
Министерство обороны США, Черное море, Россия, США
СМИ: США отправили на место крушения дрона в Черном море еще один БПЛА

CNN: США отправили на место крушения беспилотника MQ-9 в Черном море еще один БПЛА Reaper

© Фото : U.S. Air Force photo by Senior Airman Haley StevensБеспилотник MQ-9 Reaper
Беспилотник MQ-9 Reaper - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© Фото : U.S. Air Force photo by Senior Airman Haley Stevens
Беспилотник MQ-9 Reaper. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 мар — РИА Новости. США после потери беспилотника в Черном море отправили на место крушения еще один БПЛА и проводят переоценку своих операций с дронами в этой районе, передает телеканал CNN со ссылкой на неназванных должностных лиц.
По утверждению источников, американские военные не намерены полностью прекращать полеты своих беспилотников в районе Черного моря, пока не завершат этот анализ. Вскоре после потери дрона США отправили в зону падения такой же БПЛА – MQ-9 Reaper, заявили собеседники телеканала. Его основная задача — осмотр места происшествия, а также наблюдение за российскими военными и их предполагаемыми попытками извлечь со дна обломки беспилотника.
Видео инцидента с упавшим в Черное море беспилотником Reaper - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
Опубликовано предполагаемое видео ЧП с американским БПЛА над Черным морем
Вчера, 13:04
На фоне этого, как информирует телеканал, в Пентагоне намерены "проанализировать затраты и выгоды от выполнения подобных миссий, взвесив потенциальную ценность разведданных с данного маршрута с риском эскалации напряженности в отношениях с Россией". По сведениям источников, в Вашингтоне рассматривают возможность запустить над Черным морем в ближайшие дни еще один беспилотный летательный аппарат.
По данным Минобороны России, утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 Reaper с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. Как пояснили в ведомстве, беспилотник двигался в сторону границы России в Крыму, из-за чего истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя.
Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в Министерстве обороны.
Беспилотник MQ-9 Reaper - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
В МИД связали инцидент с БПЛА с желанием США перебить финансовую повестку
Вчера, 21:07
 
Министерство обороны СШАЧерное мореРоссияСША
 
 
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