https://ria.ru/20230317/spetsoperatsiya-1858727246.html

Спецоперация, 17 марта: ВС России контролируют до 70 процентов Артемовска

Спецоперация, 17 марта: ВС России контролируют до 70 процентов Артемовска - РИА Новости, 17.03.2023

Спецоперация, 17 марта: ВС России контролируют до 70 процентов Артемовска

Российские силы контролируют уже до 70% Артемовска, заявил в пятницу советник врио главы ДНР Ян Гагин. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T22:41

2023-03-17T22:41

2023-03-17T22:50

специальная военная операция на украине

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артемовск

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ян гагин

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Российские силы контролируют уже до 70% Артемовска, заявил в пятницу советник врио главы ДНР Ян Гагин. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские подразделения продвигаются к центру Артемовска, выбивая украинских военнослужащих на северном и южном направлениях. Ход операции Минобороны РФ сообщило в пятницу о том, что на красно-лиманском и купянском направлениях Киев за сутки потерял около 110 военнослужащих. На красно-лиманском направлении в ходе действий подразделений группировки войск "Центр", ударов авиации и огня артиллерии нанесено поражение живой силе и технике украинских военные в районах населенных пунктов Терны и Ямполовка Донецкой народной республики. На купянском направлении поражены украинские военные подразделения в районах населенных пунктов Двуречное, Берестовое Харьковской области и Артемовка Луганской народной республики, заявили в ведомстве. Кроме того, на донецком направлении российские войска уничтожили за сутки до 135 украинских военнослужащих, боевую машину РСЗО "Град", три бронемашины, гаубицу Д-30 и склад боеприпасов. На южно-донецком и запорожском направлениях российские войска ударами авиации и огнем артиллерии поразили подразделения армии Украины в районах населенных пунктов Угледар и Новомихайловка ДНР: уничтожены до 65 украинских военнослужащих, две бронемашины и две гаубицы Д-20. На херсонском направлении за сутки уничтожены до 25 украинских военных, две боевые бронированные машины, десять автомобилей, боевую машину РСЗО "Град" и самоходную артиллерийская установка "Акация". Также, как заявили в Минобороны РФ, российские системы ПВО за минувшие сутки уничтожили 14 украинских дронов, пять снарядов РСЗО HIMARS, а также одну ракету тактического комплекса "Точка-У". Помимо этого, уничтожены четырнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Корсунка, Голая Пристань Херсонской области, Рубежное Луганской народной республики, Котляровка и Ольшана Харьковской области. Тем временем советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что российские силы контролируют уже до 70% Артемовска. По словам главы ДНР Денис Пушилин, российские военные продолжают продвигаться к центру города, выбивая украинских военнослужащих на северном и южном направлениях. Российским подразделениям удалось закрепиться в зданиях на территории завода "Востокмаш", который расположен в северной части Артемовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ), сказал Пушилин. Также, заявил он, российские силы пресекли попытки выхода нескольких украинских взводов из Артемовска. Накануне Пушилин заявлял, что российские силы контролируют около 50% территории Артемовска, идут серьезные бои в городской промзоне. Поставки вооружений Киеву В пятницу о намерении передать истребителей МиГ-29 сообщили в Словакии. Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Украина в ближайшие дни получит от Варшавы первые четыре истребителя МиГ-29. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления этих стран, заявил, что таким образом страны как будто занимаются утилизацией старой ненужной техники. Он также сообщил, что поставка рядом стран НАТО, в том числе Польшей, истребителей Украине повышает уровень их непосредственной вовлеченности в конфликт, но не может повлиять на исход спецоперации РФ и будет доставлять дополнительные беды самим украинцам. Издание Euractiv со ссылкой на источники и проект соглашения сообщило, что страны ЕС при обсуждениях поставок боеприпасов Украине ведут споры о том, достаточно ли будет производимых в Евросоюзе снарядов, а в противном случае, из каких стран их можно было бы поставлять для отправки Киеву и восполнениях своих запасов. Среди возможных стран, где могут закупать снаряды, рассматриваются США и Южная Корея. Также СМИ сообщили о том, что несколько стран ЕС под предводительством Эстонии планируют представить инициативу о поставке миллиона артиллерийских снарядов Украине до конца текущего года на следующем заседании Европейского совета, которое состоится 23-24 марта в Брюсселе. В свою очередь в Белом доме в пятницу заявили, что позиция США по отправке F-16 Киеву не претерпела изменений после решения Словакии поставить Украине истребители: сейчас это не обсуждается. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Ордер Международного уголовного суда Международный уголовный суд (МУС) в Гааге, юрисдикцию которого РФ не признает, выдал в пятницу ордеры на "арест" президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовы-Беловой. Сама Львова-Белова считает, что решение МУС говорит о том, что международное сообщество оценило ту работу по помощи детям, отметив, что продолжит работать. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что сама постановка вопроса МУС об аресте президента неприемлема, Россия не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. Решение МУС прокомментировали в российском МИД: официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что решения этой структуры не имеют для РФ никакого значения, в том числе с правовой точки зрения. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что этот ордер не имеет никаких правовых оснований и последствий, и после столь абсурдного решения МУС встал на путь самоликвидации. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с незаконной выдачей Международным уголовным судом ордеров об "аресте" граждан РФ. Позднее прокурор МУС Карим Хан заявил, что несмотря на решение суда, они намерены искать сотрудничества с Москвой по ситуации на Украине. В свою очередь, официальный представитель генсека ООН Антониу Гутерреша Стефан Дюжаррик заявил, что глава всемирной организации продолжит говорить, с кем потребуется в целях решения вопросов. Ранее в пятницу Бастрыкин призвал начать готовить международный судебный орган "для привлечения военных преступников на Украине к международной уголовной ответственности" по аналогии с тем, что делают на Западе.

https://ria.ru/20230314/volnovakha-1857724857.html

https://ria.ru/20230317/marochko-1858477743.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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