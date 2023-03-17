https://ria.ru/20230317/spetsoperatsiya-1858587526.html

Российские военные уничтожили украинскую РЛС в Харьковской области

Российские военные уничтожили украинскую РЛС в Харьковской области - РИА Новости, 17.03.2023

Российские военные уничтожили украинскую РЛС в Харьковской области

Российские военные уничтожили в Харьковской области украинскую радиолокационную станцию обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6, сообщило в пятницу... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T14:02

2023-03-17T14:02

2023-03-17T14:50

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

харьковская область

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Российские военные уничтожили в Харьковской области украинскую радиолокационную станцию обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."В районе населенного пункта Мирное Харьковской области вскрыта позиция и уничтожена украинская радиолокационная станция обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6", - говорится в сводке военного ведомства.Кроме того, в районе населенного пункта Редкодуб (ДНР) уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.В целом за сутки российским военными нанесено поражение 82 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 112 районах, отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20230317/bmp-1858558294.html

россия

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, харьковская область