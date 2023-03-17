https://ria.ru/20230317/spetsoperatsiya-1858587526.html
Российские военные уничтожили украинскую РЛС в Харьковской области
Российские военные уничтожили украинскую РЛС в Харьковской области - РИА Новости, 17.03.2023
Российские военные уничтожили украинскую РЛС в Харьковской области
Российские военные уничтожили в Харьковской области украинскую радиолокационную станцию обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6, сообщило в пятницу... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T14:02
2023-03-17T14:02
2023-03-17T14:50
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
харьковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855953066_0:329:2866:1941_1920x0_80_0_0_09385656087d23bb4a1b67506c57bff7.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Российские военные уничтожили в Харьковской области украинскую радиолокационную станцию обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."В районе населенного пункта Мирное Харьковской области вскрыта позиция и уничтожена украинская радиолокационная станция обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6", - говорится в сводке военного ведомства.Кроме того, в районе населенного пункта Редкодуб (ДНР) уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.В целом за сутки российским военными нанесено поражение 82 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 112 районах, отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20230317/bmp-1858558294.html
россия
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855953066_0:51:2663:2048_1920x0_80_0_0_fe5c1b964e7c831fb2ce9a03f52ed986.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Харьковская область
Российские военные уничтожили украинскую РЛС в Харьковской области
Минобороны: российские военные уничтожили украинскую РЛС в Харьковской области
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Российские военные уничтожили в Харьковской области украинскую радиолокационную станцию обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"В районе населенного пункта Мирное Харьковской области вскрыта позиция и уничтожена украинская радиолокационная станция обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6", - говорится в сводке военного ведомства.
Кроме того, в районе населенного пункта Редкодуб (ДНР
) уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США
AN/TPQ-36.
В целом за сутки российским военными нанесено поражение 82 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 112 районах, отмечает МО РФ.
Российские войска уничтожили украинскую БМП под Кременной