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Российские военные уничтожили украинскую РЛС в Харьковской области - РИА Новости, 17.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:02 17.03.2023 (обновлено: 14:50 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/spetsoperatsiya-1858587526.html
Российские военные уничтожили украинскую РЛС в Харьковской области
Российские военные уничтожили украинскую РЛС в Харьковской области - РИА Новости, 17.03.2023
Российские военные уничтожили украинскую РЛС в Харьковской области
Российские военные уничтожили в Харьковской области украинскую радиолокационную станцию обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6, сообщило в пятницу... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T14:02
2023-03-17T14:50
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
харьковская область
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Российские военные уничтожили в Харьковской области украинскую радиолокационную станцию обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."В районе населенного пункта Мирное Харьковской области вскрыта позиция и уничтожена украинская радиолокационная станция обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6", - говорится в сводке военного ведомства.Кроме того, в районе населенного пункта Редкодуб (ДНР) уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.В целом за сутки российским военными нанесено поражение 82 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 112 районах, отмечает МО РФ.
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россия
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россия, безопасность, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Харьковская область
Российские военные уничтожили украинскую РЛС в Харьковской области

Минобороны: российские военные уничтожили украинскую РЛС в Харьковской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСАУ "Мста-С" на боевой позиции в зоне СВО
САУ Мста-С на боевой позиции в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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САУ "Мста-С" на боевой позиции в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Российские военные уничтожили в Харьковской области украинскую радиолокационную станцию обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"В районе населенного пункта Мирное Харьковской области вскрыта позиция и уничтожена украинская радиолокационная станция обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6", - говорится в сводке военного ведомства.
Кроме того, в районе населенного пункта Редкодуб (ДНР) уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.
В целом за сутки российским военными нанесено поражение 82 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 112 районах, отмечает МО РФ.
Кадры горящей украинской БМП под Кременной - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
Российские войска уничтожили украинскую БМП под Кременной
Вчера, 12:42
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьХарьковская область
 
 
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