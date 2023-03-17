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Минобороны назвало потери ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 17.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:00 17.03.2023 (обновлено: 15:33 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/spetsoperatsiya-1858586063.html
Минобороны назвало потери ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях
Минобороны назвало потери ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 17.03.2023
Минобороны назвало потери ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях
На южно-донецком и запорожском направлениях российские войска уничтожили за сутки до 65 украинских военнослужащих, две бронемашины и две гаубицы Д-20, сообщили... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T14:00
2023-03-17T15:33
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. На южно-донецком и запорожском направлениях российские войска уничтожили за сутки до 65 украинских военнослужащих, две бронемашины и две гаубицы Д-20, сообщили в Минобороны РФ."На южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Новомихайловка Донецкой народной республики. Общие потери противника на данных направлениях составили до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, три автомобиля и две гаубицы Д-20", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20230317/spetsoperatsiya-1858587526.html
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Минобороны о потерях ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях российские войска уничтожили за сутки до 65 украинских военнослужащих, две бронемашины и две гаубицы Д-20, сообщили в Минобороны РФ. "На южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Новомихайловка Донецкой народной республики. Общие потери противника на данных направлениях составили до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, три автомобиля и две гаубицы Д-20", - говорится в сводке министерства.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны назвало потери ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях

Минобороны: ВСУ потеряли до 65 военнослужащих на Южнодонецком и Запорожском направлениях

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. На южно-донецком и запорожском направлениях российские войска уничтожили за сутки до 65 украинских военнослужащих, две бронемашины и две гаубицы Д-20, сообщили в Минобороны РФ.
"На южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Новомихайловка Донецкой народной республики. Общие потери противника на данных направлениях составили до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, три автомобиля и две гаубицы Д-20", - говорится в сводке министерства.
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