https://ria.ru/20230317/spetsoperatsiya-1858586063.html

Минобороны назвало потери ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях

Минобороны назвало потери ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 17.03.2023

Минобороны назвало потери ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях

На южно-донецком и запорожском направлениях российские войска уничтожили за сутки до 65 украинских военнослужащих, две бронемашины и две гаубицы Д-20, сообщили... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T14:00

2023-03-17T14:00

2023-03-17T15:33

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. На южно-донецком и запорожском направлениях российские войска уничтожили за сутки до 65 украинских военнослужащих, две бронемашины и две гаубицы Д-20, сообщили в Минобороны РФ."На южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Новомихайловка Донецкой народной республики. Общие потери противника на данных направлениях составили до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, три автомобиля и две гаубицы Д-20", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20230317/spetsoperatsiya-1858587526.html

россия

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Дарья Буймова

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Минобороны о потерях ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях На Южно-Донецком и Запорожском направлениях российские войска уничтожили за сутки до 65 украинских военнослужащих, две бронемашины и две гаубицы Д-20, сообщили в Минобороны РФ. "На южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Новомихайловка Донецкой народной республики. Общие потери противника на данных направлениях составили до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, три автомобиля и две гаубицы Д-20", - говорится в сводке министерства. 2023-03-17T14:00 true PT3M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, вооруженные силы украины