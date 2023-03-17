https://ria.ru/20230317/spasenie-1858476371.html
В Новосибирске спасли девушку с металлическим винтом около аорты
В Новосибирске спасли девушку с металлическим винтом около аорты - РИА Новости, 17.03.2023
В Новосибирске спасли девушку с металлическим винтом около аорты
Команды врачей двух федеральных медцентров в Новосибирске в ходе совместной работы спасли девушку со сломанной системой коррекции позвоночника, винт которой... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T07:09
2023-03-17T07:09
2023-03-17T10:50
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НОВОСИБИРСК, 17 мар — РИА Новости. Команды врачей двух федеральных медцентров в Новосибирске в ходе совместной работы спасли девушку со сломанной системой коррекции позвоночника, винт которой угрожал главному кровеносному сосуду — аорте, сообщает в пятницу Новосибирский НИИ травматологии и ортопедии имени Я.Л. Цивьяна Минздрава России (ННИИТО). Тридцатидвухлетняя жительница Новосибирской области до 2010 года страдала тяжелой патологией опорно-двигательного аппарата — идиопатическим грудопоясничным сколиозом IV степени с противоискривлением в грудном отделе. Тогда хирурги-ортопеды ННИИТО провели ей коррекцию деформации. После этого девушка жила полноценной жизнью и дважды стала матерью, однако в 2022 году при падении получила травму с переломом стержней корректирующей металлической конструкции. "В таких случаях конструкцию необходимо монтировать заново в ходе хирургического вмешательства. Однако сразу приступить к операции мешала другая находка: по данным компьютерной томографии, один из элементов крепежа — винт, стягивавший конструкцию, мигрировал после ее поломки, и его кончик начал плотно контактировать с грудным отделом аорты", — рассказал заведующий нейрохирургическим отделением № 2 ННИИТО, кандидат медицинских наук Алексей Пелеганчук. Он пояснил, что технически убрать винт никакой проблемы не составляло, но начав удалять его "выкручивающими" движениями, врачи могли повредить главный кровеносный сосуд. С учетом того, что во время ортопедической операции пациент лежит на животе, внезапное кровотечение напрямую угрожало бы жизни девушки. Было решено обратиться за помощью к коллегам из Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина Минздрава России. Специалисты медицинских центров на объединенном видео-консилиуме приняли решение провести на базе клиники Мешалкина двухэтапную операцию, для которой была разработана уникальная стратегия. Оба этапа проходили последовательно в один день 6 марта. Сначала кардиохирурги под руководством сердечно-сосудистого хирурга центра Мешалкина, доктора медицинских наук Олега Крестьянинова укрепили стенку аорты в зоне возможного повреждения: эндоваскулярным путем установили в аорту изготовленный по индивидуальным размерам протез — стент-графт. "Обычно такой метод используют при внутренних повреждениях — например, при расслоении аорты. В нашем случае речь шла о риске повреждения с внешней стороны, тем не менее протез точно так же помешал бы развиться кровотечению — винт просто уперся бы в нашу конструкцию. Возможно, так в итоге и произошло: удостовериться, что на наружной стенке аорты сейчас нет никаких дефектов от контакта с винтом, не представляется возможным. По сути, мы предотвратили возможный разрыв аорты", — рассказал Крестьянинов. Вторым этапом в этот же день хирурги Новосибирского НИИТО Алексей Пелеганчук и Артем Сорокин перемонтировали корректирующую позвоночник систему: удалили опасно расположенный винт, заменили стержни, а также выполнили дополнительный задний спондилодез (обездвиживание смежных позвонков) для формирования костного блока. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, ее ждет восстановительное лечение.
https://ria.ru/20230313/buryatskie-1857568427.html
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Хорошие новости, ННИИТО, Новосибирск, Россия, Новосибирская область
В Новосибирске спасли девушку с металлическим винтом около аорты
В Новосибирске спасли девушку, аорте которой угрожал винт от сломанной системы коррекции
НОВОСИБИРСК, 17 мар — РИА Новости. Команды врачей двух федеральных медцентров в Новосибирске в ходе совместной работы спасли девушку со сломанной системой коррекции позвоночника, винт которой угрожал главному кровеносному сосуду — аорте, сообщает в пятницу Новосибирский НИИ травматологии и ортопедии имени Я.Л. Цивьяна Минздрава России (ННИИТО).
Тридцатидвухлетняя жительница Новосибирской области
до 2010 года страдала тяжелой патологией опорно-двигательного аппарата — идиопатическим грудопоясничным сколиозом IV степени с противоискривлением в грудном отделе. Тогда хирурги-ортопеды ННИИТО
провели ей коррекцию деформации. После этого девушка жила полноценной жизнью и дважды стала матерью, однако в 2022 году при падении получила травму с переломом стержней корректирующей металлической конструкции.
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"В таких случаях конструкцию необходимо монтировать заново в ходе хирургического вмешательства. Однако сразу приступить к операции мешала другая находка: по данным компьютерной томографии, один из элементов крепежа — винт, стягивавший конструкцию, мигрировал после ее поломки, и его кончик начал плотно контактировать с грудным отделом аорты", — рассказал заведующий нейрохирургическим отделением № 2 ННИИТО, кандидат медицинских наук Алексей Пелеганчук.
Он пояснил, что технически убрать винт никакой проблемы не составляло, но начав удалять его "выкручивающими" движениями, врачи могли повредить главный кровеносный сосуд. С учетом того, что во время ортопедической операции пациент лежит на животе, внезапное кровотечение напрямую угрожало бы жизни девушки. Было решено обратиться за помощью к коллегам из Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина Минздрава России.
Специалисты медицинских центров на объединенном видео-консилиуме приняли решение провести на базе клиники Мешалкина двухэтапную операцию, для которой была разработана уникальная стратегия. Оба этапа проходили последовательно в один день 6 марта.
Сначала кардиохирурги под руководством сердечно-сосудистого хирурга центра Мешалкина, доктора медицинских наук Олега Крестьянинова укрепили стенку аорты в зоне возможного повреждения: эндоваскулярным путем установили в аорту изготовленный по индивидуальным размерам протез — стент-графт.
"Обычно такой метод используют при внутренних повреждениях — например, при расслоении аорты. В нашем случае речь шла о риске повреждения с внешней стороны, тем не менее протез точно так же помешал бы развиться кровотечению — винт просто уперся бы в нашу конструкцию. Возможно, так в итоге и произошло: удостовериться, что на наружной стенке аорты сейчас нет никаких дефектов от контакта с винтом, не представляется возможным. По сути, мы предотвратили возможный разрыв аорты", — рассказал Крестьянинов.
Вторым этапом в этот же день хирурги Новосибирского НИИТО Алексей Пелеганчук и Артем Сорокин перемонтировали корректирующую позвоночник систему: удалили опасно расположенный винт, заменили стержни, а также выполнили дополнительный задний спондилодез (обездвиживание смежных позвонков) для формирования костного блока. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, ее ждет восстановительное лечение.
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