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Путин предложил членам Совбеза обсудить взаимодействие в Каспийском регионе - РИА Новости, 17.03.2023
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20:10 17.03.2023 (обновлено: 20:18 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/sovbez-1858710278.html
Путин предложил членам Совбеза обсудить взаимодействие в Каспийском регионе
Путин предложил членам Совбеза обсудить взаимодействие в Каспийском регионе - РИА Новости, 17.03.2023
Путин предложил членам Совбеза обсудить взаимодействие в Каспийском регионе
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ предложил им обсудить ход взаимодействия в Каспийском регионе, докладчиком РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T20:10
2023-03-17T20:18
владимир путин
совет безопасности рф
сергей лавров
россия
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Москва, 17 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ предложил им обсудить ход взаимодействия в Каспийском регионе, докладчиком выступил глава МИД Сергей Лавров.Совещание проходило в режиме видеоконференции."Мы договорились, что Сергей Викторович Лавров сегодня доложит о ходе нашего взаимодействия в Каспийском регионе, поговорим по отдельным вопросам, а их там много. Это все наши соседи, и большой комплекс вопросов у нас там постоянно в повестке дня находится - экономического, политического характера, и в сфере безопасности", - сказал Путин, открывая совещание.
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владимир путин, совет безопасности рф, сергей лавров, россия
Владимир Путин, Совет Безопасности РФ, Сергей Лавров, Россия
Путин предложил членам Совбеза обсудить взаимодействие в Каспийском регионе

Путин на совещании Совбеза предложил обсудить ход взаимодействия в Каспийском регионе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Москва, 17 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ предложил им обсудить ход взаимодействия в Каспийском регионе, докладчиком выступил глава МИД Сергей Лавров.
Совещание проходило в режиме видеоконференции.
"Мы договорились, что Сергей Викторович Лавров сегодня доложит о ходе нашего взаимодействия в Каспийском регионе, поговорим по отдельным вопросам, а их там много. Это все наши соседи, и большой комплекс вопросов у нас там постоянно в повестке дня находится - экономического, политического характера, и в сфере безопасности", - сказал Путин, открывая совещание.
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