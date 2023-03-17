https://ria.ru/20230317/sovbez-1858710278.html
Путин предложил членам Совбеза обсудить взаимодействие в Каспийском регионе
Путин предложил членам Совбеза обсудить взаимодействие в Каспийском регионе - РИА Новости, 17.03.2023
Путин предложил членам Совбеза обсудить взаимодействие в Каспийском регионе
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ предложил им обсудить ход взаимодействия в Каспийском регионе, докладчиком РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T20:10
2023-03-17T20:10
2023-03-17T20:18
владимир путин
совет безопасности рф
сергей лавров
россия
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Москва, 17 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ предложил им обсудить ход взаимодействия в Каспийском регионе, докладчиком выступил глава МИД Сергей Лавров.Совещание проходило в режиме видеоконференции."Мы договорились, что Сергей Викторович Лавров сегодня доложит о ходе нашего взаимодействия в Каспийском регионе, поговорим по отдельным вопросам, а их там много. Это все наши соседи, и большой комплекс вопросов у нас там постоянно в повестке дня находится - экономического, политического характера, и в сфере безопасности", - сказал Путин, открывая совещание.
https://ria.ru/20221006/ekonomika-1821930158.html
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владимир путин, совет безопасности рф, сергей лавров, россия
Владимир Путин, Совет Безопасности РФ, Сергей Лавров, Россия
Путин предложил членам Совбеза обсудить взаимодействие в Каспийском регионе
Путин на совещании Совбеза предложил обсудить ход взаимодействия в Каспийском регионе
Москва, 17 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ предложил им обсудить ход взаимодействия в Каспийском регионе, докладчиком выступил глава МИД Сергей Лавров.
Совещание проходило в режиме видеоконференции.
"Мы договорились, что Сергей Викторович Лавров сегодня доложит о ходе нашего взаимодействия в Каспийском регионе, поговорим по отдельным вопросам, а их там много. Это все наши соседи, и большой комплекс вопросов у нас там постоянно в повестке дня находится - экономического, политического характера, и в сфере безопасности", - сказал Путин, открывая совещание.
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