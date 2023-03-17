https://ria.ru/20230317/sovbez-1858710278.html

Путин предложил членам Совбеза обсудить взаимодействие в Каспийском регионе

Путин предложил членам Совбеза обсудить взаимодействие в Каспийском регионе - РИА Новости, 17.03.2023

Путин предложил членам Совбеза обсудить взаимодействие в Каспийском регионе

Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ предложил им обсудить ход взаимодействия в Каспийском регионе, докладчиком РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T20:10

2023-03-17T20:10

2023-03-17T20:18

владимир путин

совет безопасности рф

сергей лавров

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854518493_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_1a098255b69634f2713e1a7d07d9b1a5.jpg

Москва, 17 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ предложил им обсудить ход взаимодействия в Каспийском регионе, докладчиком выступил глава МИД Сергей Лавров.Совещание проходило в режиме видеоконференции."Мы договорились, что Сергей Викторович Лавров сегодня доложит о ходе нашего взаимодействия в Каспийском регионе, поговорим по отдельным вопросам, а их там много. Это все наши соседи, и большой комплекс вопросов у нас там постоянно в повестке дня находится - экономического, политического характера, и в сфере безопасности", - сказал Путин, открывая совещание.

https://ria.ru/20221006/ekonomika-1821930158.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, совет безопасности рф, сергей лавров, россия