https://ria.ru/20230317/sovbez-1858707708.html

Россия хочет обсудить в Совбезе ООН вторжение США в Ирак, сообщил источник

Россия хочет обсудить в Совбезе ООН вторжение США в Ирак, сообщил источник - РИА Новости, 17.03.2023

Россия хочет обсудить в Совбезе ООН вторжение США в Ирак, сообщил источник

Россия намерена в понедельник обсудить в Совете безопасности ООН проблему вторжения США в Ирак, сообщил РИА Новости источник в ООН. РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T19:52

2023-03-17T19:52

2023-03-17T19:52

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совет безопасности оон

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ООН, 17 мар – РИА Новости. Россия намерена в понедельник обсудить в Совете безопасности ООН проблему вторжения США в Ирак, сообщил РИА Новости источник в ООН. По его совам, 20 марта исполняется 20 лет со дня вторжения США в Ирак в 2003 году на основании ложных обвинений в наличии оружия массового уничтожения. "Делегация РФ намерена поднять этот вопрос в рамках обсуждения в разделе "разное" на консультациях в понедельник", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20221208/kutrashev-1837088969.html

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ирак

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в мире, россия, сша, ирак, оон, совет безопасности оон