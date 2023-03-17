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Россия хочет обсудить в Совбезе ООН вторжение США в Ирак, сообщил источник
Россия хочет обсудить в Совбезе ООН вторжение США в Ирак, сообщил источник - РИА Новости, 17.03.2023
Россия хочет обсудить в Совбезе ООН вторжение США в Ирак, сообщил источник
Россия намерена в понедельник обсудить в Совете безопасности ООН проблему вторжения США в Ирак, сообщил РИА Новости источник в ООН. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T19:52
2023-03-17T19:52
2023-03-17T19:52
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ООН, 17 мар – РИА Новости. Россия намерена в понедельник обсудить в Совете безопасности ООН проблему вторжения США в Ирак, сообщил РИА Новости источник в ООН. По его совам, 20 марта исполняется 20 лет со дня вторжения США в Ирак в 2003 году на основании ложных обвинений в наличии оружия массового уничтожения. "Делегация РФ намерена поднять этот вопрос в рамках обсуждения в разделе "разное" на консультациях в понедельник", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20221208/kutrashev-1837088969.html
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в мире, россия, сша, ирак, оон, совет безопасности оон
В мире, Россия, США, Ирак, ООН, Совет Безопасности ООН
Россия хочет обсудить в Совбезе ООН вторжение США в Ирак, сообщил источник
Источник сообщил о планах России обсудить в Совбезе ООН проблему вторжения США в Ирак