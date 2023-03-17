https://ria.ru/20230317/skorost-1858530473.html
Lada разогналась на федеральной трассе "Амур" до 181 километра в час
Lada разогналась на федеральной трассе "Амур" до 181 километра в час - РИА Новости, 17.03.2023
Lada разогналась на федеральной трассе "Амур" до 181 километра в час
Дорожный патруль зафиксировал новый рекорд превышения скорости на федеральной трассе "Амур", автомобиль марки "Lada" ехал со скоростью 181 км/ч при разрешенных... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T11:30
2023-03-17T11:30
2023-03-17T11:30
авто
амурская область
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 мар - РИА Новости. Дорожный патруль зафиксировал новый рекорд превышения скорости на федеральной трассе "Амур", автомобиль марки "Lada" ехал со скоростью 181 км/ч при разрешенных 90 км/ч, сообщает минтранспорта Амурской области. Уточняется, что прежний рекорд в феврале принадлежал автомобилю Toyota Prius, который двигался со скоростью 178 км/ч на федеральной трассе Благовещенск-Белогорск. "За последний месяц рекорд по превышению скоростного режима поставил водитель автомобиля "Лада". Он двигался со скоростью 181 км/ч при разрешенной вне населённых пунктов 90 км/ч. Нарушение зафиксировал дорожный патруль на 50 км участка "Подъезд к Благовещенcку" федеральной трассы "Амур", - говорится в сообщении. Руководитель дорожный службы Руслан Гостевский подчеркнул, что такие скорости могут спровоцировать катастрофическую аварию, которая может повлечь смерть людей.
https://ria.ru/20230317/luzhi-1858462653.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, амурская область, происшествия
Авто, Амурская область, Происшествия
Lada разогналась на федеральной трассе "Амур" до 181 километра в час
На федеральной трассе "Амур" зафиксировали рекорд превышения скорости в 181 километр в час
БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 мар - РИА Новости.
Дорожный патруль зафиксировал новый рекорд превышения скорости на федеральной трассе "Амур", автомобиль марки "Lada" ехал со скоростью 181 км/ч при разрешенных 90 км/ч, сообщает
минтранспорта Амурской области.
Уточняется, что прежний рекорд в феврале принадлежал автомобилю Toyota Prius, который двигался со скоростью 178 км/ч на федеральной трассе Благовещенск-Белогорск.
"За последний месяц рекорд по превышению скоростного режима поставил водитель автомобиля "Лада". Он двигался со скоростью 181 км/ч при разрешенной вне населённых пунктов 90 км/ч. Нарушение зафиксировал дорожный патруль на 50 км участка "Подъезд к Благовещенcку" федеральной трассы "Амур", - говорится в сообщении.
Руководитель дорожный службы Руслан Гостевский подчеркнул, что такие скорости могут спровоцировать катастрофическую аварию, которая может повлечь смерть людей.
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