https://ria.ru/20230317/skorost-1858530473.html

Lada разогналась на федеральной трассе "Амур" до 181 километра в час

Lada разогналась на федеральной трассе "Амур" до 181 километра в час - РИА Новости, 17.03.2023

Lada разогналась на федеральной трассе "Амур" до 181 километра в час

Дорожный патруль зафиксировал новый рекорд превышения скорости на федеральной трассе "Амур", автомобиль марки "Lada" ехал со скоростью 181 км/ч при разрешенных... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T11:30

2023-03-17T11:30

2023-03-17T11:30

авто

амурская область

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 мар - РИА Новости. Дорожный патруль зафиксировал новый рекорд превышения скорости на федеральной трассе "Амур", автомобиль марки "Lada" ехал со скоростью 181 км/ч при разрешенных 90 км/ч, сообщает минтранспорта Амурской области. Уточняется, что прежний рекорд в феврале принадлежал автомобилю Toyota Prius, который двигался со скоростью 178 км/ч на федеральной трассе Благовещенск-Белогорск. "За последний месяц рекорд по превышению скоростного режима поставил водитель автомобиля "Лада". Он двигался со скоростью 181 км/ч при разрешенной вне населённых пунктов 90 км/ч. Нарушение зафиксировал дорожный патруль на 50 км участка "Подъезд к Благовещенcку" федеральной трассы "Амур", - говорится в сообщении. Руководитель дорожный службы Руслан Гостевский подчеркнул, что такие скорости могут спровоцировать катастрофическую аварию, которая может повлечь смерть людей.

https://ria.ru/20230317/luzhi-1858462653.html

амурская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

авто, амурская область, происшествия