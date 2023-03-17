Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган назвал условие для согласия Турции на принятие Швеции в НАТО - РИА Новости, 17.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:02 17.03.2023 (обновлено: 18:04 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/shvetsiya-1858678231.html
Эрдоган назвал условие для согласия Турции на принятие Швеции в НАТО
Эрдоган назвал условие для согласия Турции на принятие Швеции в НАТО - РИА Новости, 17.03.2023
Эрдоган назвал условие для согласия Турции на принятие Швеции в НАТО
Турция не сможет сказать "да" членству Швеции в НАТО, если Стокгольм не будет рядом с Анкарой по борьбе с терроризмом, заявил президент страны Тайип Эрдоган. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T18:02
2023-03-17T18:04
в мире
швеция
нато
турция
реджеп тайип эрдоган
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831861100_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_0cace1a28d3aced3c629b4e7f2c89c5b.jpg
АНКАРА, 17 мар – РИА Новости. Турция не сможет сказать "да" членству Швеции в НАТО, если Стокгольм не будет рядом с Анкарой по борьбе с терроризмом, заявил президент страны Тайип Эрдоган. "У нас нет особого отношения к Швеции, однако Стокгольм открыл объятия для террористов. На улицах Стокгольма "Рабочая партия Курдистана" (признанная в Турции террористической - ред.) и другие проводят демонстрации. Мы передали Швеции список из порядка 120 террористов и сказали - выдайте их. Премьер-министр Швеции - хороший человек, но террористов нам не выдали", - добавил президент Турции.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Анкара заблокировала начало рассмотрения этих заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали трехсторонний меморандум в области безопасности, который учитывает озабоченности Анкары. Процесс ратификации совместной заявки Финляндии и Швеции по вступлению в НАТО вновь был заблокирован Турцией в начале этого года из-за акций протеста в Стокгольме, осложнивших отношения с Анкарой.
https://ria.ru/20230317/turtsiya-1858494372.html
швеция
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831861100_344:0:3075:2048_1920x0_80_0_0_ecc4ca6924ffc1508226d6c61ecc887e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, швеция, нато, турция, реджеп тайип эрдоган
В мире, Швеция, НАТО, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган назвал условие для согласия Турции на принятие Швеции в НАТО

Эрдоган: Турция не скажет "да" членству Швеции в НАТО, если не будет борьбы с терроризмом

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 17 мар – РИА Новости. Турция не сможет сказать "да" членству Швеции в НАТО, если Стокгольм не будет рядом с Анкарой по борьбе с терроризмом, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
«
"Вы знаете, что терроризм – наша "красная линия". Пока мы видим негативные шаги против Турции в борьбе с терроризмом. Мы готовы принять любое отношение, откуда бы оно ни исходило. Премьер-министр Швеции может быть хорошим человеком, но мы не сможем сказать "да" членству Швеции в НАТО, если они не будут рядом с нами по борьбе с терроризмом", - заявил Эрдоган на пресс-конференции с финским коллегой.
"У нас нет особого отношения к Швеции, однако Стокгольм открыл объятия для террористов. На улицах Стокгольма "Рабочая партия Курдистана" (признанная в Турции террористической - ред.) и другие проводят демонстрации. Мы передали Швеции список из порядка 120 террористов и сказали - выдайте их. Премьер-министр Швеции - хороший человек, но террористов нам не выдали", - добавил президент Турции.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Анкара заблокировала начало рассмотрения этих заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали трехсторонний меморандум в области безопасности, который учитывает озабоченности Анкары. Процесс ратификации совместной заявки Финляндии и Швеции по вступлению в НАТО вновь был заблокирован Турцией в начале этого года из-за акций протеста в Стокгольме, осложнивших отношения с Анкарой.
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
Оппозиция в Турции заявила, что напомнит России о своем членстве в НАТО
Вчера, 09:50
 
В миреШвецияНАТОТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала