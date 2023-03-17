https://ria.ru/20230317/shvetsiya-1858678231.html
Эрдоган назвал условие для согласия Турции на принятие Швеции в НАТО
Эрдоган назвал условие для согласия Турции на принятие Швеции в НАТО - РИА Новости, 17.03.2023
Эрдоган назвал условие для согласия Турции на принятие Швеции в НАТО
Турция не сможет сказать "да" членству Швеции в НАТО, если Стокгольм не будет рядом с Анкарой по борьбе с терроризмом, заявил президент страны Тайип Эрдоган. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T18:02
2023-03-17T18:02
2023-03-17T18:04
в мире
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реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 17 мар – РИА Новости. Турция не сможет сказать "да" членству Швеции в НАТО, если Стокгольм не будет рядом с Анкарой по борьбе с терроризмом, заявил президент страны Тайип Эрдоган. "У нас нет особого отношения к Швеции, однако Стокгольм открыл объятия для террористов. На улицах Стокгольма "Рабочая партия Курдистана" (признанная в Турции террористической - ред.) и другие проводят демонстрации. Мы передали Швеции список из порядка 120 террористов и сказали - выдайте их. Премьер-министр Швеции - хороший человек, но террористов нам не выдали", - добавил президент Турции.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Анкара заблокировала начало рассмотрения этих заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали трехсторонний меморандум в области безопасности, который учитывает озабоченности Анкары. Процесс ратификации совместной заявки Финляндии и Швеции по вступлению в НАТО вновь был заблокирован Турцией в начале этого года из-за акций протеста в Стокгольме, осложнивших отношения с Анкарой.
https://ria.ru/20230317/turtsiya-1858494372.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швеция, нато, турция, реджеп тайип эрдоган
В мире, Швеция, НАТО, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган назвал условие для согласия Турции на принятие Швеции в НАТО
Эрдоган: Турция не скажет "да" членству Швеции в НАТО, если не будет борьбы с терроризмом
АНКАРА, 17 мар – РИА Новости. Турция не сможет сказать "да" членству Швеции в НАТО, если Стокгольм не будет рядом с Анкарой по борьбе с терроризмом, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
«
"Вы знаете, что терроризм – наша "красная линия". Пока мы видим негативные шаги против Турции в борьбе с терроризмом. Мы готовы принять любое отношение, откуда бы оно ни исходило. Премьер-министр Швеции может быть хорошим человеком, но мы не сможем сказать "да" членству Швеции в НАТО, если они не будут рядом с нами по борьбе с терроризмом", - заявил Эрдоган на пресс-конференции с финским коллегой.
"У нас нет особого отношения к Швеции, однако Стокгольм открыл объятия для террористов. На улицах Стокгольма "Рабочая партия Курдистана" (признанная в Турции террористической - ред.) и другие проводят демонстрации. Мы передали Швеции список из порядка 120 террористов и сказали - выдайте их. Премьер-министр Швеции - хороший человек, но террористов нам не выдали", - добавил президент Турции.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Анкара заблокировала начало рассмотрения этих заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали трехсторонний меморандум в области безопасности, который учитывает озабоченности Анкары. Процесс ратификации совместной заявки Финляндии и Швеции по вступлению в НАТО вновь был заблокирован Турцией в начале этого года из-за акций протеста в Стокгольме, осложнивших отношения с Анкарой.
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