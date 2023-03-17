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Что решил суд над Лерчек и уйдет ли Боярский на пенсию: новости шоу-бизнеса

Что решил суд над Лерчек и уйдет ли Боярский на пенсию: новости шоу-бизнеса - РИА Новости, 17.03.2023

Что решил суд над Лерчек и уйдет ли Боярский на пенсию: новости шоу-бизнеса

Подробности с суда над блогером Лерчек и ее мужем, о завершении карьеры Михаила Боярского, госпитализации Александра Розенбаума и возвращении победителей на Евровидение в новом дайджесте новостей шоу-бизнеса.

2023-03-17T14:00

2023-03-17T14:00

2023-03-17T14:44

роман о шоубизе

красноярск

общество

технологии

александр розенбаум

михаил боярский

максим покровский

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Что решил суд над Лерчек и уйдет ли Боярский на пенсию: новости шоу-бизнеса Подробности с суда над блогером Лерчек и ее мужем, о завершении карьеры Михаила Боярского, госпитализации Александра Розенбаума и возвращение победителей на Евровидение в новом дайджесте новостей шоу-бизнеса. audio/mpeg

Что решил суд над Лерчек и уйдет ли Боярский на пенсию: новости шоу-бизнеса Подробности с суда над блогером Лерчек и ее мужем, о завершении карьеры Михаила Боярского, госпитализации Александра Розенбаума и возвращение победителей на Евровидение в новом дайджесте новостей шоу-бизнеса. audio/mpeg

В этом эпизоде шеф-редактор отдела "Культура и стиль жизни" РИА Новости Роман Харрасов рассказывает:1. Как теперь блогер Лерчек будет жить без интернета.2. Действительно ли завершил свою карьеру Михаил Боярский.3. За что пойдет под суд лидер группы "Ногу свело!" Максим Покровский.4. Что случилось с Александром Розенбаумом в Красноярске.5. Кто из победителей Евровидения возвращается на конкурс. ________Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене.

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красноярск, общество, технологии, александр розенбаум, михаил боярский, максим покровский, аудио