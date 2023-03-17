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Что решил суд над Лерчек и уйдет ли Боярский на пенсию: новости шоу-бизнеса - РИА Новости, 17.03.2023
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14:00 17.03.2023 (обновлено: 14:44 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/shoubiz-1858592092.html
Что решил суд над Лерчек и уйдет ли Боярский на пенсию: новости шоу-бизнеса
Что решил суд над Лерчек и уйдет ли Боярский на пенсию: новости шоу-бизнеса - РИА Новости, 17.03.2023
Что решил суд над Лерчек и уйдет ли Боярский на пенсию: новости шоу-бизнеса
Подробности с суда над блогером Лерчек и ее мужем, о завершении карьеры Михаила Боярского, госпитализации Александра Розенбаума и возвращении победителей на Евровидение в новом дайджесте новостей шоу-бизнеса.
2023-03-17T14:00
2023-03-17T14:44
роман о шоубизе
красноярск
общество
технологии
александр розенбаум
михаил боярский
максим покровский
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Что решил суд над Лерчек и уйдет ли Боярский на пенсию: новости шоу-бизнеса
Подробности с суда над блогером Лерчек и ее мужем, о завершении карьеры Михаила Боярского, госпитализации Александра Розенбаума и возвращение победителей на Евровидение в новом дайджесте новостей шоу-бизнеса.
audio/mpeg
Что решил суд над Лерчек и уйдет ли Боярский на пенсию: новости шоу-бизнеса
Подробности с суда над блогером Лерчек и ее мужем, о завершении карьеры Михаила Боярского, госпитализации Александра Розенбаума и возвращение победителей на Евровидение в новом дайджесте новостей шоу-бизнеса.
audio/mpeg
В этом эпизоде шеф-редактор отдела "Культура и стиль жизни" РИА Новости Роман Харрасов рассказывает:1. Как теперь блогер Лерчек будет жить без интернета.2. Действительно ли завершил свою карьеру Михаил Боярский.3. За что пойдет под суд лидер группы "Ногу свело!" Максим Покровский.4. Что случилось с Александром Розенбаумом в Красноярске.5. Кто из победителей Евровидения возвращается на конкурс. ________Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене.
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красноярск, общество, технологии, александр розенбаум, михаил боярский, максим покровский, аудио
Роман о шоубизе, Красноярск, Общество, Технологии, Александр Розенбаум, Михаил Боярский, Максим Покровский
Роман о шоубизе

Что решил суд над Лерчек и уйдет ли Боярский на пенсию: новости шоу-бизнеса

Роман о шоубизе
Что решил суд над Лерчек и уйдет ли Боярский на пенсию: новости шоу-бизнеса
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
Подробности с суда над блогером Лерчек и ее мужем, о завершении карьеры Михаила Боярского, госпитализации Александра Розенбаума и возвращении победителей на Евровидение в новом дайджесте новостей шоу-бизнеса.
В этом эпизоде шеф-редактор отдела "Культура и стиль жизни" РИА Новости Роман Харрасов рассказывает:
1. Как теперь блогер Лерчек будет жить без интернета.
2. Действительно ли завершил свою карьеру Михаил Боярский.
3. За что пойдет под суд лидер группы "Ногу свело!" Максим Покровский.
4. Что случилось с Александром Розенбаумом в Красноярске.
5. Кто из победителей Евровидения возвращается на конкурс.
________
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Роман о шоубизеКрасноярскОбществоТехнологииАлександр РозенбаумМихаил БоярскийМаксим Покровский
 
 
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