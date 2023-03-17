https://ria.ru/20230317/shotlandiya-1858470990.html

Шотландский националист попал в неловкую ситуацию после вопроса украинкам

Шотландский националист попал в неловкую ситуацию после вопроса украинкам - РИА Новости, 17.03.2023

Шотландский националист попал в неловкую ситуацию после вопроса украинкам

Шотландский политик, кандидат на пост лидера правящей национальной партии Шотландии (SNP) Хамза Юсуф попал в "неловкую" ситуацию на встрече с украинскими... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T04:16

2023-03-17T04:16

2023-03-17T11:33

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Шотландский политик, кандидат на пост лидера правящей национальной партии Шотландии (SNP) Хамза Юсуф попал в "неловкую" ситуацию на встрече с украинскими беженками, пишет таблоид Daily Mail.Как отмечает издание, политик допустил "обескураживающую оговорку" во время встречи с украинками в Эдинбурге в рамках своей выборной кампании. После совместного фото Юсуф заявил: "Итак, у меня есть один вопрос: где все мужчины?".После этого кандидат на пост лидера Шотландии подвергся резкой критике со стороны представителей местной оппозиции. Позднее Юсуф заявил, что задал свой вопрос из-за того, что несколько украинских мужчин на тот момент находились неподалеку. По его мнению, вряд ли кто-то из присутствовавших украинок был "расстроен или оскорблен" его вопросом.В понедельник началось голосование на выборах преемника подавшей в отставку лидера шотландских националистов и первого министра региона Николы Стерджен, оно продлится до 27 марта. Кандидатуры на пост выдвинули три члена шотландского парламента — Юсуф, занимающий пост министра здравоохранения региона, министр финансов и экономики Шотландии Кейт Форбс и депутат Эш Риган. По данным последнего опроса социологической службы Ipsos, Юсуф имеет наибольший шанс стать первым министром Шотландии.

https://ria.ru/20221202/bezhentsy-1835755403.html

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в мире, шотландия, украина, эдинбург (город)