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Шотландский националист попал в неловкую ситуацию после вопроса украинкам - РИА Новости, 17.03.2023
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04:16 17.03.2023 (обновлено: 11:33 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/shotlandiya-1858470990.html
Шотландский националист попал в неловкую ситуацию после вопроса украинкам
Шотландский националист попал в неловкую ситуацию после вопроса украинкам - РИА Новости, 17.03.2023
Шотландский националист попал в неловкую ситуацию после вопроса украинкам
Шотландский политик, кандидат на пост лидера правящей национальной партии Шотландии (SNP) Хамза Юсуф попал в "неловкую" ситуацию на встрече с украинскими... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T04:16
2023-03-17T11:33
в мире
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Шотландский политик, кандидат на пост лидера правящей национальной партии Шотландии (SNP) Хамза Юсуф попал в "неловкую" ситуацию на встрече с украинскими беженками, пишет таблоид Daily Mail.Как отмечает издание, политик допустил "обескураживающую оговорку" во время встречи с украинками в Эдинбурге в рамках своей выборной кампании. После совместного фото Юсуф заявил: "Итак, у меня есть один вопрос: где все мужчины?".После этого кандидат на пост лидера Шотландии подвергся резкой критике со стороны представителей местной оппозиции. Позднее Юсуф заявил, что задал свой вопрос из-за того, что несколько украинских мужчин на тот момент находились неподалеку. По его мнению, вряд ли кто-то из присутствовавших украинок был "расстроен или оскорблен" его вопросом.В понедельник началось голосование на выборах преемника подавшей в отставку лидера шотландских националистов и первого министра региона Николы Стерджен, оно продлится до 27 марта. Кандидатуры на пост выдвинули три члена шотландского парламента — Юсуф, занимающий пост министра здравоохранения региона, министр финансов и экономики Шотландии Кейт Форбс и депутат Эш Риган. По данным последнего опроса социологической службы Ipsos, Юсуф имеет наибольший шанс стать первым министром Шотландии.
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в мире, шотландия, украина, эдинбург (город)
В мире, Шотландия, Украина, Эдинбург (город)
Шотландский националист попал в неловкую ситуацию после вопроса украинкам

DM: шотландского националиста Хамзу Юсуфа раскритиковали за вопрос украинским беженкам

© AFP 2023 / ANDY BUCHANANШотландский политик Хамза Юсуф
Шотландский политик Хамза Юсуф - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© AFP 2023 / ANDY BUCHANAN
Шотландский политик Хамза Юсуф. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Шотландский политик, кандидат на пост лидера правящей национальной партии Шотландии (SNP) Хамза Юсуф попал в "неловкую" ситуацию на встрече с украинскими беженками, пишет таблоид Daily Mail.
Как отмечает издание, политик допустил "обескураживающую оговорку" во время встречи с украинками в Эдинбурге в рамках своей выборной кампании. После совместного фото Юсуф заявил: "Итак, у меня есть один вопрос: где все мужчины?".
После этого кандидат на пост лидера Шотландии подвергся резкой критике со стороны представителей местной оппозиции. Позднее Юсуф заявил, что задал свой вопрос из-за того, что несколько украинских мужчин на тот момент находились неподалеку. По его мнению, вряд ли кто-то из присутствовавших украинок был "расстроен или оскорблен" его вопросом.
В понедельник началось голосование на выборах преемника подавшей в отставку лидера шотландских националистов и первого министра региона Николы Стерджен, оно продлится до 27 марта. Кандидатуры на пост выдвинули три члена шотландского парламента — Юсуф, занимающий пост министра здравоохранения региона, министр финансов и экономики Шотландии Кейт Форбс и депутат Эш Риган. По данным последнего опроса социологической службы Ipsos, Юсуф имеет наибольший шанс стать первым министром Шотландии.
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