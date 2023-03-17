https://ria.ru/20230317/serialy-1858501163.html

Врач рассказал, можно ли смотреть сериалы перед сном

Врач рассказал, можно ли смотреть сериалы перед сном - РИА Новости, 17.03.2023

Врач рассказал, можно ли смотреть сериалы перед сном

Просмотр сериалов перед сном может быть полезен - он отвлекает от активной дневной деятельности и способствует переключению организма на спокойный режим, врачи... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T10:13

2023-03-17T10:13

2023-03-17T10:13

общество

здоровье - общество

михаил полуэктов

россия

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Просмотр сериалов перед сном может быть полезен - он отвлекает от активной дневной деятельности и способствует переключению организма на спокойный режим, врачи относятся к этому положительно, заявил РИА Новости сомнолог, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Минздрава России Михаил Полуэктов. Всемирный день сна отмечается 17 марта. "В настоящее время врачи-сомнологи положительно относятся к просмотру сериалов перед сном. Поскольку это является вариантом отвлечения от активной деятельности в дневное время и способствует переключению организма на более спокойный режим", - сказал Полуэктов. Он отметил, что ритуал вечернего просмотра сериалов позволяет человеку окунуться во что-то знакомое, приятное и помогает нервной системе переключиться. При этом важен не столько сам сюжет сериала, сколько постоянно повторяющееся действие, пояснил Полуэктов. По его словам, это касается не всех сериалов, а лишь тех, которые человек просматривает с удовольствием и которые не содержат будоражащих сцен.

https://ria.ru/20220220/son-1773971622.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, здоровье - общество, михаил полуэктов, россия