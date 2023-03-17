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Врач рассказал, можно ли смотреть сериалы перед сном - РИА Новости, 17.03.2023
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10:13 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/serialy-1858501163.html
Врач рассказал, можно ли смотреть сериалы перед сном
Врач рассказал, можно ли смотреть сериалы перед сном - РИА Новости, 17.03.2023
Врач рассказал, можно ли смотреть сериалы перед сном
Просмотр сериалов перед сном может быть полезен - он отвлекает от активной дневной деятельности и способствует переключению организма на спокойный режим, врачи... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T10:13
2023-03-17T10:13
общество
здоровье - общество
михаил полуэктов
россия
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Просмотр сериалов перед сном может быть полезен - он отвлекает от активной дневной деятельности и способствует переключению организма на спокойный режим, врачи относятся к этому положительно, заявил РИА Новости сомнолог, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Минздрава России Михаил Полуэктов. Всемирный день сна отмечается 17 марта. "В настоящее время врачи-сомнологи положительно относятся к просмотру сериалов перед сном. Поскольку это является вариантом отвлечения от активной деятельности в дневное время и способствует переключению организма на более спокойный режим", - сказал Полуэктов. Он отметил, что ритуал вечернего просмотра сериалов позволяет человеку окунуться во что-то знакомое, приятное и помогает нервной системе переключиться. При этом важен не столько сам сюжет сериала, сколько постоянно повторяющееся действие, пояснил Полуэктов. По его словам, это касается не всех сериалов, а лишь тех, которые человек просматривает с удовольствием и которые не содержат будоражащих сцен.
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россия
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общество, здоровье - общество, михаил полуэктов, россия
Общество, Здоровье - Общество, Михаил Полуэктов, Россия
Врач рассказал, можно ли смотреть сериалы перед сном

Сомнолог Полуэктов: просмотр сериалов перед сном может быть полезен

© Depositphotos.com / denismantillaМужчина держит пульт от телевизора
Мужчина держит пульт от телевизора - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© Depositphotos.com / denismantilla
Мужчина держит пульт от телевизора. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Просмотр сериалов перед сном может быть полезен - он отвлекает от активной дневной деятельности и способствует переключению организма на спокойный режим, врачи относятся к этому положительно, заявил РИА Новости сомнолог, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Минздрава России Михаил Полуэктов.
Всемирный день сна отмечается 17 марта.
"В настоящее время врачи-сомнологи положительно относятся к просмотру сериалов перед сном. Поскольку это является вариантом отвлечения от активной деятельности в дневное время и способствует переключению организма на более спокойный режим", - сказал Полуэктов.
Он отметил, что ритуал вечернего просмотра сериалов позволяет человеку окунуться во что-то знакомое, приятное и помогает нервной системе переключиться. При этом важен не столько сам сюжет сериала, сколько постоянно повторяющееся действие, пояснил Полуэктов. По его словам, это касается не всех сериалов, а лишь тех, которые человек просматривает с удовольствием и которые не содержат будоражащих сцен.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоМихаил ПолуэктовРоссия
 
 
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