https://ria.ru/20230317/schet-1858487746.html

СМИ: ЛДПР разработала проект о накопительных счетах для новорожденных

СМИ: ЛДПР разработала проект о накопительных счетах для новорожденных - РИА Новости, 17.03.2023

СМИ: ЛДПР разработала проект о накопительных счетах для новорожденных

Фракция ЛДПР разработала законопроект о создании с 2024 года накопительных счетов для новорожденных россиян, финансирование которых будет производиться за счет... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T09:15

2023-03-17T09:15

2023-03-17T09:15

лдпр

экономика

россия

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Фракция ЛДПР разработала законопроект о создании с 2024 года накопительных счетов для новорожденных россиян, финансирование которых будет производиться за счет дополнительных нефтегазовых доходов, сообщает газета "Известия". "ЛДПР подготовила законопроект, который предполагает создание с 2024 года накопительных счетов для каждого новорожденного россиянина. При этом финансироваться они должны прежде всего за счет дополнительных нефтегазовых доходов, аккумулируемых в настоящее время в Фонде национального благосостояния. Пополнять счета по желанию смогут и родственники", - пишет издание. Согласно пояснительной записке к документу, текст которой приводит газета, накопительные именные счета должны пополняться каждый год до 18-летия ребенка, после чего они становятся его собственностью, и он может ими самостоятельно распоряжаться. После достижения совершеннолетия накопленные средства будут храниться на именном счете в течение пяти лет. Если гражданин ими не воспользуется, то деньги переведут на его пенсионный счет. "Принятие законопроекта позволит направлять дополнительные нефтегазовые доходы не только на покупку валют, но и на реальное повышение уровня и качества жизни россиян", - приводит издание текст пояснительной записки.

https://ria.ru/20230317/fond-1858479710.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

лдпр, экономика, россия