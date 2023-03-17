https://ria.ru/20230317/schet-1858487746.html
СМИ: ЛДПР разработала проект о накопительных счетах для новорожденных
СМИ: ЛДПР разработала проект о накопительных счетах для новорожденных - РИА Новости, 17.03.2023
СМИ: ЛДПР разработала проект о накопительных счетах для новорожденных
Фракция ЛДПР разработала законопроект о создании с 2024 года накопительных счетов для новорожденных россиян, финансирование которых будет производиться за счет... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T09:15
2023-03-17T09:15
2023-03-17T09:15
лдпр
экономика
россия
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Фракция ЛДПР разработала законопроект о создании с 2024 года накопительных счетов для новорожденных россиян, финансирование которых будет производиться за счет дополнительных нефтегазовых доходов, сообщает газета "Известия". "ЛДПР подготовила законопроект, который предполагает создание с 2024 года накопительных счетов для каждого новорожденного россиянина. При этом финансироваться они должны прежде всего за счет дополнительных нефтегазовых доходов, аккумулируемых в настоящее время в Фонде национального благосостояния. Пополнять счета по желанию смогут и родственники", - пишет издание. Согласно пояснительной записке к документу, текст которой приводит газета, накопительные именные счета должны пополняться каждый год до 18-летия ребенка, после чего они становятся его собственностью, и он может ими самостоятельно распоряжаться. После достижения совершеннолетия накопленные средства будут храниться на именном счете в течение пяти лет. Если гражданин ими не воспользуется, то деньги переведут на его пенсионный счет. "Принятие законопроекта позволит направлять дополнительные нефтегазовые доходы не только на покупку валют, но и на реальное повышение уровня и качества жизни россиян", - приводит издание текст пояснительной записки.
https://ria.ru/20230317/fond-1858479710.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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лдпр, экономика, россия
СМИ: ЛДПР разработала проект о накопительных счетах для новорожденных
"Известия": ЛДПР разработала проект о накопительных счетах для новорожденных
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости.
Фракция ЛДПР разработала законопроект о создании с 2024 года накопительных счетов для новорожденных россиян, финансирование которых будет производиться за счет дополнительных нефтегазовых доходов, сообщает газета "Известия"
.
"ЛДПР
подготовила законопроект, который предполагает создание с 2024 года накопительных счетов для каждого новорожденного россиянина. При этом финансироваться они должны прежде всего за счет дополнительных нефтегазовых доходов, аккумулируемых в настоящее время в Фонде национального благосостояния. Пополнять счета по желанию смогут и родственники", - пишет издание.
Согласно пояснительной записке к документу, текст которой приводит газета, накопительные именные счета должны пополняться каждый год до 18-летия ребенка, после чего они становятся его собственностью, и он может ими самостоятельно распоряжаться. После достижения совершеннолетия накопленные средства будут храниться на именном счете в течение пяти лет. Если гражданин ими не воспользуется, то деньги переведут на его пенсионный счет.
"Принятие законопроекта позволит направлять дополнительные нефтегазовые доходы не только на покупку валют, но и на реальное повышение уровня и качества жизни россиян", - приводит издание текст пояснительной записки.
Комиссия Госсовета готовит нормативную базу для фонда поддержки бойцов СВО