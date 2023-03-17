https://ria.ru/20230317/sanktsii-1858727746.html
Журналиста, работавшего с RT, удалили из британского санкционного списка
Журналиста, работавшего с RT, удалили из британского санкционного списка - РИА Новости, 17.03.2023
Журналиста, работавшего с RT, удалили из британского санкционного списка
Журналист Брайан Макдоналд удален из британского санкционного списка по России, сообщается в документе на сайте правительства Великобритании. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T22:48
2023-03-17T22:48
2023-03-17T22:48
россия
великобритания
санкции
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Журналист Брайан Макдоналд удален из британского санкционного списка по России, сообщается в документе на сайте правительства Великобритании. В мае 2022 года британский МИД сообщил о включении в санкционный список Макдоналда. Журналист известен сотрудничеством с телеканалом RT.
https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786817660.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, великобритания, санкции
Россия, Великобритания, Санкции
Журналиста, работавшего с RT, удалили из британского санкционного списка
Работавшего с RT журналиста Брайана Макдоналда удалили из британского санкционного списка