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Журналиста, работавшего с RT, удалили из британского санкционного списка - РИА Новости, 17.03.2023
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22:48 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/sanktsii-1858727746.html
Журналиста, работавшего с RT, удалили из британского санкционного списка
Журналиста, работавшего с RT, удалили из британского санкционного списка - РИА Новости, 17.03.2023
Журналиста, работавшего с RT, удалили из британского санкционного списка
Журналист Брайан Макдоналд удален из британского санкционного списка по России, сообщается в документе на сайте правительства Великобритании. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T22:48
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россия
великобритания
санкции
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Журналист Брайан Макдоналд удален из британского санкционного списка по России, сообщается в документе на сайте правительства Великобритании. В мае 2022 года британский МИД сообщил о включении в санкционный список Макдоналда. Журналист известен сотрудничеством с телеканалом RT.
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россия, великобритания, санкции
Россия, Великобритания, Санкции
Журналиста, работавшего с RT, удалили из британского санкционного списка

Работавшего с RT журналиста Брайана Макдоналда удалили из британского санкционного списка

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Журналист Брайан Макдоналд удален из британского санкционного списка по России, сообщается в документе на сайте правительства Великобритании.
«
"Следующая запись была удалена из консолидированного списка, и ее активы больше не подлежат замораживанию: Брайан Макдоналд", - говорится в документе.
В мае 2022 года британский МИД сообщил о включении в санкционный список Макдоналда. Журналист известен сотрудничеством с телеканалом RT.
Вид на здание Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) в Москве - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
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4 мая 2022, 15:04
 
РоссияВеликобританияСанкции
 
 
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