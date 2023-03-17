https://ria.ru/20230317/sanktsii-1858727746.html

Журналиста, работавшего с RT, удалили из британского санкционного списка

Журналиста, работавшего с RT, удалили из британского санкционного списка - РИА Новости, 17.03.2023

Журналиста, работавшего с RT, удалили из британского санкционного списка

Журналист Брайан Макдоналд удален из британского санкционного списка по России, сообщается в документе на сайте правительства Великобритании. РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T22:48

2023-03-17T22:48

2023-03-17T22:48

россия

великобритания

санкции

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Журналист Брайан Макдоналд удален из британского санкционного списка по России, сообщается в документе на сайте правительства Великобритании. В мае 2022 года британский МИД сообщил о включении в санкционный список Макдоналда. Журналист известен сотрудничеством с телеканалом RT.

https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786817660.html

россия

великобритания

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

россия, великобритания, санкции