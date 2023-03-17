https://ria.ru/20230317/sanktsii-1858639898.html

Россия включила в санкционный список 23 граждан Великобритании

Россия включила в санкционный список 23 граждан Великобритании - РИА Новости, 17.03.2023

Россия включила в санкционный список 23 граждан Великобритании

Россия включила в санкционный список 23 граждан Великобритании, сообщил МИД на своем сайте. РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T16:23

2023-03-17T16:23

2023-03-17T17:33

россия

великобритания

украина

в мире

санкции

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Россия включила в санкционный список 23 граждан Великобритании, сообщил МИД на своем сайте.Ведомство назвало это решение ответом на односторонние ограничения в отношении отечественных физических лиц и организаций и военную поддержку Украины.В список попали британские офицеры, причастные к организации подготовки украинских военных на территории Соединенного Королевства, в том числе командиры формирований, предоставлявших для этих целей инструкторов.Отныне въезд на территорию России закрыт для руководства корпорации Zinc Network. Под санкции попали главный исполнительный директор Роберт Эллиотт, исполнительный директор Скотт Браун и исполнительный директор по вопросам исследований и стратегии Луис Брук.Москва ввела санкции против нескольких судей и представителей пенитенциарной системы, замешанных в притеснении журналистов.Кроме того, в список вошли представители руководства тюрьмы строгого режима Белмарш в Лондоне, известной неоднократными нарушениями права человека.

https://ria.ru/20230315/zakharova-1857947248.html

https://ria.ru/20230119/sanktsii-1845969809.html

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украина

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, великобритания, украина, в мире, санкции