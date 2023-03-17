Россия включила в санкционный список 23 граждан Великобритании
Россия ввела санкции против 23 представителей ВС Британии, судейского корпуса и силовиков
© Depositphotos.com / rabbit75_depЛондон
© Depositphotos.com / rabbit75_dep
Лондон. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Россия включила в санкционный список 23 граждан Великобритании, сообщил МИД на своем сайте.
Ведомство назвало это решение ответом на односторонние ограничения в отношении отечественных физических лиц и организаций и военную поддержку Украины.
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"Принято решение о включении в российский "стоп-лист" ряда представителей вооруженных сил, пропагандистских структур, судейского корпуса и пенитенциарной системы Великобритании", — говорится в публикации.
В список попали британские офицеры, причастные к организации подготовки украинских военных на территории Соединенного Королевства, в том числе командиры формирований, предоставлявших для этих целей инструкторов.
Отныне въезд на территорию России закрыт для руководства корпорации Zinc Network. Под санкции попали главный исполнительный директор Роберт Эллиотт, исполнительный директор Скотт Браун и исполнительный директор по вопросам исследований и стратегии Луис Брук.
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"Действуя по заказу правительства Великобритании, эта организация ведет работу по дискредитации иностранных журналистов, выступающих с отличной от общепринятой на Западе точки зрения в отношении событий на Украине, оказывает поддержку СМИ, признанным иноагентами на территории России, фабрикует антироссийские материалы для распространения в медиапространстве", — указали в МИД.
Москва ввела санкции против нескольких судей и представителей пенитенциарной системы, замешанных в притеснении журналистов.
Кроме того, в список вошли представители руководства тюрьмы строгого режима Белмарш в Лондоне, известной неоднократными нарушениями права человека.