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Boeing со сработавшим датчиком неисправности приземлился Новосибирске - РИА Новости, 17.03.2023
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11:27 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/samolet-1858529247.html
Boeing со сработавшим датчиком неисправности приземлился Новосибирске
Boeing со сработавшим датчиком неисправности приземлился Новосибирске - РИА Новости, 17.03.2023
Boeing со сработавшим датчиком неисправности приземлился Новосибирске
Cамолет Boeing-737-800, у которого при заходе на посадку в аэропорт Новосибирска сработал датчик неисправности, успешно приземлился, организована проверка,... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T11:27
2023-03-17T11:27
происшествия
россия
новосибирск
следственный комитет россии (ск рф)
толмачево (аэропорт)
boeing 737-800
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НОВОСИБИРСК, 17 мар – РИА Новости. Cамолет Boeing-737-800, у которого при заходе на посадку в аэропорт Новосибирска сработал датчик неисправности, успешно приземлился, организована проверка, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. "В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация о том, что 17 марта у воздушного судна Boeing-737-800, следовавшего по маршруту "Якутск-Новосибирск", при заходе на посадку в аэропорту "Толмачево" сработал датчик рассогласования закрылок. Посадка самолета осуществлена в штатном режиме", - говорится в сообщении. В следственном управлении пояснили, что информация об инциденте подтвердилась, по данному факту проводится доследственная проверка по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта). "В настоящее время следователями проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в ведомстве. В управлении уточнили, что на борту самолета находились шесть членов экипажа, а также 145 пассажиров, из которых пять – несовершеннолетние. Пострадавших нет, судно повреждений не получило.
https://ria.ru/20230317/samolet-1858494891.html
россия
новосибирск
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происшествия, россия, новосибирск, следственный комитет россии (ск рф), толмачево (аэропорт), boeing 737-800
Происшествия, Россия, Новосибирск, Следственный комитет России (СК РФ), Толмачево (аэропорт), Boeing 737-800
Boeing со сработавшим датчиком неисправности приземлился Новосибирске

Boeing со сработавшим датчиком неисправности успешно приземлился в Новосибирске

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в аэропорту
Пассажирский самолет в аэропорту - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Пассажирский самолет в аэропорту. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 17 мар – РИА Новости. Cамолет Boeing-737-800, у которого при заходе на посадку в аэропорт Новосибирска сработал датчик неисправности, успешно приземлился, организована проверка, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
"В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация о том, что 17 марта у воздушного судна Boeing-737-800, следовавшего по маршруту "Якутск-Новосибирск", при заходе на посадку в аэропорту "Толмачево" сработал датчик рассогласования закрылок. Посадка самолета осуществлена в штатном режиме", - говорится в сообщении.
В следственном управлении пояснили, что информация об инциденте подтвердилась, по данному факту проводится доследственная проверка по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта).
"В настоящее время следователями проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в ведомстве.
В управлении уточнили, что на борту самолета находились шесть членов экипажа, а также 145 пассажиров, из которых пять – несовершеннолетние. Пострадавших нет, судно повреждений не получило.
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ПроисшествияРоссияНовосибирскСледственный комитет России (СК РФ)Толмачево (аэропорт)Boeing 737-800
 
 
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