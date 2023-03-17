https://ria.ru/20230317/samolet-1858494891.html

Самолет Ан-24 в Якутии столкнулся с опорой ЛЭП

Самолет Ан-24 в Якутии столкнулся с опорой ЛЭП - РИА Новости, 17.03.2023

Самолет Ан-24 в Якутии столкнулся с опорой ЛЭП

Самолет Ан-24 в Якутии столкнулся с опорой линии электропередачи при выруливании на взлетно-посадочной полосе, сообщила пресс-служба авиакомпании "Полярные... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T09:51

2023-03-17T09:51

2023-03-17T11:51

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

ан-24

республика саха (якутия)

полярные авиалинии

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ЯКУТСК, 17 мар — РИА Новости. Самолет Ан-24 в Якутии столкнулся с опорой линии электропередачи при выруливании на взлетно-посадочной полосе, сообщила пресс-служба авиакомпании "Полярные авиалинии".Инцидент произошел в пятницу после штатной посадки в аэропорту поселка Белая Гора.Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК уточнило, что на борту самолета, следовавшего по маршруту "Якутск — Белая Гора", находилось четыре члена экипажа и 14 пассажиров. Следователи проводят проверку по статье Уголовного кодекса о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.Как следует из опубликованных снимков, самолет получил повреждение правого крыла, а опору ЛЭП снесло.Пассажиров обратного рейса перевезут сегодня на резервном воздушном судне, добавили в авиакомпании.

https://ria.ru/20230307/samolet-1856321031.html

республика саха (якутия)

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), ан-24, республика саха (якутия), полярные авиалинии