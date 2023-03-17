https://ria.ru/20230317/samolet-1858494891.html
Самолет Ан-24 в Якутии столкнулся с опорой ЛЭП
Самолет Ан-24 в Якутии столкнулся с опорой ЛЭП - РИА Новости, 17.03.2023
Самолет Ан-24 в Якутии столкнулся с опорой ЛЭП
Самолет Ан-24 в Якутии столкнулся с опорой линии электропередачи при выруливании на взлетно-посадочной полосе, сообщила пресс-служба авиакомпании "Полярные... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T09:51
2023-03-17T09:51
2023-03-17T11:51
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
ан-24
республика саха (якутия)
полярные авиалинии
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ЯКУТСК, 17 мар — РИА Новости. Самолет Ан-24 в Якутии столкнулся с опорой линии электропередачи при выруливании на взлетно-посадочной полосе, сообщила пресс-служба авиакомпании "Полярные авиалинии".Инцидент произошел в пятницу после штатной посадки в аэропорту поселка Белая Гора.Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК уточнило, что на борту самолета, следовавшего по маршруту "Якутск — Белая Гора", находилось четыре члена экипажа и 14 пассажиров. Следователи проводят проверку по статье Уголовного кодекса о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.Как следует из опубликованных снимков, самолет получил повреждение правого крыла, а опору ЛЭП снесло.Пассажиров обратного рейса перевезут сегодня на резервном воздушном судне, добавили в авиакомпании.
https://ria.ru/20230307/samolet-1856321031.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), ан-24, республика саха (якутия), полярные авиалинии
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Ан-24, Республика Саха (Якутия), Полярные авиалинии
Самолет Ан-24 в Якутии столкнулся с опорой ЛЭП
Самолет Ан-24 в Якутии столкнулся с опорой ЛЭП при выруливании на ВПП
ЯКУТСК, 17 мар — РИА Новости. Самолет Ан-24 в Якутии столкнулся с опорой линии электропередачи при выруливании на взлетно-посадочной полосе, сообщила пресс-служба авиакомпании "Полярные авиалинии".
Инцидент произошел в пятницу после штатной посадки в аэропорту поселка Белая Гора.
«
"При заруливании на стоянку правым полукрылом было совершено столкновение с опорой линии электропередачи, расположенной на площади маневрирования аэродрома. В результате инцидента пострадавших нет", — говорится в сообщении.
Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК
уточнило, что на борту самолета, следовавшего по маршруту "Якутск — Белая Гора", находилось четыре члена экипажа и 14 пассажиров. Следователи проводят проверку по статье Уголовного кодекса о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.
Как следует из опубликованных снимков, самолет получил повреждение правого крыла, а опору ЛЭП снесло.
Пассажиров обратного рейса перевезут сегодня на резервном воздушном судне, добавили в авиакомпании.
В аэропорту Казани самолет выкатился за полосу