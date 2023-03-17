https://ria.ru/20230317/royzman-1858600184.html
Защита Ройзмана* попросила "ВКонтакте" заблокировать аккаунты с его именем
Защита Ройзмана* попросила "ВКонтакте" заблокировать аккаунты с его именем - РИА Новости, 17.03.2023
Защита Ройзмана* попросила "ВКонтакте" заблокировать аккаунты с его именем
Защита экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* направила руководству соцсети "ВКонтакте" заявление с просьбой заблокировать все аккаунты, в которых... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T14:30
2023-03-17T14:30
2023-03-17T14:30
россия
евгений ройзман
екатеринбург
свердловский областной суд
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мар – РИА Новости. Защита экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* направила руководству соцсети "ВКонтакте" заявление с просьбой заблокировать все аккаунты, в которых используется его имя, сообщил журналистам адвокат Владислав Идамжапов. В четверг суд назначил Ройзману* 14 суток ареста по протоколу об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3 КоАП (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций) за репост в сообществе "Евгений Ройзман"* в соцсети "ВКонтакте" видео, на котором присутствует символика ФБК**. При этом защита подчеркивала, что Ройзман* никогда не был зарегистрирован в данной социальной сети. В пятницу Свердловский областной суд оставил жалобу защиты на арест без удовлетворения. Он подчеркнул, что такое решение было принято после ареста Ройзмана* на 14 суток. "А как еще, там (в соцсети) будет 30 человек и за каждого привлекать? Это уголовкой закончится", - добавил адвокат.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.** Экстремистская организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20230109/royzman-1843721959.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, евгений ройзман, екатеринбург, свердловский областной суд, происшествия, технологии, вконтакте
Россия, Евгений Ройзман, Екатеринбург, Свердловский областной суд, Происшествия, Технологии, ВКонтакте
Защита Ройзмана* попросила "ВКонтакте" заблокировать аккаунты с его именем
Защита Ройзмана подала заявление к соцсети "ВКонтакте" о блокировке аккаунтов с его именем
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мар – РИА Новости. Защита экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* направила руководству соцсети "ВКонтакте" заявление с просьбой заблокировать все аккаунты, в которых используется его имя, сообщил журналистам адвокат Владислав Идамжапов.
В четверг суд назначил Ройзману* 14 суток ареста по протоколу об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3 КоАП (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций) за репост в сообществе "Евгений Ройзман"* в соцсети "ВКонтакте" видео, на котором присутствует символика ФБК
**. При этом защита подчеркивала, что Ройзман* никогда не был зарегистрирован в данной социальной сети. В пятницу Свердловский областной суд
оставил жалобу защиты на арест без удовлетворения.
«
"Сегодня мы подали заявление к руководству "ВКонтакте" с просьбой заблокировать все остальные аккаунты, где используется имя Ройзмана*", - сказал Идамжапов.
Он подчеркнул, что такое решение было принято после ареста Ройзмана* на 14 суток. "А как еще, там (в соцсети) будет 30 человек и за каждого привлекать? Это уголовкой закончится", - добавил адвокат.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
** Экстремистская организация, запрещенная в России
В мэрии Екатеринбурга установили барельеф Ройзмана*