https://ria.ru/20230317/royzman-1858600184.html

Защита Ройзмана* попросила "ВКонтакте" заблокировать аккаунты с его именем

Защита Ройзмана* попросила "ВКонтакте" заблокировать аккаунты с его именем - РИА Новости, 17.03.2023

Защита Ройзмана* попросила "ВКонтакте" заблокировать аккаунты с его именем

Защита экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* направила руководству соцсети "ВКонтакте" заявление с просьбой заблокировать все аккаунты, в которых... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T14:30

2023-03-17T14:30

2023-03-17T14:30

россия

евгений ройзман

екатеринбург

свердловский областной суд

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мар – РИА Новости. Защита экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* направила руководству соцсети "ВКонтакте" заявление с просьбой заблокировать все аккаунты, в которых используется его имя, сообщил журналистам адвокат Владислав Идамжапов. В четверг суд назначил Ройзману* 14 суток ареста по протоколу об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3 КоАП (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций) за репост в сообществе "Евгений Ройзман"* в соцсети "ВКонтакте" видео, на котором присутствует символика ФБК**. При этом защита подчеркивала, что Ройзман* никогда не был зарегистрирован в данной социальной сети. В пятницу Свердловский областной суд оставил жалобу защиты на арест без удовлетворения. Он подчеркнул, что такое решение было принято после ареста Ройзмана* на 14 суток. "А как еще, там (в соцсети) будет 30 человек и за каждого привлекать? Это уголовкой закончится", - добавил адвокат.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.** Экстремистская организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20230109/royzman-1843721959.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, евгений ройзман, екатеринбург, свердловский областной суд, происшествия, технологии, вконтакте