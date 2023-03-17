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Защита обжаловала арест Ройзмана* - РИА Новости, 17.03.2023
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08:50 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/royzman-1858484115.html
Защита обжаловала арест Ройзмана*
Защита обжаловала арест Ройзмана* - РИА Новости, 17.03.2023
Защита обжаловала арест Ройзмана*
Защита бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* обжаловала решение суда об его аресте по протоколу о пропаганде экстремистской символики, сообщил РИА... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T08:50
2023-03-17T08:50
россия
евгений ройзман
фонд борьбы с коррупцией
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мар – РИА Новости. Защита бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* обжаловала решение суда об его аресте по протоколу о пропаганде экстремистской символики, сообщил РИА Новости адвокат Владислав Идамжапов. В четверг суд назначил Ройзману* 14 суток ареста по протоколу об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3 КоАП (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций) за репост в соцсети "ВКонтакте" видео, на котором присутствует символика ФБК**. Сам Ройзман* отмечал, что никогда не регистрировался в данной социальной сети. "Жалоба подана в Ленинский районный суд", - сказал собеседник агентства. В настоящее время Ройзман* также находится под запретом ходить в людные места ("запрет определенных действий") по уголовному делу о дискредитации ВС РФ. Причиной судебного разбирательства по делу стал опубликованный Ройзманом* на своем YouTube-канале видеоролик, в котором он рассуждал о политической обстановке в стране, допустив высказывания, подрывающие авторитет ВС РФ, заявляло следствие. Согласно Уголовному кодексу, по данной статье экс-мэру может грозить лишение свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок. Как альтернатива – штраф до 300 тысяч рублей, принудительные работы сроком до трех лет. В конце ноября Ройзман* пополнил список физических лиц, выполняющих в России функции иностранного агента, сообщал Минюст РФ.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.** Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20230109/royzman-1843721959.html
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россия, евгений ройзман, фонд борьбы с коррупцией
Россия, Евгений Ройзман, Фонд борьбы с коррупцией
Защита обжаловала арест Ройзмана*

Защита обжаловала арест Ройзмана по делу о пропаганде экстремистской символики

© РИА Новости / Антон Буценко | Перейти в медиабанкЕвгений Ройзман* в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга
Евгений Ройзман* в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Антон Буценко
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Евгений Ройзман* в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мар – РИА Новости. Защита бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* обжаловала решение суда об его аресте по протоколу о пропаганде экстремистской символики, сообщил РИА Новости адвокат Владислав Идамжапов.
В четверг суд назначил Ройзману* 14 суток ареста по протоколу об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3 КоАП (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций) за репост в соцсети "ВКонтакте" видео, на котором присутствует символика ФБК**. Сам Ройзман* отмечал, что никогда не регистрировался в данной социальной сети.
"Жалоба подана в Ленинский районный суд", - сказал собеседник агентства.
В настоящее время Ройзман* также находится под запретом ходить в людные места ("запрет определенных действий") по уголовному делу о дискредитации ВС РФ. Причиной судебного разбирательства по делу стал опубликованный Ройзманом* на своем YouTube-канале видеоролик, в котором он рассуждал о политической обстановке в стране, допустив высказывания, подрывающие авторитет ВС РФ, заявляло следствие.
Екатеринбург - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
В мэрии Екатеринбурга установили барельеф Ройзмана*
9 января, 17:20
Согласно Уголовному кодексу, по данной статье экс-мэру может грозить лишение свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок. Как альтернатива – штраф до 300 тысяч рублей, принудительные работы сроком до трех лет.
В конце ноября Ройзман* пополнил список физических лиц, выполняющих в России функции иностранного агента, сообщал Минюст РФ.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
** Экстремистская организация, запрещенная в России.
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в суде - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
Судебные разбирательства в отношении Евгения Ройзмана
24 августа 2022, 13:28
 
РоссияЕвгений РойзманФонд борьбы с коррупцией
 
 
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