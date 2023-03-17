https://ria.ru/20230317/royzman-1858484115.html

Защита обжаловала арест Ройзмана*

Защита обжаловала арест Ройзмана* - РИА Новости, 17.03.2023

Защита обжаловала арест Ройзмана*

Защита бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* обжаловала решение суда об его аресте по протоколу о пропаганде экстремистской символики, сообщил РИА... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T08:50

2023-03-17T08:50

2023-03-17T08:50

россия

евгений ройзман

фонд борьбы с коррупцией

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мар – РИА Новости. Защита бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* обжаловала решение суда об его аресте по протоколу о пропаганде экстремистской символики, сообщил РИА Новости адвокат Владислав Идамжапов. В четверг суд назначил Ройзману* 14 суток ареста по протоколу об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3 КоАП (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций) за репост в соцсети "ВКонтакте" видео, на котором присутствует символика ФБК**. Сам Ройзман* отмечал, что никогда не регистрировался в данной социальной сети. "Жалоба подана в Ленинский районный суд", - сказал собеседник агентства. В настоящее время Ройзман* также находится под запретом ходить в людные места ("запрет определенных действий") по уголовному делу о дискредитации ВС РФ. Причиной судебного разбирательства по делу стал опубликованный Ройзманом* на своем YouTube-канале видеоролик, в котором он рассуждал о политической обстановке в стране, допустив высказывания, подрывающие авторитет ВС РФ, заявляло следствие. Согласно Уголовному кодексу, по данной статье экс-мэру может грозить лишение свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок. Как альтернатива – штраф до 300 тысяч рублей, принудительные работы сроком до трех лет. В конце ноября Ройзман* пополнил список физических лиц, выполняющих в России функции иностранного агента, сообщал Минюст РФ.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.** Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20230109/royzman-1843721959.html

https://ria.ru/20220824/royzman-1811808842.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, евгений ройзман, фонд борьбы с коррупцией