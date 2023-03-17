СМИ: Россия выставила на поле боя убийцу HIMARS
Lidovky: Россия уничтожает американские РСЗО HIMARS на Украине с помощью дронов "Ланцет"
© Фото : Department of Defense/ LCpl Aaron S. PattersonРеактивная система залпового огня на колесном шасси HIMARS
© Фото : Department of Defense/ LCpl Aaron S. Patterson
Реактивная система залпового огня на колесном шасси HIMARS. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Российский беспилотник "Ланцет" стал убийцей передовых американских ракетных комплексов HIMARS на Украине, пишет обозреватель чешской газеты Lidovky Штепан Гобза.
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"Дрон-камикадзе "Ланцет" до сих пор оставался в тени, но теперь завоевал себе на поле боя немалое уважение. <…> "Ланцет", де-факто аналог американского барражирующего боеприпаса "Свичблейд", уничтожает украинские цели западного происхождения, в том числе американские артиллерийские ракетные комплексы "Хаймарс" и британские БМП "Стормер", — отметил автор.
Российский БПЛА не только бьет точно, но также может работать автономно и самостоятельно принимать решения на поле боя, например, при уклонении от зенитных орудий противника и поиске целей, пишет колумнист.
"Ланцет" несет больший взрывной заряд, чем любой другой барражирующий боеприпас, и поэтому он способен уничтожить даже бронетранспортер или легкий танк, говорится в статье.
Дрон разработан компанией ZALA AERO. Кроме версии "Изделия-52" с двумя X-образными крыльями, есть более крупная модель аппарата с одним большим X-образным крылом и небольшим хвостовым оперением, получившая обозначение "Изделие-51". Беспилотный аппарат был глубоко модернизирован с учетом опыта специальной операции на Украине. Он получил мощную боевую часть, которая позволяет гарантированно поражать типовые для дрона вооружения — гаубицы, танки, бронетехнику, РЛС, ЗРК и живую силу противника. В номенклатуру боевых частей БПЛА сегодня входят три типа — кумулятивная, осколочно-фугасная и термобарическая.
Барражирующие боеприпасы — класс оружия, которое способно длительное время летать в предполагаемом районе цели, находясь в режиме поиска. При обнаружении военного объекта такой аппарат наносит удар как управляемая ракета "воздух — поверхность".
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