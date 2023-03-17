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СМИ: Россия выставила на поле боя убийцу HIMARS - РИА Новости, 18.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:15 17.03.2023 (обновлено: 00:35 18.03.2023)
https://ria.ru/20230317/rossiya-1858717842.html
СМИ: Россия выставила на поле боя убийцу HIMARS
СМИ: Россия выставила на поле боя убийцу HIMARS - РИА Новости, 18.03.2023
СМИ: Россия выставила на поле боя убийцу HIMARS
Российский беспилотник "Ланцет" стал убийцей передовых американских ракетных комплексов HIMARS на Украине, пишет обозреватель чешской газеты Lidovky Штепан... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-17T21:15
2023-03-18T00:35
специальная военная операция на украине
политика
украина
zala aero
россия
сша
рсзо himars
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Российский беспилотник "Ланцет" стал убийцей передовых американских ракетных комплексов HIMARS на Украине, пишет обозреватель чешской газеты Lidovky Штепан Гобза.Российский БПЛА не только бьет точно, но также может работать автономно и самостоятельно принимать решения на поле боя, например, при уклонении от зенитных орудий противника и поиске целей, пишет колумнист."Ланцет" несет больший взрывной заряд, чем любой другой барражирующий боеприпас, и поэтому он способен уничтожить даже бронетранспортер или легкий танк, говорится в статье.Дрон разработан компанией ZALA AERO. Кроме версии "Изделия-52" с двумя X-образными крыльями, есть более крупная модель аппарата с одним большим X-образным крылом и небольшим хвостовым оперением, получившая обозначение "Изделие-51". Беспилотный аппарат был глубоко модернизирован с учетом опыта специальной операции на Украине. Он получил мощную боевую часть, которая позволяет гарантированно поражать типовые для дрона вооружения — гаубицы, танки, бронетехнику, РЛС, ЗРК и живую силу противника. В номенклатуру боевых частей БПЛА сегодня входят три типа — кумулятивная, осколочно-фугасная и термобарическая.Барражирующие боеприпасы — класс оружия, которое способно длительное время летать в предполагаемом районе цели, находясь в режиме поиска. При обнаружении военного объекта такой аппарат наносит удар как управляемая ракета "воздух — поверхность".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230317/otstuplenie-1858704737.html
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политика, украина, zala aero, россия, сша, рсзо himars
Специальная военная операция на Украине, Политика, Украина, Zala Aero, Россия, США, РСЗО HIMARS
СМИ: Россия выставила на поле боя убийцу HIMARS

Lidovky: Россия уничтожает американские РСЗО HIMARS на Украине с помощью дронов "Ланцет"

© Фото : Department of Defense/ LCpl Aaron S. PattersonРеактивная система залпового огня на колесном шасси HIMARS
Реактивная система залпового огня на колесном шасси HIMARS - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© Фото : Department of Defense/ LCpl Aaron S. Patterson
Реактивная система залпового огня на колесном шасси HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Российский беспилотник "Ланцет" стал убийцей передовых американских ракетных комплексов HIMARS на Украине, пишет обозреватель чешской газеты Lidovky Штепан Гобза.
«
"Дрон-камикадзе "Ланцет" до сих пор оставался в тени, но теперь завоевал себе на поле боя немалое уважение. <…> "Ланцет", де-факто аналог американского барражирующего боеприпаса "Свичблейд", уничтожает украинские цели западного происхождения, в том числе американские артиллерийские ракетные комплексы "Хаймарс" и британские БМП "Стормер", — отметил автор.
Российский БПЛА не только бьет точно, но также может работать автономно и самостоятельно принимать решения на поле боя, например, при уклонении от зенитных орудий противника и поиске целей, пишет колумнист.
"Ланцет" несет больший взрывной заряд, чем любой другой барражирующий боеприпас, и поэтому он способен уничтожить даже бронетранспортер или легкий танк, говорится в статье.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
Великое отступление до реки. Разведчик предупредил Зеленского об Артемовске
Вчера, 19:36
Дрон разработан компанией ZALA AERO. Кроме версии "Изделия-52" с двумя X-образными крыльями, есть более крупная модель аппарата с одним большим X-образным крылом и небольшим хвостовым оперением, получившая обозначение "Изделие-51". Беспилотный аппарат был глубоко модернизирован с учетом опыта специальной операции на Украине. Он получил мощную боевую часть, которая позволяет гарантированно поражать типовые для дрона вооружения — гаубицы, танки, бронетехнику, РЛС, ЗРК и живую силу противника. В номенклатуру боевых частей БПЛА сегодня входят три типа — кумулятивная, осколочно-фугасная и термобарическая.
Барражирующие боеприпасы — класс оружия, которое способно длительное время летать в предполагаемом районе цели, находясь в режиме поиска. При обнаружении военного объекта такой аппарат наносит удар как управляемая ракета "воздух — поверхность".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Специальная военная операция на УкраинеПолитикаУкраинаZala AeroРоссияСШАРСЗО HIMARS
 
 
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