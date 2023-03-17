https://ria.ru/20230317/rossiya-1858717842.html

СМИ: Россия выставила на поле боя убийцу HIMARS

СМИ: Россия выставила на поле боя убийцу HIMARS - РИА Новости, 18.03.2023

СМИ: Россия выставила на поле боя убийцу HIMARS

Российский беспилотник "Ланцет" стал убийцей передовых американских ракетных комплексов HIMARS на Украине, пишет обозреватель чешской газеты Lidovky Штепан... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-17T21:15

2023-03-17T21:15

2023-03-18T00:35

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Российский беспилотник "Ланцет" стал убийцей передовых американских ракетных комплексов HIMARS на Украине, пишет обозреватель чешской газеты Lidovky Штепан Гобза.Российский БПЛА не только бьет точно, но также может работать автономно и самостоятельно принимать решения на поле боя, например, при уклонении от зенитных орудий противника и поиске целей, пишет колумнист."Ланцет" несет больший взрывной заряд, чем любой другой барражирующий боеприпас, и поэтому он способен уничтожить даже бронетранспортер или легкий танк, говорится в статье.Дрон разработан компанией ZALA AERO. Кроме версии "Изделия-52" с двумя X-образными крыльями, есть более крупная модель аппарата с одним большим X-образным крылом и небольшим хвостовым оперением, получившая обозначение "Изделие-51". Беспилотный аппарат был глубоко модернизирован с учетом опыта специальной операции на Украине. Он получил мощную боевую часть, которая позволяет гарантированно поражать типовые для дрона вооружения — гаубицы, танки, бронетехнику, РЛС, ЗРК и живую силу противника. В номенклатуру боевых частей БПЛА сегодня входят три типа — кумулятивная, осколочно-фугасная и термобарическая.Барражирующие боеприпасы — класс оружия, которое способно длительное время летать в предполагаемом районе цели, находясь в режиме поиска. При обнаружении военного объекта такой аппарат наносит удар как управляемая ракета "воздух — поверхность".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230317/otstuplenie-1858704737.html

https://ria.ru/20230317/zelenskiy-1858679187.html

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политика, украина, zala aero, россия, сша, рсзо himars