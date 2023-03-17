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Кабмин одобрил идею запрета на арест по статье об обороте средств платежей - РИА Новости, 17.03.2023
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06:11 17.03.2023 (обновлено: 07:29 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/rossiya-1858474841.html
Кабмин одобрил идею запрета на арест по статье об обороте средств платежей
Кабмин одобрил идею запрета на арест по статье об обороте средств платежей - РИА Новости, 17.03.2023
Кабмин одобрил идею запрета на арест по статье об обороте средств платежей
Правительство РФ поддержало идею о включении статьи о неправомерном обороте средств платежей в перечень "предпринимательских", по которым запрещено помещать... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T06:11
2023-03-17T07:29
сардана авксентьева
госдума рф
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Правительство РФ поддержало идею о включении статьи о неправомерном обороте средств платежей в перечень "предпринимательских", по которым запрещено помещать подозреваемых под стражу, рассказала РИА Новости по итогам закрытой части встречи фракции "Новые люди" с правительством замглавы конституционного комитета Госдумы Сардана Авксентьева."Мы разработали поправки к законопроекту правительства, чтобы включить статью 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) в перечень "предпринимательских", по которых запрещено помещать подозреваемых под стражу. Сейчас эта "резиновая" статья используется для заключения предпринимателей в СИЗО, как раньше применялась статья 156 (мошенничество)", - рассказала она, отметив, что кабмин поддержал идею.Как отметила парламентарий, премьер Михаил Мишустин поручил проработать эту инициативу министерствам совместно с партией.
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сардана авксентьева, госдума рф, михаил мишустин, россия
Сардана Авксентьева, Госдума РФ, Михаил Мишустин, Россия
Кабмин одобрил идею запрета на арест по статье об обороте средств платежей

Кабмин поддержал идею запрета помещать под стражу по статье об обороте средств платежей

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкВозле здания Дома правительства РФ
Возле здания Дома правительства РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Правительство РФ поддержало идею о включении статьи о неправомерном обороте средств платежей в перечень "предпринимательских", по которым запрещено помещать подозреваемых под стражу, рассказала РИА Новости по итогам закрытой части встречи фракции "Новые люди" с правительством замглавы конституционного комитета Госдумы Сардана Авксентьева.
"Мы разработали поправки к законопроекту правительства, чтобы включить статью 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) в перечень "предпринимательских", по которых запрещено помещать подозреваемых под стражу. Сейчас эта "резиновая" статья используется для заключения предпринимателей в СИЗО, как раньше применялась статья 156 (мошенничество)", - рассказала она, отметив, что кабмин поддержал идею.
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Как отметила парламентарий, премьер Михаил Мишустин поручил проработать эту инициативу министерствам совместно с партией.
 
Сардана АвксентьеваГосдума РФМихаил МишустинРоссия
 
 
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