https://ria.ru/20230317/rossiya-1858474841.html

Кабмин одобрил идею запрета на арест по статье об обороте средств платежей

Кабмин одобрил идею запрета на арест по статье об обороте средств платежей - РИА Новости, 17.03.2023

Кабмин одобрил идею запрета на арест по статье об обороте средств платежей

Правительство РФ поддержало идею о включении статьи о неправомерном обороте средств платежей в перечень "предпринимательских", по которым запрещено помещать... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T06:11

2023-03-17T06:11

2023-03-17T07:29

сардана авксентьева

госдума рф

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Правительство РФ поддержало идею о включении статьи о неправомерном обороте средств платежей в перечень "предпринимательских", по которым запрещено помещать подозреваемых под стражу, рассказала РИА Новости по итогам закрытой части встречи фракции "Новые люди" с правительством замглавы конституционного комитета Госдумы Сардана Авксентьева."Мы разработали поправки к законопроекту правительства, чтобы включить статью 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) в перечень "предпринимательских", по которых запрещено помещать подозреваемых под стражу. Сейчас эта "резиновая" статья используется для заключения предпринимателей в СИЗО, как раньше применялась статья 156 (мошенничество)", - рассказала она, отметив, что кабмин поддержал идею.Как отметила парламентарий, премьер Михаил Мишустин поручил проработать эту инициативу министерствам совместно с партией.

https://ria.ru/20230317/prestupleniya-1858469559.html

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сардана авксентьева, госдума рф, михаил мишустин, россия