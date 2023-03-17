https://ria.ru/20230317/rosneft-1858689219.html
"Роснефть" подала в суд на агентство Рейтер
"Роснефть" подала в суд на агентство Рейтер - РИА Новости, 17.03.2023
"Роснефть" подала в суд на агентство Рейтер
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск "Роснефти" к британской компании Reuters News & Media Limited, владеющей одноименным информационным агентством -... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T18:44
2023-03-17T18:44
2023-03-17T18:44
москва
роснефть
россия
происшествия
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск "Роснефти" к британской компании Reuters News & Media Limited, владеющей одноименным информационным агентством - одним из крупнейших в мире, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Иск поступил в суд 16 марта, к рассмотрению он пока не принят. В карточке дела предмет и основания исковых требований на данный момент не сообщаются. Известно, что иск распределен судье Ольге Козленковой из судебного состава, специализирующегося на спорах, связанных с защитой деловой репутации и интеллектуальной собственностью. Комментариями сторон РИА Новости на данный момент не располагает.
https://ria.ru/20230316/gazprom-1858268513.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, роснефть, россия, происшествия
Москва, Роснефть, Россия, Происшествия
"Роснефть" подала в суд на агентство Рейтер
Суд в Москве зарегистрировал иск "Роснефти" к британской Reuters News & Media Limited
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск "Роснефти" к британской компании Reuters News & Media Limited, владеющей одноименным информационным агентством - одним из крупнейших в мире, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Иск поступил в суд 16 марта, к рассмотрению он пока не принят. В карточке дела предмет и основания исковых требований на данный момент не сообщаются.
Известно, что иск распределен судье Ольге Козленковой из судебного состава, специализирующегося на спорах, связанных с защитой деловой репутации и интеллектуальной собственностью.
Комментариями сторон РИА Новости на данный момент не располагает.
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