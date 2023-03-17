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"Роснефть" подала в суд на агентство Рейтер - РИА Новости, 17.03.2023
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18:44 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/rosneft-1858689219.html
"Роснефть" подала в суд на агентство Рейтер
"Роснефть" подала в суд на агентство Рейтер - РИА Новости, 17.03.2023
"Роснефть" подала в суд на агентство Рейтер
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск "Роснефти" к британской компании Reuters News & Media Limited, владеющей одноименным информационным агентством -... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T18:44
2023-03-17T18:44
москва
роснефть
россия
происшествия
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск "Роснефти" к британской компании Reuters News &amp; Media Limited, владеющей одноименным информационным агентством - одним из крупнейших в мире, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Иск поступил в суд 16 марта, к рассмотрению он пока не принят. В карточке дела предмет и основания исковых требований на данный момент не сообщаются. Известно, что иск распределен судье Ольге Козленковой из судебного состава, специализирующегося на спорах, связанных с защитой деловой репутации и интеллектуальной собственностью. Комментариями сторон РИА Новости на данный момент не располагает.
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москва, роснефть, россия, происшествия
Москва, Роснефть, Россия, Происшествия
"Роснефть" подала в суд на агентство Рейтер

Суд в Москве зарегистрировал иск "Роснефти" к британской Reuters News & Media Limited

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЛоготип "Роснефти"
Логотип Роснефти - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Логотип "Роснефти". Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск "Роснефти" к британской компании Reuters News & Media Limited, владеющей одноименным информационным агентством - одним из крупнейших в мире, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Иск поступил в суд 16 марта, к рассмотрению он пока не принят. В карточке дела предмет и основания исковых требований на данный момент не сообщаются.
Известно, что иск распределен судье Ольге Козленковой из судебного состава, специализирующегося на спорах, связанных с защитой деловой репутации и интеллектуальной собственностью.
Комментариями сторон РИА Новости на данный момент не располагает.
Стенд компании Газпром - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
Европейские энергетические компании инициировали суды с "Газпромом"
16 марта, 12:53
 
МоскваРоснефтьРоссияПроисшествия
 
 
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