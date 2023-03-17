https://ria.ru/20230317/rosneft-1858689219.html

"Роснефть" подала в суд на агентство Рейтер

"Роснефть" подала в суд на агентство Рейтер - РИА Новости, 17.03.2023

"Роснефть" подала в суд на агентство Рейтер

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск "Роснефти" к британской компании Reuters News & Media Limited, владеющей одноименным информационным агентством -... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T18:44

2023-03-17T18:44

2023-03-17T18:44

москва

роснефть

россия

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/08/1736222062_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4c5f021f5a42d897e6cdb3cfce280422.jpg

МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск "Роснефти" к британской компании Reuters News & Media Limited, владеющей одноименным информационным агентством - одним из крупнейших в мире, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Иск поступил в суд 16 марта, к рассмотрению он пока не принят. В карточке дела предмет и основания исковых требований на данный момент не сообщаются. Известно, что иск распределен судье Ольге Козленковой из судебного состава, специализирующегося на спорах, связанных с защитой деловой репутации и интеллектуальной собственностью. Комментариями сторон РИА Новости на данный момент не располагает.

https://ria.ru/20230316/gazprom-1858268513.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

москва, роснефть, россия, происшествия