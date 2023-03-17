https://ria.ru/20230317/rosatom-1858648975.html
Представитель ЕС прокомментировал идею ввести санкции против "Росатома"
Представитель ЕС прокомментировал идею ввести санкции против "Росатома" - РИА Новости, 17.03.2023
Представитель ЕС прокомментировал идею ввести санкции против "Росатома"
Высокопоставленный представитель ЕС в ответ на вопрос журналистов о подготовке санкций против "Росатома" заявил, что топливу и технологиям из РФ, используемым... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T16:42
2023-03-17T16:42
2023-03-17T16:54
россия
евросоюз
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Высокопоставленный представитель ЕС в ответ на вопрос журналистов о подготовке санкций против "Росатома" заявил, что топливу и технологиям из РФ, используемым на ряде АЭС в Евросоюзе, сложно найти альтернативу."Что касается "Росатома", то это связано с атомной промышленностью некоторых государств-членов ЕС. Это сложный вопрос. В отличие от газа и нефти, нет простой альтернативы для ядерного топлива и технического обслуживания, которые предоставляет эта компания для построенных по российским или советским технологиям АЭС. Этот вопрос остается в повестке дня", - сказал он.
https://ria.ru/20230317/ssha-1858488990.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евросоюз, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
Россия, Евросоюз, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
Представитель ЕС прокомментировал идею ввести санкции против "Росатома"
В ЕС заявили, что российским ядерным технологиям и топливу сложно найти альтернативу
БРЮССЕЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Высокопоставленный представитель ЕС в ответ на вопрос журналистов о подготовке санкций против "Росатома" заявил, что топливу и технологиям из РФ, используемым на ряде АЭС в Евросоюзе, сложно найти альтернативу.
"Что касается "Росатома", то это связано с атомной промышленностью некоторых государств-членов ЕС. Это сложный вопрос. В отличие от газа и нефти, нет простой альтернативы для ядерного топлива и технического обслуживания, которые предоставляет эта компания для построенных по российским или советским технологиям АЭС. Этот вопрос остается в повестке дня", - сказал он.
СМИ: конгрессмены в США призвали пресечь сотрудничество Китая и "Росатома"