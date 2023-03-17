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ВТБ Лизинг составил рейтинг самых популярных у бизнеса китайских авто
ВТБ Лизинг составил рейтинг самых популярных у бизнеса китайских авто - РИА Новости, 17.03.2023
ВТБ Лизинг составил рейтинг самых популярных у бизнеса китайских авто
Доля китайских легковых авто в портфеле ВТБ Лизинг выросла до 41%, наблюдается рост спроса на электромобили, сообщает пресс-служба ВТБ. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T16:38
2023-03-17T16:38
2023-03-17T16:38
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Доля китайских легковых авто в портфеле ВТБ Лизинг выросла до 41%, наблюдается рост спроса на электромобили, сообщает пресс-служба ВТБ.По данным исследования портфеля ВТБ Лизинг, среди китайских марок лидерами в легковом сегменте стали модели марок Chery, Geely и EXEED, а в грузовом – Sitrak, FAW и HOWO. За первые месяцы 2023 года на долю Chery Tiggo 4 пришлось 19,4%, на втором месте – Chery Tiggo 7 Pro с долей 17,3%. В пятерке лидеров также Geely Coolray (8,2%), EXEED VX (5,9%) и новичок на рынке OMODA C5 (5,7%).В сегменте грузового транспорта 34% заняли тягачи и самосвалы Sitrak серии C7H. За ними следуют самосвалы FAW J6 (10%), HOWO T5G (8%), SHACMAN SX331 (7,3%) и SX325 (3,8%).В лизинговой компании также отмечают рост интереса российских предприятий к китайским электромобилям. Так, в феврале портфель ВТБ Лизинг пополнили электрические минивэны марки Voyah.Чаще всего автомобили из КНР приобретают дорожно-строительные компании, грузоперевозчики и предприятия по добыче полезных ископаемых.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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втб лизинг, втб, китай, авто
ВТБ Лизинг, ВТБ, Китай, Авто
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Доля китайских легковых авто в портфеле ВТБ Лизинг выросла до 41%, наблюдается рост спроса на электромобили, сообщает пресс-служба ВТБ.
По данным исследования портфеля ВТБ Лизинг, среди китайских марок лидерами в легковом сегменте стали модели марок Chery, Geely и EXEED, а в грузовом – Sitrak, FAW и HOWO. За первые месяцы 2023 года на долю Chery Tiggo 4 пришлось 19,4%, на втором месте – Chery Tiggo 7 Pro с долей 17,3%. В пятерке лидеров также Geely Coolray (8,2%), EXEED VX (5,9%) и новичок на рынке OMODA C5 (5,7%).
В сегменте грузового транспорта 34% заняли тягачи и самосвалы Sitrak серии C7H. За ними следуют самосвалы FAW J6 (10%), HOWO T5G (8%), SHACMAN SX331 (7,3%) и SX325 (3,8%).
В лизинговой компании также отмечают рост интереса российских предприятий к китайским электромобилям. Так, в феврале портфель ВТБ Лизинг пополнили электрические минивэны марки Voyah.
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"Мы видим, что на российском рынке появляются все новые и новые игроки из КНР. А марки, которые не первый год представлены в нашей стране, за последние несколько месяцев значительно расширили предложение, вывели новые модели в популярных сегментах. Китайские компании организовали поставки через дилеров, сформировав обширную сеть по обслуживанию машин и поставке запчастей, а также запустили акции со скидками. Все это привело к трансформации авторынка. Так, за первые месяцы 2023 года в портфеле ВТБ Лизинг доля китайских марок в легковом сегменте составила 40,9%, в грузовом – 51,3% (по итогам прошлого года 19% и 33% соответственно)", – рассказал директор по продажам продуктов автолизинга ВТБ Лизинг Артём Киселёв, слова которого приводит пресс-служба.
Чаще всего автомобили из КНР приобретают дорожно-строительные компании, грузоперевозчики и предприятия по добыче полезных ископаемых.
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