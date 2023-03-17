https://ria.ru/20230317/reyting-1858641223.html

ВТБ Лизинг составил рейтинг самых популярных у бизнеса китайских авто

ВТБ Лизинг составил рейтинг самых популярных у бизнеса китайских авто - РИА Новости, 17.03.2023

ВТБ Лизинг составил рейтинг самых популярных у бизнеса китайских авто

Доля китайских легковых авто в портфеле ВТБ Лизинг выросла до 41%, наблюдается рост спроса на электромобили, сообщает пресс-служба ВТБ. РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T16:38

2023-03-17T16:38

2023-03-17T16:38

втб лизинг

втб

китай

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Доля китайских легковых авто в портфеле ВТБ Лизинг выросла до 41%, наблюдается рост спроса на электромобили, сообщает пресс-служба ВТБ.По данным исследования портфеля ВТБ Лизинг, среди китайских марок лидерами в легковом сегменте стали модели марок Chery, Geely и EXEED, а в грузовом – Sitrak, FAW и HOWO. За первые месяцы 2023 года на долю Chery Tiggo 4 пришлось 19,4%, на втором месте – Chery Tiggo 7 Pro с долей 17,3%. В пятерке лидеров также Geely Coolray (8,2%), EXEED VX (5,9%) и новичок на рынке OMODA C5 (5,7%).В сегменте грузового транспорта 34% заняли тягачи и самосвалы Sitrak серии C7H. За ними следуют самосвалы FAW J6 (10%), HOWO T5G (8%), SHACMAN SX331 (7,3%) и SX325 (3,8%).В лизинговой компании также отмечают рост интереса российских предприятий к китайским электромобилям. Так, в феврале портфель ВТБ Лизинг пополнили электрические минивэны марки Voyah.Чаще всего автомобили из КНР приобретают дорожно-строительные компании, грузоперевозчики и предприятия по добыче полезных ископаемых.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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