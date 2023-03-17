https://ria.ru/20230317/razvedchik-1858579537.html
Сальдо рассказал о работе разведчиков на правобережье Херсонской области
Сальдо рассказал о работе разведчиков на правобережье Херсонской области - РИА Новости, 17.03.2023
Сальдо рассказал о работе разведчиков на правобережье Херсонской области
Российские разведчики регулярно проникают на правый берег Херсонской области, который находится под контролем украинских войск, и наносят урон противнику,... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T13:45
2023-03-17T13:45
2023-03-17T13:45
специальная военная операция на украине
херсонская область
днепр (город)
россия
владимир сальдо
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Российские разведчики регулярно проникают на правый берег Херсонской области, который находится под контролем украинских войск, и наносят урон противнику, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. "Наши разведчики регулярно проникают на правый берег и наносят там урон противнику", - написал Сальдо в своем телеграм-канале. При этом, по его словам, на левом берегу Днепра система контроля и отражения вражеских атак отработана и функционирует как слаженный механизм. "Враг не пройдет", - заверил Сальдо. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230316/spetsoperatsiya-1858302306.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Днепр (город), Россия, Владимир Сальдо, В мире
Сальдо рассказал о работе разведчиков на правобережье Херсонской области
Сальдо: российские разведчики регулярно проникают на правый берег Херсонской области