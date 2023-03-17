https://ria.ru/20230317/razvedchik-1858579537.html

Сальдо рассказал о работе разведчиков на правобережье Херсонской области

Сальдо рассказал о работе разведчиков на правобережье Херсонской области - РИА Новости, 17.03.2023

Сальдо рассказал о работе разведчиков на правобережье Херсонской области

Российские разведчики регулярно проникают на правый берег Херсонской области, который находится под контролем украинских войск, и наносят урон противнику,... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T13:45

2023-03-17T13:45

2023-03-17T13:45

специальная военная операция на украине

херсонская область

днепр (город)

россия

владимир сальдо

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0a/1851104810_0:176:3072:1904_1920x0_80_0_0_f2e0c5bf29c630df84afdfa111add369.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Российские разведчики регулярно проникают на правый берег Херсонской области, который находится под контролем украинских войск, и наносят урон противнику, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. "Наши разведчики регулярно проникают на правый берег и наносят там урон противнику", - написал Сальдо в своем телеграм-канале. При этом, по его словам, на левом берегу Днепра система контроля и отражения вражеских атак отработана и функционирует как слаженный механизм. "Враг не пройдет", - заверил Сальдо. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20230316/spetsoperatsiya-1858302306.html

херсонская область

днепр (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсонская область , днепр (город), россия, владимир сальдо, в мире