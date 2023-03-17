https://ria.ru/20230317/rasporyadok-1858567794.html
В России изменят правила внутреннего распорядка в СИЗО и колониях
В России изменят правила внутреннего распорядка в СИЗО и колониях - РИА Новости, 17.03.2023
В России изменят правила внутреннего распорядка в СИЗО и колониях
Новые правила внутреннего распорядка в СИЗО, исправительных центров и колоний будут скорректированы, первый пакет изменений уже готов, сообщил на итоговой... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T13:12
2023-03-17T13:12
2023-03-17T13:12
общество
россия
константин чуйченко
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Новые правила внутреннего распорядка в СИЗО, исправительных центров и колоний будут скорректированы, первый пакет изменений уже готов, сообщил на итоговой коллегии министр юстиции РФ Константин Чуйченко. "Сейчас совместно с ФСИН России, представителями ОНК и правозащитных организаций мы осуществляем постоянный мониторинг исполнения новых Правил внутреннего распорядка. По его результатам вносятся предложения о совершенствовании и модернизации их отдельных положений. Первый пакет изменений у нас уже готов и в ближайшее время будет вынесен на общественное обсуждение", - сказал Чуйченко. В 2022 году в России вступили в силу новые правила внутреннего распорядка в следственных изоляторах, колониях и исправительных центрах, которые, в частности, позволили дистанционно заказывать лекарства, беременным и женщинам с детьми – принимать душ каждый день. Услуги священнослужителей больше не будут оплачиваться за счет арестантов СИЗО, а сами священники смогут проносить в учреждения необходимые для обрядов предметы и продукты.
https://ria.ru/20230206/zakon-1849964977.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, константин чуйченко, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Общество, Россия, Константин Чуйченко, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
В России изменят правила внутреннего распорядка в СИЗО и колониях
Чуйченко: правила внутреннего распорядка в СИЗО и колониях в России ждут новые изменения
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Новые правила внутреннего распорядка в СИЗО, исправительных центров и колоний будут скорректированы, первый пакет изменений уже готов, сообщил на итоговой коллегии министр юстиции РФ Константин Чуйченко.
"Сейчас совместно с ФСИН
России, представителями ОНК
и правозащитных организаций мы осуществляем постоянный мониторинг исполнения новых Правил внутреннего распорядка. По его результатам вносятся предложения о совершенствовании и модернизации их отдельных положений. Первый пакет изменений у нас уже готов и в ближайшее время будет вынесен на общественное обсуждение", - сказал Чуйченко.
В 2022 году в России вступили в силу новые правила внутреннего распорядка в следственных изоляторах, колониях и исправительных центрах, которые, в частности, позволили дистанционно заказывать лекарства, беременным и женщинам с детьми – принимать душ каждый день. Услуги священнослужителей больше не будут оплачиваться за счет арестантов СИЗО, а сами священники смогут проносить в учреждения необходимые для обрядов предметы и продукты.
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