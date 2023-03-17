https://ria.ru/20230317/rasporyadok-1858567794.html

В России изменят правила внутреннего распорядка в СИЗО и колониях

В России изменят правила внутреннего распорядка в СИЗО и колониях - РИА Новости, 17.03.2023

В России изменят правила внутреннего распорядка в СИЗО и колониях

Новые правила внутреннего распорядка в СИЗО, исправительных центров и колоний будут скорректированы, первый пакет изменений уже готов, сообщил на итоговой... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T13:12

2023-03-17T13:12

2023-03-17T13:12

общество

россия

константин чуйченко

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Новые правила внутреннего распорядка в СИЗО, исправительных центров и колоний будут скорректированы, первый пакет изменений уже готов, сообщил на итоговой коллегии министр юстиции РФ Константин Чуйченко. "Сейчас совместно с ФСИН России, представителями ОНК и правозащитных организаций мы осуществляем постоянный мониторинг исполнения новых Правил внутреннего распорядка. По его результатам вносятся предложения о совершенствовании и модернизации их отдельных положений. Первый пакет изменений у нас уже готов и в ближайшее время будет вынесен на общественное обсуждение", - сказал Чуйченко. В 2022 году в России вступили в силу новые правила внутреннего распорядка в следственных изоляторах, колониях и исправительных центрах, которые, в частности, позволили дистанционно заказывать лекарства, беременным и женщинам с детьми – принимать душ каждый день. Услуги священнослужителей больше не будут оплачиваться за счет арестантов СИЗО, а сами священники смогут проносить в учреждения необходимые для обрядов предметы и продукты.

https://ria.ru/20230206/zakon-1849964977.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

общество, россия, константин чуйченко, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)