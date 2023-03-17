https://ria.ru/20230317/putin-1858706112.html
Путин провел встречу с и.о. губернатора Смоленской области Анохиным
Путин провел встречу с и.о. губернатора Смоленской области Анохиным - РИА Новости, 17.03.2023
Путин провел встречу с и.о. губернатора Смоленской области Анохиным
Президент РФ Владимир Путин в пятницу провел рабочую встречу с Василием Анохиным, которого назначил исполняющим обязанности губернатора Смоленской области,... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T19:46
2023-03-17T19:46
2023-03-17T19:59
политика
россия
смоленская область
владимир путин
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745052520_430:0:3021:1457_1920x0_80_0_0_4dc85c927c04d6ace2af4a6c781f1bdf.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу провел рабочую встречу с Василием Анохиным, которого назначил исполняющим обязанности губернатора Смоленской области, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Анохин занимал должность директора департамента регионального развития правительства РФ. "Василий Николаевич, у Вас очень хороший, действительно, опыт работы в правительстве Российской Федерации, причем на таких важнейших направлениях как жилищно-коммунальное хозяйство, стройка, а в последнее время Вы директор департамента регионального развития правительства Российской Федерации. И конечно, очень рассчитываю на то, что все эти знания, ну и прямо скажем, хорошие контакты в правительстве России с коллегами позволят Вам эффективно решать стоящие перед областью задачи", - сказал Путин на встрече с Анохиным.Указ о назначении Анохина последует, добавил Песков."Удачи вам! При первой же возможности - а она представится - сразу же после того, как вы сделаете первые шаги в этой работе, мы поговорим лично и обсудим то, что нужно сделать дополнительно для того, чтобы все задачи, которые стоят в плане развития области, были реализованы", - сказал Путин.Он также поинтересовался у Анохина о том, какие вопросы он считает самыми приоритетными в регионе.
https://ria.ru/20221220/investproekty-1840062459.html
россия
смоленская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745052520_377:0:2760:1787_1920x0_80_0_0_b0a44402e908190cb71c40a0d8748548.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, смоленская область, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Смоленская область, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин провел встречу с и.о. губернатора Смоленской области Анохиным
Песков: Путин провел встречу с и.о. губернатора Смоленской области Анохиным
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу провел рабочую встречу с Василием Анохиным, которого назначил исполняющим обязанности губернатора Смоленской области, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Анохин занимал должность директора департамента регионального развития правительства РФ.
"Василий Николаевич, у Вас очень хороший, действительно, опыт работы в правительстве Российской Федерации, причем на таких важнейших направлениях как жилищно-коммунальное хозяйство, стройка, а в последнее время Вы директор департамента регионального развития правительства Российской Федерации. И конечно, очень рассчитываю на то, что все эти знания, ну и прямо скажем, хорошие контакты в правительстве России с коллегами позволят Вам эффективно решать стоящие перед областью задачи", - сказал Путин на встрече с Анохиным.
Указ о назначении Анохина последует, добавил Песков.
"Удачи вам! При первой же возможности - а она представится - сразу же после того, как вы сделаете первые шаги в этой работе, мы поговорим лично и обсудим то, что нужно сделать дополнительно для того, чтобы все задачи, которые стоят в плане развития области, были реализованы", - сказал Путин.
Он также поинтересовался у Анохина о том, какие вопросы он считает самыми приоритетными в регионе.
В Смоленской области реализуются более 50 крупных инвестпроектов