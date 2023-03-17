https://ria.ru/20230317/putin-1858706112.html

Путин провел встречу с и.о. губернатора Смоленской области Анохиным

Путин провел встречу с и.о. губернатора Смоленской области Анохиным - РИА Новости, 17.03.2023

Путин провел встречу с и.о. губернатора Смоленской области Анохиным

Президент РФ Владимир Путин в пятницу провел рабочую встречу с Василием Анохиным, которого назначил исполняющим обязанности губернатора Смоленской области,... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T19:46

2023-03-17T19:46

2023-03-17T19:59

политика

россия

смоленская область

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу провел рабочую встречу с Василием Анохиным, которого назначил исполняющим обязанности губернатора Смоленской области, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Анохин занимал должность директора департамента регионального развития правительства РФ. "Василий Николаевич, у Вас очень хороший, действительно, опыт работы в правительстве Российской Федерации, причем на таких важнейших направлениях как жилищно-коммунальное хозяйство, стройка, а в последнее время Вы директор департамента регионального развития правительства Российской Федерации. И конечно, очень рассчитываю на то, что все эти знания, ну и прямо скажем, хорошие контакты в правительстве России с коллегами позволят Вам эффективно решать стоящие перед областью задачи", - сказал Путин на встрече с Анохиным.Указ о назначении Анохина последует, добавил Песков."Удачи вам! При первой же возможности - а она представится - сразу же после того, как вы сделаете первые шаги в этой работе, мы поговорим лично и обсудим то, что нужно сделать дополнительно для того, чтобы все задачи, которые стоят в плане развития области, были реализованы", - сказал Путин.Он также поинтересовался у Анохина о том, какие вопросы он считает самыми приоритетными в регионе.

https://ria.ru/20221220/investproekty-1840062459.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

политика, россия, смоленская область, владимир путин, дмитрий песков