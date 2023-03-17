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Путин обсудил с президентом Боливии развитие двусторонних отношений
Путин обсудил с президентом Боливии развитие двусторонних отношений - РИА Новости, 17.03.2023
Путин обсудил с президентом Боливии развитие двусторонних отношений
Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Боливии Луисом Арсе развитие двусторонних отношений, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T17:20
2023-03-17T17:20
2023-03-17T17:21
боливия
россия
цены на нефть
владимир путин
луис арсе
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Боливии Луисом Арсе развитие двусторонних отношений, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что разговор состоялся по инициативе боливийской стороны."Предметно обсуждены ключевые направления развития двусторонних отношений, в том числе в торгово-экономической, энергетической, научно-образовательной сферах и в области высоких технологий. Выразив обоюдный настрой на дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества, лидеры договорились об активизации контактов на различных уровнях", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230214/arse-1851941510.html
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боливия, россия, цены на нефть, владимир путин, луис арсе
Боливия, Россия, Цены на нефть, Владимир Путин, Луис Арсе
Путин обсудил с президентом Боливии развитие двусторонних отношений
Путин обсудил по телефону с президентом Боливии Арсе развитие двусторонних отношений