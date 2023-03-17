Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудил с президентом Боливии развитие двусторонних отношений - РИА Новости, 17.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:20 17.03.2023 (обновлено: 17:21 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/putin-1858662707.html
Путин обсудил с президентом Боливии развитие двусторонних отношений
Путин обсудил с президентом Боливии развитие двусторонних отношений - РИА Новости, 17.03.2023
Путин обсудил с президентом Боливии развитие двусторонних отношений
Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Боливии Луисом Арсе развитие двусторонних отношений, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T17:20
2023-03-17T17:21
боливия
россия
цены на нефть
владимир путин
луис арсе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1d/1791541193_293:0:3010:1528_1920x0_80_0_0_91d7ce7d2d970850a38421e4f5260af0.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Боливии Луисом Арсе развитие двусторонних отношений, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что разговор состоялся по инициативе боливийской стороны."Предметно обсуждены ключевые направления развития двусторонних отношений, в том числе в торгово-экономической, энергетической, научно-образовательной сферах и в области высоких технологий. Выразив обоюдный настрой на дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества, лидеры договорились об активизации контактов на различных уровнях", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230214/arse-1851941510.html
боливия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1d/1791541193_142:0:2796:1990_1920x0_80_0_0_9ac74c2a190b1f6b1f0d072ce0ba4f40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
боливия, россия, цены на нефть, владимир путин, луис арсе
Боливия, Россия, Цены на нефть, Владимир Путин, Луис Арсе
Путин обсудил с президентом Боливии развитие двусторонних отношений

Путин обсудил по телефону с президентом Боливии Арсе развитие двусторонних отношений

© РИА Новости / POOLПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / POOL
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Боливии Луисом Арсе развитие двусторонних отношений, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе боливийской стороны.
"Предметно обсуждены ключевые направления развития двусторонних отношений, в том числе в торгово-экономической, энергетической, научно-образовательной сферах и в области высоких технологий. Выразив обоюдный настрой на дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества, лидеры договорились об активизации контактов на различных уровнях", - говорится в сообщении.
Президент Боливии Луис Арсе - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
Дипломаты рассчитывают на скорый визит президента Боливии Арсе в Россию
14 февраля, 14:24
 
БоливияРоссияЦены на нефтьВладимир ПутинЛуис Арсе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала