https://ria.ru/20230317/putin-1858660908.html
Путин призвал идти навстречу инвесторам
Путин призвал идти навстречу инвесторам - РИА Новости, 17.03.2023
Путин призвал идти навстречу инвесторам
Необходимо идти навстречу инвесторам, которые хотят работать в Крыму и Севастополе, реагировать на их просьбы и предложения с учетом внешнего давления на них,... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T17:14
2023-03-17T17:14
2023-03-17T17:37
экономика
владимир путин
севастополь
россия
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Необходимо идти навстречу инвесторам, которые хотят работать в Крыму и Севастополе, реагировать на их просьбы и предложения с учетом внешнего давления на них, заявил президент РФ Владимир Путин."И, конечно, нужно и впредь уделать этому сегменту отечественного бизнеса самое серьезное внимание, в целом идти на встречу инвесторам, быть с ними в прямом контакте, реагировать на просьбы и предложения, учитывая их готовность работать в достаточно сложных условиях внешних ограничений", - сказал Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.
https://ria.ru/20230317/krym-1858657423.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, владимир путин, севастополь, россия
Экономика, Владимир Путин, Севастополь, Россия
Путин призвал идти навстречу инвесторам
Путин призвал идти навстречу инвесторам и реагировать на их просьбы и предложения
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Необходимо идти навстречу инвесторам, которые хотят работать в Крыму и Севастополе, реагировать на их просьбы и предложения с учетом внешнего давления на них, заявил президент РФ Владимир Путин.
"И, конечно, нужно и впредь уделать этому сегменту отечественного бизнеса самое серьезное внимание, в целом идти на встречу инвесторам, быть с ними в прямом контакте, реагировать на просьбы и предложения, учитывая их готовность работать в достаточно сложных условиях внешних ограничений", - сказал Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.
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