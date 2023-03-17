https://ria.ru/20230317/putin-1858660908.html

Путин призвал идти навстречу инвесторам

Путин призвал идти навстречу инвесторам - РИА Новости, 17.03.2023

Путин призвал идти навстречу инвесторам

Необходимо идти навстречу инвесторам, которые хотят работать в Крыму и Севастополе, реагировать на их просьбы и предложения с учетом внешнего давления на них,... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T17:14

2023-03-17T17:14

2023-03-17T17:37

экономика

владимир путин

севастополь

россия

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Необходимо идти навстречу инвесторам, которые хотят работать в Крыму и Севастополе, реагировать на их просьбы и предложения с учетом внешнего давления на них, заявил президент РФ Владимир Путин."И, конечно, нужно и впредь уделать этому сегменту отечественного бизнеса самое серьезное внимание, в целом идти на встречу инвесторам, быть с ними в прямом контакте, реагировать на просьбы и предложения, учитывая их готовность работать в достаточно сложных условиях внешних ограничений", - сказал Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

https://ria.ru/20230317/krym-1858657423.html

севастополь

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Дарья Буймова

экономика, владимир путин, севастополь, россия