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Путин призвал идти навстречу инвесторам - РИА Новости, 17.03.2023
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17:14 17.03.2023 (обновлено: 17:37 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/putin-1858660908.html
Путин призвал идти навстречу инвесторам
Путин призвал идти навстречу инвесторам - РИА Новости, 17.03.2023
Путин призвал идти навстречу инвесторам
Необходимо идти навстречу инвесторам, которые хотят работать в Крыму и Севастополе, реагировать на их просьбы и предложения с учетом внешнего давления на них,... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T17:14
2023-03-17T17:37
экономика
владимир путин
севастополь
россия
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Необходимо идти навстречу инвесторам, которые хотят работать в Крыму и Севастополе, реагировать на их просьбы и предложения с учетом внешнего давления на них, заявил президент РФ Владимир Путин."И, конечно, нужно и впредь уделать этому сегменту отечественного бизнеса самое серьезное внимание, в целом идти на встречу инвесторам, быть с ними в прямом контакте, реагировать на просьбы и предложения, учитывая их готовность работать в достаточно сложных условиях внешних ограничений", - сказал Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.
https://ria.ru/20230317/krym-1858657423.html
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экономика, владимир путин, севастополь, россия
Экономика, Владимир Путин, Севастополь, Россия
Путин призвал идти навстречу инвесторам

Путин призвал идти навстречу инвесторам и реагировать на их просьбы и предложения

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Необходимо идти навстречу инвесторам, которые хотят работать в Крыму и Севастополе, реагировать на их просьбы и предложения с учетом внешнего давления на них, заявил президент РФ Владимир Путин.
"И, конечно, нужно и впредь уделать этому сегменту отечественного бизнеса самое серьезное внимание, в целом идти на встречу инвесторам, быть с ними в прямом контакте, реагировать на просьбы и предложения, учитывая их готовность работать в достаточно сложных условиях внешних ограничений", - сказал Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.
Поздравление Путина с Днем воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
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Вчера, 17:07
 
ЭкономикаВладимир ПутинСевастопольРоссия
 
 
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