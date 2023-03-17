https://ria.ru/20230317/putin-1858564621.html

Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза в пятницу

Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза в пятницу - РИА Новости, 17.03.2023

Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза в пятницу

Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совбеза и два международных телефонных разговора, сообщил его пресс-секретарь... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T13:03

2023-03-17T13:03

2023-03-17T13:03

политика

россия

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совбеза и два международных телефонных разговора, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Сегодня два международных телефонных разговора планируются, если они состоятся, то мы будет в течение дня тоже вас информировать. И во второй половине дня, уже, ну, скорее, даже вечером, у президента пройдет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20230317/medvedev-1858558639.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, россия, владимир путин, безопасность