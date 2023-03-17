https://ria.ru/20230317/putin-1858564621.html
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза в пятницу
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза в пятницу - РИА Новости, 17.03.2023
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза в пятницу
Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совбеза и два международных телефонных разговора, сообщил его пресс-секретарь... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T13:03
2023-03-17T13:03
2023-03-17T13:03
политика
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совбеза и два международных телефонных разговора, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Сегодня два международных телефонных разговора планируются, если они состоятся, то мы будет в течение дня тоже вас информировать. И во второй половине дня, уже, ну, скорее, даже вечером, у президента пройдет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20230317/medvedev-1858558639.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, владимир путин, безопасность
Политика, Россия, Владимир Путин, Безопасность
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза в пятницу
Путин в пятницу проведет совещание с членами Совбеза и два международных разговора
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совбеза и два международных телефонных разговора, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Сегодня два международных телефонных разговора планируются, если они состоятся, то мы будет в течение дня тоже вас информировать. И во второй половине дня, уже, ну, скорее, даже вечером, у президента пройдет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков журналистам.
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