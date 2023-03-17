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Путину доверяют 77 процентов россиян, показал опрос - РИА Новости, 17.03.2023
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09:20 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/putin-1858488822.html
Путину доверяют 77 процентов россиян, показал опрос
Путину доверяют 77 процентов россиян, показал опрос - РИА Новости, 17.03.2023
Путину доверяют 77 процентов россиян, показал опрос
Большинство россиян (80%) считают, что президент РФ Владимир Путин хорошо работает на его посту, свое доверие главе государства выразили 77% опрошенных,... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T09:20
2023-03-17T09:20
политика
россия
владимир путин
фомнибус
общество
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Большинство россиян (80%) считают, что президент РФ Владимир Путин хорошо работает на его посту, свое доверие главе государства выразили 77% опрошенных, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение". Согласно исследованию, 80% респондентов считают, что Путин хорошо работает на своем посту, с ними не согласились 10% опрошенных. Свое непосредственное доверие Путину высказали 77% граждан, недоверие - 13%, 10% затруднились с ответом. Опрос "ФОМнибус" провели 10-12 марта среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов. Метод опроса – интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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политика, россия, владимир путин, фомнибус, общество
Политика, Россия, Владимир Путин, ФОМнибус, Общество
Путину доверяют 77 процентов россиян, показал опрос

ФОМ: Путину доверяют 77 процентов россиян, его работу хорошо оценивают 80 процентов

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Большинство россиян (80%) считают, что президент РФ Владимир Путин хорошо работает на его посту, свое доверие главе государства выразили 77% опрошенных, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".
Согласно исследованию, 80% респондентов считают, что Путин хорошо работает на своем посту, с ними не согласились 10% опрошенных.
Свое непосредственное доверие Путину высказали 77% граждан, недоверие - 13%, 10% затруднились с ответом.
Опрос "ФОМнибус" провели 10-12 марта среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов. Метод опроса – интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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