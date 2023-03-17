https://ria.ru/20230317/proverka-1858626490.html

Плановые проверки будут проводить только на объектах высокого риска

Плановые проверки будут проводить только на объектах высокого риска - РИА Новости, 17.03.2023

Плановые проверки будут проводить только на объектах высокого риска

Ближайшие восемь лет плановые проверки будут проводиться только в отношение тех контролируемых лиц, чьи объекты отнесены к категориям высокого риска, сообщил... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T15:40

2023-03-17T15:40

2023-03-17T15:40

россия

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Ближайшие восемь лет плановые проверки будут проводиться только в отношение тех контролируемых лиц, чьи объекты отнесены к категориям высокого риска, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "По поручению президента правительство продолжает снижать административную нагрузку на хозяйствующие субъекты. В ближайшие 8 лет плановые проверки будут проводиться только в отношении тех контролируемых лиц, чьи объекты отнесены к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска, соответствующее постановление подписано", - сказал Мишустин на заседании кабмина. Кроме того, по его словам, в образовательных учреждениях, входящих в высокорисковую группу, в этот же период могут проводиться профилактические визиты вместо плановых проверок. "Если в ходе таких мероприятий выявлены нарушения, могут вноситься предписания об устранении", - добавил Мишустин. Глава кабмина отметил, что эти решения являются частью реформы контрольно-надзорной деятельности, которую реализует правительство. "Они позволят сохранить в целом тренд на улучшение делового климата в нашей стране", - подчеркнул Мишустин.

https://ria.ru/20230316/putin-1858384073.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, михаил мишустин, экономика