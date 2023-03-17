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Плановые проверки будут проводить только на объектах высокого риска
Плановые проверки будут проводить только на объектах высокого риска - РИА Новости, 17.03.2023
Плановые проверки будут проводить только на объектах высокого риска
Ближайшие восемь лет плановые проверки будут проводиться только в отношение тех контролируемых лиц, чьи объекты отнесены к категориям высокого риска, сообщил... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T15:40
2023-03-17T15:40
2023-03-17T15:40
россия
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Ближайшие восемь лет плановые проверки будут проводиться только в отношение тех контролируемых лиц, чьи объекты отнесены к категориям высокого риска, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "По поручению президента правительство продолжает снижать административную нагрузку на хозяйствующие субъекты. В ближайшие 8 лет плановые проверки будут проводиться только в отношении тех контролируемых лиц, чьи объекты отнесены к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска, соответствующее постановление подписано", - сказал Мишустин на заседании кабмина. Кроме того, по его словам, в образовательных учреждениях, входящих в высокорисковую группу, в этот же период могут проводиться профилактические визиты вместо плановых проверок. "Если в ходе таких мероприятий выявлены нарушения, могут вноситься предписания об устранении", - добавил Мишустин. Глава кабмина отметил, что эти решения являются частью реформы контрольно-надзорной деятельности, которую реализует правительство. "Они позволят сохранить в целом тренд на улучшение делового климата в нашей стране", - подчеркнул Мишустин.
https://ria.ru/20230316/putin-1858384073.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Экономика
Плановые проверки будут проводить только на объектах высокого риска
Мишустин: плановые проверки будут проводиться только на объектах высокого риска
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Ближайшие восемь лет плановые проверки будут проводиться только в отношение тех контролируемых лиц, чьи объекты отнесены к категориям высокого риска, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"По поручению президента правительство продолжает снижать административную нагрузку на хозяйствующие субъекты. В ближайшие 8 лет плановые проверки будут проводиться только в отношении тех контролируемых лиц, чьи объекты отнесены к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска, соответствующее постановление подписано", - сказал Мишустин
на заседании кабмина.
Кроме того, по его словам, в образовательных учреждениях, входящих в высокорисковую группу, в этот же период могут проводиться профилактические визиты вместо плановых проверок.
"Если в ходе таких мероприятий выявлены нарушения, могут вноситься предписания об устранении", - добавил Мишустин.
Глава кабмина отметил, что эти решения являются частью реформы контрольно-надзорной деятельности, которую реализует правительство. "Они позволят сохранить в целом тренд на улучшение делового климата в нашей стране", - подчеркнул Мишустин.
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