https://ria.ru/20230317/proisshestvie-1858498879.html
Житель Пермского края напал с мачете на людей, спросивших о причине грусти
Житель Пермского края напал с мачете на людей, спросивших о причине грусти - РИА Новости, 17.03.2023
Житель Пермского края напал с мачете на людей, спросивших о причине грусти
Житель Пермского края напал с мачете на двух братьев-близнецов, которые поинтересовались, почему он загрустил, нападавший отправится под суд, сообщает... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T10:04
2023-03-17T10:04
2023-03-17T10:08
происшествия
пермский край
пермь
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ПЕРМЬ, 17 мар - РИА Новости. Житель Пермского края напал с мачете на двух братьев-близнецов, которые поинтересовались, почему он загрустил, нападавший отправится под суд, сообщает пресс-служба краевой полиции. По данным ведомства, весной 2022 года под Пермью компания из двух братьев-близнецов и двух других мужчин распивала спиртное. Затем братья засобирались домой, и приятели вызвались их проводить. На улице одному из братьев показалось, что 31-летний товарищ о чем-то загрустил. Он спросил его об этом, в ответ тот стал ругаться, угрожать, что убьет, а потом выхватил из-за пазухи нож-мачете и нанес оппоненту удар по лицу. Другой близнец поспешил на помощь брату и попытался успокоить разозлившегося приятеля. Злоумышленник, пригрозив расправой, замахнулся мачете и ударил его по левой руке. Братья обратились в больницу, где их раны квалифицировали как легкий вред здоровью. Нападавшему предъявили обвинение в умышленном причинении легкого вреда здоровью и угрозах убийством. Закон предусматривает по каждому из преступлений до двух лет лишения свободы. "Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220914/ubiystvo-1816715278.html
https://ria.ru/20230311/napadenie-1857241111.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермский край, пермь
Происшествия, Пермский край, Пермь
Житель Пермского края напал с мачете на людей, спросивших о причине грусти
Житель Пермского края напал с мачете на людей, которые поинтересовались, почему он грустит