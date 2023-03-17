https://ria.ru/20230317/proisshestvie-1858498879.html

Житель Пермского края напал с мачете на людей, спросивших о причине грусти

Житель Пермского края напал с мачете на людей, спросивших о причине грусти - РИА Новости, 17.03.2023

Житель Пермского края напал с мачете на людей, спросивших о причине грусти

Житель Пермского края напал с мачете на двух братьев-близнецов, которые поинтересовались, почему он загрустил, нападавший отправится под суд, сообщает... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T10:04

2023-03-17T10:04

2023-03-17T10:08

происшествия

пермский край

пермь

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ПЕРМЬ, 17 мар - РИА Новости. Житель Пермского края напал с мачете на двух братьев-близнецов, которые поинтересовались, почему он загрустил, нападавший отправится под суд, сообщает пресс-служба краевой полиции. По данным ведомства, весной 2022 года под Пермью компания из двух братьев-близнецов и двух других мужчин распивала спиртное. Затем братья засобирались домой, и приятели вызвались их проводить. На улице одному из братьев показалось, что 31-летний товарищ о чем-то загрустил. Он спросил его об этом, в ответ тот стал ругаться, угрожать, что убьет, а потом выхватил из-за пазухи нож-мачете и нанес оппоненту удар по лицу. Другой близнец поспешил на помощь брату и попытался успокоить разозлившегося приятеля. Злоумышленник, пригрозив расправой, замахнулся мачете и ударил его по левой руке. Братья обратились в больницу, где их раны квалифицировали как легкий вред здоровью. Нападавшему предъявили обвинение в умышленном причинении легкого вреда здоровью и угрозах убийством. Закон предусматривает по каждому из преступлений до двух лет лишения свободы. "Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220914/ubiystvo-1816715278.html

https://ria.ru/20230311/napadenie-1857241111.html

пермский край

пермь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, пермский край, пермь